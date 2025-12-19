Antena Căutare
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 43, 44 și 45 din 19 decembrie 2025. Albert o amenință iar pe Anda. Ce decide Filip

Descoperă ce s-a întâmplat în episoadele 43, 44 și 45 ale serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din data de 19 decembrie 2025.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Decembrie 2025, 23:28
În episoadele trecute din „Iubire cu parfum de lavandă”, Ștefan reacționează urât după ce Anda alege să îi ascundă sarcina. Filip și mama sa au o discuție aprinsă privind posibilul consum de substanțe interzise. Dinu îi spune Amaliei că vrea să renunțe la magazin. Andrei încearcă să o facă pe Teo să vadă cât de frumoasă ar putea fi viața dacă ar rămâne în Podișor după plecarea Andei. Tânăra ar putea profesa chiar acolo, însă ea nu se vede făcând asta. Albert cere ajutorul Silviei și îi pune gând rău Andei, după ce află că e însărcinată și are gânduri de căsătorie.

Ce s-a întâmplat în episodul 43 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 19 decembrie 2025. Anda anunță preotul că va avea un copil

Episodul 43 din sezonul 3 al serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din 27 noiembrie 2025 începe cu

Ștefan crede că îi va lipsi casa cu lavandă, însă Alma îl încurajează. Teo acceptă să preia cabinetul de la Anda. Fratele lui Dinu vine cu propunerea de a deschide din nou magazinul împreună cu fratele său, însă Amalia e reticentă.

Claudia îi spune Lăcrămioarei să își scoată din cap gândul de a-și da demisia ca să îi dea locul de primar lui Puiu. Chiar și pădurarul o încurajează să nu renunțe.

Preotul merge în vizită la Anda ca să stea de vorbă. E stresat și îngrijorat de faptul că fetele lui pleacă brusc.

„E consiliu de familie. S-a întâmplat ceva? Nu sună bine deloc”, a zis preotul.

„Nu e deloc grav. Eu și Ștefan o să avem un copil”, a fost vestea dată de Anda.

„O să am un nepot! Anda! Un copil! Sunt așa de fericit! Ce bucurie la casa omului, la casa voastră! Anda, sunt atât de fericit! O să fiu bunic”, i-a zis Ioan, extrem de emoționat.

Silvia merge la Amalia și îi spune că vrea să discute, din cauză că îi e teamă de ceea ce urmează să se întâmple. Chanela vede fetița, pe care a adus-o Traian, ocazie cu care mărturisește faptul că îi e frică de venirea lui Albert.

Ioana suferă după ce a văzut cât de mult s-a bucurat tatăl ei, când a aflat că va deveni.

„Uneori mă mai gândesc cum ar fi fost dacă”, a zis ea căter Rocky.

„Ioana, nu poți să trăiești așa zi de zi. Nu te mai gândi, trebuie să te ierți. Eu m-am iertat. Și te-am iertat și pe tine. Am fost ca doi copii. Poate nu am făcut cel mai bine lucrurile, am fost doi proști, mai ales eu. Sper că am învățat ceva din asta. Nu știu ce te-ar putea ajuta. Cred că ai nevoie să cauți pace”, a zis Rocky.

„Nu știu unde”, a recunoscut tânăra.

Albert merge la mama lui și spune că are un gând și un plan ca să își găsească liniștea. Anunță că vrea să plece câteva săptămâni prin țară, la mănăstiri, ca să se regăsească.

Silvia are dubii despre relația pe care o are și spune totul Almei. Îi zică faptul că îi e teamă să îl părăsească. Ulterior, femeia se întâlnește iar cu Albert, ca să îi dea informații despre Anda, iar ea îi cere să o scape de Zamfir. Fiul lui Dinu vede tot.

Chanela se vede cu Albert ca să confirme faptul că pădurarul a mușcat momeala. Femeia se preface că îi e rău și se strecoară în casa Anei.

Ce s-a întâmplat în episodul 44 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 19 decembrie 2025. Zamfir o amenință pe Silvia cu pistolul

În episodul 44 din Iubire cu parfum de lavandă, din 19 decembrie 2025, Claudia vorbește cu tatăl ei despre faptul că îi face vânătăi Silviei și că îi face rău. Aceasta îi spune că nu e obligat să stea în relație dacă nu îi place.

Ioana nu se simte din cauza grijilor și a gândurilor, iar mama lui Filip o consolează. Teo acceptă să îl lase pe Călin la școală, iar puștiul e încântat.

Ioana îi mărturisește lui Filip că a fost la un pas să ia droguri fiindcă se simte pierdută.

Chanela se strecoară afară din cabinetul Andei și dă informații lui Albert despre petrecerea Andei. Alma o confruntă pe mama ei și o întreabă de ce s-a văzut cu Albert.

Se află faptul că Albert s-a văzut cu Zamfir și i-a zis că Silvia l-a spus să îl omoare și a cerut la schimb să îl facă uitat.

Andrei îl învață pe Călin să meargă pe bicicletă și acest lucru o bucură pe Teo.

Zamfir scoate un pistol și o amenință pe Silvia, de față cu Alma. Traian îl dă afară pe Zamfir, dar acesta îi amintește de importanța actelor de adopție.

Anda intră în casă să își caute telefonul și acolo îl întâlnește pe Albert.

Ce s-a întâmplat în episodul 45 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 19 decembrie 2025. Filip decide să plece la mănăstiri

În episodul 45 din Iubire cu parfum de lavandă, din 19 decembrie 2025, Anda e prinsă în casă de Albert și apare și Maria. Fata fuge la Ștefan ca să ceară ajutor, iar acesta a găsit-o pe femeie extrem de speriată.

„A fugit ca nebunul și a zis să nu zicem nimănui nimic că o să ne pară rău”, a zis Anda.

Albert fuge cu Vali cu mașina, după ce a speriat-o pe Anda: „Nu pot să o las să se merite cu el. Mai bine moartă decât cu el. Hai, că avem treabă”.

„Albert, nu mai pot să te ajut. Zamfir e cu ochii pe mine”, a zis Vali.

Silvia și Zamfir discută despre relația lor, iar bărbatul îi spune că îi poate oferi toată lumea.

Filip își menține ideea de a pleca în țară pe la mănăstiri, iar preotul chiar îi dă sfaturi utile.

Starea de sănătatea a Andei este tot mai fragilă. Chanela îi propune lui Albert să fugă împreună.

Și Ioana anunță că simte că are nevoie să se rupă puțin de locul în care este: „Să fac fix ca el, să merg la mănăstiri. Să merg cu el”.

Silvia se împacă rapid cu Zamfir, spre marea uimire a Claudiei. Fiul lui Dinu o cere în căsătorie pe Maria, spre marea uimire a fetei.

Andrei îi spune Teodorei că are sentimente pentru ea, iar femeia nu pare deranjată de acest lucru, ba chiar își mărturisește și ea sentimentele, dar spune că Dan e încă viu pentru ea.

Albert pune la cale ceva, în timp ce Anda și Ștefan fac planuri pentru nuntă.

„Iubire cu parfum de lavandă” sezonul 3 se vede în fiecare vineri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

