Bia, fosta concurentă de la iUmor, mesaj copleșitor înainte de transplantul de măduvă. A descoperit recent că suferă de leucemie

Biaa TRS, emoții puternice înainte de transplantul de măduvă. Fosta concurentă de la iUmor le-a transmis un mesaj tuturor celor care o susțin.

Bianca Niculescu sau Biaa TRS, așa cum tânăra este cunoscută în mediul online, trece chiar în aceste clipe printr-unele dintre cele mai grele și intense momente din viața ei, chiar pe patul de spital așteptând de la un minut la altul să fie chemată în sala de operații.

Fosta concurentă de la iUmor obișnuiește să îi țină pe fani la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei, chiar dacă acest aspect implică și expunerea unor situații greu de acceptat și extrem de triste, precum este faptul că ea suferă de leucemie.

Biaa Trs, fosta concurentă de la iUmor, mesaj copleșitor înainte de transplantul de măduvă. Tânără a descoperit recent că suferă de leucemie

Încă de când a aflat de diagnosticul crunt, Bia a dat dovadă de multă putere, impresionând o țară întreagă cu abordarea sa în privința bolii, iar dorința de a împărtăși cu cei de acasă orice i se întâmplă, i-a făcut pe oameni să o admire pentru toată sinceritatea ei.

Cu multă emoție și transparență, așa cum a procedat și în ziua în care a anunțat că suferă de leucemie, a transmis și ieri un mesaj prin care i-a emoționat cu adevărat pe internauții care urmăresc cu sufletul la gură tot parcursul său.

Ea a dat dovadă din nou de mult curaj și încredere și le-a adresat inclusiv cititorilor câteva cuvinte de mulțumire:

„Astăzi este ziua 178 de când am aflat diagnosticul de leucemie. Mâine nu este ziua 179. Mâine este ziua 0 – ziua transplantului. 21 august este noua mea zi de naștere (și culmea, tot în zodia Leu). Este ziua pe care o aștept de 6 luni, iar, apropo, ziua 1 – prima zi după transplant – este fix ziua 180 de când am aflat diagnosticul.

Nu cred în coincidențe. Cred în Dumnezeu și cred că anul acesta îmi va rămâne cea mai grea, dar și cea mai frumoasă lecție din viața mea. Vouă… nu știu ce să vă spun. N-am cuvinte. Scriu acum cu lacrimi în ochi, pentru că nu știu cum să vă explic exact cât de mult înseamnă toată susținerea voastră. Sunteți minunați. Sunt binecuvântată să am o asemenea comunitate și abia aștept să vă văd ACASĂ. Vă iubesc pe voi toți”, a scris aceasta cu o zi înainte ca transplantul să aibă loc.

Chiar în aceste momente, fosta concurentă de la iUmor așteaptă să meargă în sala de operații și să înceapă un nou capitol din viața ei.

„A venit doamna doctor și a vorbit cu mine, transplantul o să fie un pic mai târziu, tot astăzi, dar o să se întâmple undeva după-amiaza. (...) Am reușit să mănânc micul dejun, ceea ce este ... îmi vine să plâng de fericire pentru că nu am mai mâncat micul dejun de 3 zile, nu am putut să-l mănânc. Sunt efecte de la radioterapie și chimioterapie. E ceva perfect normal să nu ai poftă de mâncare, să ai grețuri, să nu poți să mănânci. Cu toate astea, trag de mine și nu a trecut nicio zi în care să nu mănânc ceva chiar dacă a fost puțin pentru că vreau să îmi ajut corpul cât pot eu de mult să ducă toată chestia asta. Acum fac mișcare pentru că am slăbit 2 kg în 2 zile și e posibil să mai slăbesc și vreau să-mi ajut corpul ca să îl țin pe linia de plutire să poată să ducă toată asta. Hai Doamne ajută!” a spus aceasta în secțiunea de InstaStory astăzi în jurul prânzului.