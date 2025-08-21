Antena Căutare
Claudia Puican a ajuns cu fiul ei la spital. Ce se întâmplă cu băiețelul artistei: „Mi-e greu să-l mai las cu cineva..."

Claudia Puican trece prin momente dificile cu fiul ei. Artista a fost nevoită să meargă la spital cu micuțul său, după ce a observat că nu se simte bine. Iată cu ce probleme s-a confruntat băiețelul la doar câteva luni de la naștere.

Publicat: Joi, 21 August 2025, 10:36 | Actualizat Joi, 21 August 2025, 11:18
La mai bine de la patru luni de la nașterea micuțului, Claudia Puican și Armin Nicoară trec prin momente delicate | Instagram

Claudia Puican și Armin Nicoară au devenit părinți pentru prima oară în luna aprilie a acestui an. Venirea lui Amir pe lume a adus multă fericire în familia artiștilor. Aceștia abia așteptau să își strângă în brațe băiețelul.

La mai bine de la patru luni de la nașterea micuțului, Claudia Puican și Armin Nicoară trec prin momente delicate. Cântăreața a ajuns la spital cu micuțul ei după ce a observat că are febră și roșu în gât.

Chiar dacă și-a reluat activitatea și cântă des la evenimente, artista nu își mai dorește să își lase băiețelul cu altcineva în această perioadă. Pentru că este destul de activă pe rețelele sociale, Claudia Puican le-a povestit fanilor despre experiența pe care a avut-o cu Amir.

Cum se simte fiul Claudiei Puican și al lui Armin Nicoară. Ce a postat cântăreața în mediul online

Vedeta a ținut să își anunțe prietenii virtuali că nu mai este activă pe contul de Instagram din cauza faptului că băiețelul ei nu s-a simțit bine. Mai mult, aceasta le-a dezvăluit internauților că a fost nevoie să apeleze la ajutorul medicilor.

Deși Amir se simte mult mai bine, artista nu vrea să lipsească de lângă el.

Citește și: Câte kilograme a slăbit Claudia Puican de când a născut. Cine o ajută cu fiul ei atunci când are evenimente: „Nu sunt o norocoasă”

„Nu mai sunt așa activă pentru că bebe are febră, roșu în gât. Am fost cu el și la spital și mi-e greu să-l mai las cu cineva în momentul acesta. Am în fiecare zi de cântat și alerg dintr-o parte în alta ca el să fie monitorizat non-stop de mine. Pentru că doar o mamă poate ști ce îl doare și care e leacul pentru copilul ei”, a spus Claudia Puican în mediul online, conform spynews.ro.

Armin Nicoară și Claudia Puicanu au fost plecați în prima vacanță alături de fiul lor, Amir

În urmă cu puțin timp, Armin Nicoară și Claudia Puican s-au bucurat de o vacanță relaxantă în Turcia. A fost primul concediu pe care artiștii l-au petrecut în noua formulă, avându-l aproape și pe fiul lor.

Cântăreața și soțul ei au savurat fiecare moment petrecut lângă Amir. Aceștia nu uitat să facă și câteva imagini pe care să le posteze pe rețelele sociale. De asemenea, saxofonistul a dezvăluit că băiețelului său i-a plăcut tare mult în Turcia.

Citește și: Imagini superbe de la botezul fiului Claudiei Puican și al lui Armin Nicoară. Cum arată locația de petrecere

„La noi chiar a fost bine de tot, foarte bine. Nu a plâns, a suportat și căldura, i-a plăcut și în apă, mergeam și dimineața la aerosoli”, a povestit Armin Nicoară, potrivit sursei citate mai sus.

Colaj cu Armin Nicoară și Claudia Puican în două ipostaze diferite alături de fiul lor
Din pozele de pe contul de Instagram se poate observa faptul că Armin Nicoară și Claudia Puican au avut parte de o vacanță senzațională alături de micuțul lor. Aceștia și-au putut desfășura activitățile fără probleme, avându-l pe Amir lângă ei.

Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției Joi, 21.08.2025, 23:59
Mireasa sezonul 12, 20 august 2025. Loredana, după întâlnirea cu Alexandru: Nu am simțit că avem o conexiune Mireasa sezonul 12, 20 august 2025. Loredana, după întâlnirea cu Alexandru: Nu am simțit că avem o conexiune Miercuri, 20.08.2025, 17:01 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 20 august 2025. Sărut pe ascuns. Tehnica ispitei Oana Monea de a-l provoca pe Marius Avram Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 20 august 2025. Sărut pe ascuns. Tehnica ispitei Oana Monea de a-l provoca pe Marius Avram Miercuri, 20.08.2025, 18:18 Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică" Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică" Miercuri, 20.08.2025, 23:30
