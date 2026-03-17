Cum arăta Mirela Vaida la 19 ani. Imaginea în care puțini au recunoscut-o: „Am pierdut părul creț, dar l-a moștenit fiica mea”

În ziua în care a împlinit 44 de ani, Mirela Vaida a publicat o fotografie din arhiva personală, realizată pe vremea când abia terminase Liceul și se pregătea de Facultate.

Mirela Vaida a publicat pe rețelele sociale o fotografie realizată pe scenă, pe vremea când avea 19 ani, părul lung și creț și multe visuri în buzunar.

Cu ocazia aniversării de 44 de ani, prezentatoarea emisiunii Acces Direct a postat două fotografii: una de la 19 ani, iar cealaltă din prezent, precizând ce a pierdut și ce a câștigat de atunci și până acum.

Dacă la 19 ani, Mirela Vaida era nebună și exuberantă, acum se consideră mai răbdătoare și încrezătoare în ea însăși. La 44 de ani, prezentatoarea se bucură de familia superbă pe care o are și, chiar dacă nu mai are părul creț din adolescență, are o fetiță minunată cu părul creț.

„Între aceste două fotografii sunt 25 de ani. Una a fost făcută acum 25 de ani. Tocmai absolvisem liceul. Eram în vara de după bacalaureat și de după admiterea la facultate…

și, încă, înainte de viață. Aveam părul creț, vise mari și convingerea că lumea întreagă mă așteaptă. Cealaltă a fost făcută ieri. În anii dintre ele am pierdut câte ceva din mine:

nebunia și inconștiența frumoasă a tinereții, exuberanța cu care credeam că totul e posibil, multe iluzii, multe visuri și, pe drum, și câțiva prieteni. Dar am câștigat. Am câștigat mai multă încredere, mai multă răbdare, mai multă voință. Am câștigat o familie care îmi dă sens și lumină în fiecare zi.

Am pierdut părul creț, dar l-a moștenit fiica mea, deci a rămas în familie. Au rămas și prietenii — mai puțini, dar buni.

Cei care au știut să rămână. Îi mulțumesc lui Dumnezeu

pentru viața plină pe care mi-a dăruit-o până aici. Astăzi împlinesc 44 de ani. Și, pentru prima dată, simt că nu mai vreau să alerg după viață. Vreau doar să o trăiesc. 44… bine ai venit.

Sunt pregătită”, a transmis Mirela Vaida pe rețelele sociale.

Mirela Vaida a fost surprinsă cu tort și flori în direct, la Acces Direct, unde a ținut să spună că se simte tânără și fericită:

„Să știți că eu când aveam 22 de ani, avea mama vârsta mea de 44 și mă uitam la ea ca la o femeie bătrână. Azi să îndrăznească numai careva să spună, Doamne ferește, că la 44 ești bătrână. E cea mai minunată vârstă la care începi să înveți să trăiești”, a spus Mirela Vaida la Acces Direct.

