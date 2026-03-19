Antena Căutare
Home News Inedit Cum folosești air fryer-ul greșit. Experții au dezvăluit de ce nu trebuie să-l lași niciodată pe blat

Cum folosești air fryer-ul greșit. Experții au dezvăluit de ce nu trebuie să-l lași niciodată pe blat

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 19 Martie 2026, 13:57 | Actualizat Joi, 19 Martie 2026, 13:59
Air fryer-ul (sau friteuza cu aer cald) e un dispozitiv care a schimbat gătitul în numeroase bucătării din întreaga lume.

Deși e folosit de sute de mii de oameni, puțini știu cum trebuie utilizat corect air fryer-ul, scrie Daily Mail.

Potrivit experților, deși e foarte util, un air fryer ar putea lăsa urme pe blatul din bucătărie, chiar și atunci când nu e încălzit la temperatura maximă.

Deși aceste friteuze nu ating temperaturile extreme pe care le asociem cu o tigaie încinsă, tot pot fi periculoase.

Articolul continuă după reclamă

Cum folosești air fryer-ul greșit

Deteriorarea provocată de air fryer pe un blat de bucătărie apare treptat, așa că e posibil să treacă neobservată mult timp.

„Oamenii sunt de obicei atenți cu vasele fierbinți de gătit, dar aparate precum friteuzele cu aer tind să stea în același loc și să funcționeze timp de 20 sau 30 de minute odată,” susține expertul Simon Roberts, de la Vogue Worktops.

„Baza poate să nu pară încinsă atunci când o atingi, dar căldura continuă să se acumuleze dedesubt în timp ce funcționează. Când această căldură se transferă în suprafață zi de zi, anumite materiale pot începe să reacționeze,” a continuat expertul.

Roberts a spus că utilizarea repetată, adesea exact în aceeași poziție pe blat, e momentul în care pot începe să apară problemele.

Potrivit celor mai recente date, majoritatea oamenilor tind să păstreze friteuza electrică în aceeași poziție în bucătărie.

„Blaturile sunt construite pentru viața de zi cu zi din bucătărie, dar căldura constantă concentrată într-o singură zonă își poate lăsa, în cele din urmă, amprenta,” a spus Roberts. „În special în cazul blaturilor laminate, pot apărea mici umflături sau desprinderi, acolo unde straturile de dedesubt încep să se slăbească. La început poate părea doar o ușoară ondulare, dar de multe ori e rezultatul căldurii care stă în același loc, în mod repetat.”

Și blaturile din lemn pot fi afectate. Expunerea la căldură poate usca treptat suprafața, lăsând uneori pete discrete sau modificări de culoare.

Chiar și materialele mai rezistente, de tip compozit, nu sunt complet imune dacă aceeași zonă e expusă în mod repetat, a avertizat el.

Cum folosești corect un air fryer

Un alt factor pe care mulți oameni îl ignoră este modul în care aceste aparate eliberează căldură în timpul funcționării.

„Friteuzele cu aer circulă aer fierbinte în interiorul aparatului, iar acea căldură trebuie să iasă undeva,” a adăugat Roberts. „Multe modele evacuează aerul prin spate sau pe dedesubt. Dacă această căldură e suflată constant pe aceeași porțiune a blatului sau a peretelui de protecție, în timp pot apărea zone mate sau decolorări.”

Prevenirea problemei e, însă, de obicei foarte simplă.

„Un suport termorezistent sau chiar un tocător gros din lemn pot face o mare diferență,” a spus Roberts. „Acestea creează un mic strat de protecție între aparat și blat, astfel încât căldura să nu stea direct pe suprafață timp de o jumătate de oră.”

El recomandă, de asemenea, mutarea ocazională a aparatelor, în loc să fie lăsate fix în exact același loc luni sau ani de zile.

„Majoritatea oamenilor găsesc un colț convenabil pentru friteuza lor și nu o mai mută niciodată,” a continuat expertul. „Chiar și o mică schimbare de poziție din când în când ajută la evitarea acumulării constante de căldură într-un singur punct.”

La începutul acestui an, cercetători de la Universitatea din Birmingham au descoperit că gătitul cu o friteuză cu aer produce mult mai puține particule poluante în aer decât alte metode de prăjire.

În studiul lor, echipa a analizat particulele eliberate în timpul preparării a 12 alimente comune. Analiza a arătat că prăjirea cu aer produce mai puține particule fine (PM) și compuși organici volatili (COV) decât prăjirea superficială sau în baie de ulei.

Există însă o condiție importantă. Acest lucru este valabil doar dacă friteuza cu aer este curată.

„Studiul nostru arată că utilizarea repetată a friteuzelor cu aer fără a putea curăța suprafețele mai greu accesibile poate anula unele dintre beneficiile pentru calitatea aerului din interior,” susține profesorul Christian Pfrang, autorul principal al studiului.

„Deși efectele nu produc emisii care să fie îngrijorătoare pentru familii, această descoperire susține ideea unui design al friteuzelor care să permită o curățare profundă, pentru a menține emisiile scăzute pe termen lung,” a continuat expertul.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x