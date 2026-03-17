Harry Styles a cântat cu Orchestra Naţională Simfonică a României. Cum a sunat momentul de la Saturday Night Live

Harry Styles impresionează la Saturday Night Live alături de Orchestra Națională Simfonică a României și își consolidează succesul global cu noul album ajuns pe locul 1 în Billboard 200.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 17 Martie 2026, 15:06 | Actualizat Marti, 17 Martie 2026, 15:08
Harry Styles a cântat alături de Orchestra Națională Simfonică a României într-o apariție rară la Saturday Night Live. Fostul membru al trupei britanice One Direction a fost atât gazdă, cât și invitat muzical al unui episod al celebrei emisiuni. El a interpretat mai multe piese alături de artiști români, în timp ce orchestra l-a acompaniat într-un moment cu totul special.

Cântărețul, în vârstă de 32 de ani, a fost protagonistul ultimului episod al emisiunii Saturday Night Live de la NBC, un show cu o istorie de peste 50 de ani. Pentru prima dată după câteva săptămâni, emisiunea nu a debutat cu un sketch politic. În schimb, episodul a început cu o poveste despre o familie din clasa de mijloc care merge să-și viziteze bunica, schimbând tonul obișnuit al programului.

Harry Styles a avut un rol dublu în cadrul emisiunii: a fost atât gazdă, cât și invitat muzical. Artistul britanic a vorbit cu umor despre muzica sa, despre stilul său vestimentar nonconformist și despre cât de plăcut este să ducă „o viață liniștită” în ochii publicului, în ciuda faimei sale globale. Prezența sa carismatică a fost bine primită de public, iar momentele sale au fost apreciate pentru naturalețe și autenticitate.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost interpretarea acompaniată de Orchestra Națională Simfonică a României. Harry Styles a anunțat personal orchestra înainte de a începe momentul artistic, subliniind importanța colaborării și oferind recunoaștere muzicienilor români. Interpretarea a adus un plus de rafinament și profunzime pieselor sale, fiind considerată de mulți fani un moment memorabil al sezonului.

Harry Styles se bucură de succes internațional

Harry Styles traversează o nouă perioadă de succes în cariera sa. Cel mai recent album al cântărețului, „Kiss All the Time. Disco, Occasional”, a debutat pe primul loc în clasamentul Billboard 200 Albums. Materialul discografic a înregistrat cel mai mare debut al anului 2026 de până acum, consolidând poziția artistului în industria muzicală.

Reprezentanții casei de discuri au declarat că artistul a vândut deja peste un milion de exemplare la nivel global. Albumul a debutat pe primul loc în 20 de teritorii diferite, iar în Statele Unite a înregistrat vânzări de aproximativ 430.000 de unități, conform Billboard.

Toate cele patru albume ale lui Styles au debutat pe locul întâi în topuri, reflectând statutul său de unul dintre cei mai de succes artiști ai momentului. De asemenea, el a detronat albumul lui Bruno Mars, „The Romantic”, care coborât pe locul al doilea în a doua săptămână de la lansare.

