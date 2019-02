Sezon nou iUmor 2019. Finaliști sezon 6 iUmor și tot ce trebuie să știi despre show

Sezon nou iUmor 2019. Sezonul 6 iUmor revine în 2019, cu cele mai amuzante numere de stand up, magie, mimă sau improvizație. Află când începe un sezon nou iUmor, programul de difuzare iUmor și ce aduce nou sezonul 6 al unuia dintre cele mai îndrăgite show-uri tv, la Antena 1.

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac continuă în cel de-al șaselea sezon iUmor căutarea celor mai inedite numere de stand up, improvizație, magie sau mimă. Alături de ei, în calitate de prezentatori, în acest sezon nou iUmor, vor fi Șerban Copoț și Dan Badea, ca de obicei, puși pe șotii.

UPDATE: Irena Boclincă, câștigătoarea primei ediții iUmor 2019

Prima ediție iUmor 2019 a fost lider de audiență, iar actrița Irena Boclincă este prima finalistă iUmor din cel de-al șaselea sezon, în urma voturilor primite în aplicație.

Actrița Irena Boclincă este din Republica Moldova și a reușit să își intre atât de bine în rol la iUmor, sâmbătă seara, la Antena 1, încât a fost confundată de oameni cu personajul politic real – premierul Viorica Dăncilă.

Pentru a afla cât de credibilă este în rolul său, actrița a făcut mai întâi o probă în Piața Obor din București, unde rezultatul a fost pe măsura așteptărilor! Oamenii au oprit-o la fiecare tarabă pentru a o saluta sau pentru a-i cere părerea despre mersul agriculturii.

Program iUmor

Începând din 23 februarie, sezonul 6 iUmor va avea ca program de difuzare fiecare sâmbătă seara, de la ora 20.00, la Antena 1.

Regulament sezon nou iUmor 2019

Concurenții care primesc minimum două ”Thumbs up” vor putea fi apoi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00.

Astfel, câştigătorul fiecărei ediții se va califica direct în finala iUmor 2019!

Aplicația gratuită iUmor poate fi accesată aici - aplicație iUmor App Store și aici - aplicație iUmor Google Play.

Sezon nou iUmor online

Episoadele noului sezon iUmor pot fi urmărite online, integral, pe AntenaPlay, de pe orice dispozitiv, aici - iUmor online. Mai mult, în fiecare săptămână, fiecare emisiune iUmor va fi însoțită de o ediție specială, distribuită exclusiv pe AntenaPlay.ro, unde abonații pot vedea tot ce se întâmplă în culise și vor avea acces nelimitat și necenzurat la numere integrale din cel de-al șaselea sezon și momente care nu s-au văzut la televizor.

Momentele memorabile iUmor pot fi urmărite pe canalul de YouTube iUmor, împreună cu peste 1,2 milioane de abonați care urmăresc best-of-urile sezonului 6 iUmor.

Cele mai noi informații despre iUmor le găsiți pe http://a1.ro/iumor/​ și pe pagina de Facebook iUmor, iar pe Instagram iUmor pot fi văzute imagini unice.

Dan Badea prezintă sezonul 6 iUmor, alături de Șerban Copoț

Dan Badea se alătură în cel de-al șaselea sezon iUmor în calitate de co-prezentator, alături de Șerban Copoț.

Dan Badea a recunoscut încă din prima zi de filmare iUmor 2019 că este destul de solicitant în noul rol:

”E altfel să fii musafir, am mai fost de trei ori invitat, dar din ipostaza de gazdă trebuie să te pregătești, să stai acolo, să cureți după oaspeți, să ai grijă de toți. Nu cred că am stat jos deloc, dar abia acum mă resimt. A fost foarte obositor, dar mi-a plăcut mult prima zi! Încerc să nu am prejudecăți și nu judec pe nimeni, doar vreau să înțeleg motivația fiecăruia de a urca pe scenă. Sigur, la o astfel de emisiune te aștepți să întâlnești oameni dezinvolți, dar Șerban mi-a spus că s-ar putea să existe și concurenți cu care nu o să am ce să vorbesc și, într-adevăr, m-am trezit la un moment dat puțin blocat”, a povestit amuzat Dan Badea.

Câștigători iUmor

Cei cinci câștigători iUmor de până acum au fost:

​Delia, despre momentele care au cucerit-o în noul sezon iUmor

Aflată deja în juriu pentru cel de-al șaselea sezon, Delia mărturisește că, până acum, momentele sale preferate în noul sezon iUmor au fost cele de stand-up.

”Trebuie să fii suficient de curajos cât să vii și să urci pe scenă, aceasta este prima piedică. Aștept concurenți fără teamă, oameni fără emoții, numere nemaivăzute, idei geniale puse în practică, originalitate. Sunt deschisă și aștept să fiu surprinsă!”, a spus Delia.

Despre programul iUmor, Delia declară că simte mereu nevoia să încerce ceva nou, așa că încearcă ea însăși să își adapteze programul zilnic, în perioada filmărilor.

”Mă enervează cel mai tare oboseala, rutina, nu-mi place să am acelaşi obicei zi de zi. Mă sperii. În perioadele filmărilor nu am de ales, încerc să mă trezesc mai de dimineaţă și să recuperez ce aș fi vrut să fac - să-mi fac gimnastica, să mă plimb, să mai văd alţi oameni”, spune Delia.

Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au parte de un roast și cei mai neașteptați invitați

Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au parte de un sezon nou iUmor plin de surprize.

Andreea Marin, Gabriel Cotabiță, Carmen Tănase, chef Florin Dumitrescu, Roxana Vancea, mama Deliei și mama lui Mihai Bendeac sunt doar câțiva dintre invitații speciali care vor urca pe scena iUmor și nu vor avea nicio reținere în a face glume pe seama celor trei jurați.

Cum au reacționat Delia, Mihai Bendeac și Cheloo la vederea acestora și, mai ales, cum au primit remarcile pe alocuri usturătoare, telespectatorii pot afla în cel de-al șaselea sezon iUmor, care va fi difuzat în fiecare sâmbătă, începând cu 23 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1!

Concurenți neașteptați, din întreaga lume, numere uluitoare și un roast la care cei trei jurați iUmor nu s-au așteptat - toate acestea în cel de-al șaselea sezon iUmor.

