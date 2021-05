Finala iUmor 2021. Cine e Andrei Garici, câștigătorul iUmor 2021. Povestea din spatele celui care a impresionat publicul

În cel de-al 10 sezon "iUmor", concurenții au adus pe scenă cele mai bune momente de stand up comedy și roast-uri excepționale, însă Andrei Garici a reușit să surprindă jurații, dar și telespectatorii cu numărul său pregătit în doar trei ore.

Printre cei care au intrat în finala iUmor se numără Daria Ștefania, Marie Janette, Alexandru Ghețan, Ștefania Costache,Vlad Bieltz, Gabriel Dumitriu, Alin Bourașu, Radu Carbon, Doru Nicuț, Nae Niculae, dar și Florin Gheorghe, însă Andrei Garici a fost votat de public, lucru care l-a cel mai aproape de marele premiu.

Cine e Andrei Garici, câștigătorul iUmor 2021

Încă din preselecțiile show-ului, concurentul s-a făcut remarcat cu glumele sale savuroase și momentele inedite de stand-up comedy. Andrei Garici lucrează în publicitate și este vocea din reclame, iar cretivitatea este la ea "acasă".

"Sunt cunoscut ca cel care face cele mai populare spot-uri TV. Populare în sensul că în ele apare și Maria Dragomiroiu", a dezvăluit acesta în culisele iUmor.

Concutentul este din București și a urcat pe scena iUmor relaxat și încrezător în forețele propii. Un detaliu ușor de observat este faptul că Andrei Garici are și simțul umorului foarte dezvoltat, lucru evident din numerele sale din cadrul emisiunii.

Andrei Garici este familiarizat cât de cât cu scena, iar emoțiile au lipsit din peisaj. Emisiunea a fost o adevărată provocare pentru el, iar ultimul său roast usturător din finală a uimit telespectatorii, care l-au votat într-un număr cât mai mare.

La cei 42 de ani, concurentul se mândrește cu o carieră de succes în industria publicității. Deși nu a oferit prea multe detalii despre viața personală și cea amoroasă în cadrul emisiunii, Andrei Garici are o activitate intensă pe rețelele sociale.

De asemenea, concurentul nu este singur la părinți. Acesta având încă doi frați, Mădălin Garici și Matei Garici.

"Mă numesc Andrei Garici, cu G, de la italienescul Gigolo sau de la românescul Gheorghe și am să încep prin a vă spune că sunt foarte fericit să fiu aici aproape la fel de fericit ca atunci când am aflat că nu există Moș Crăciun. Știu că e bizar să spun asta, dar la mine n-a venit Moș Crăciun niciodată și în fiecare an îi întrebam pe ai mei «mami, tati, dar la mine de ce nu vine Moș Crăciun?», iar ei îmi răspundeau foarte simplu «nu știu de ce nu vine, poate are ceva cu tine, poate nu te place suficient». Când m-am mărit și am aflat că nu există parcă mi s-a luat așa o piatră de pe inimă", a spus concurentul în preselecții, atunci când a urcat pe scenă.

Cu câți bani pleacă acasă Andrei Garici, câștigătorul iUmor 2021

După ce votul a luat sfârșit, Andrei Garici a fost desemnat câștigătorul premiului din sezonul 10, lucru care l-a luat prin surprindere. Concurentul a reușit să facă show total pe scenă și a demonstrat tuturor că își merită locul pe scena "iUmor".

Andrei Garici, ultimul finalist ales de jurații iUmor în semifinală, a plecat acasă cu marele premiu în valoare de 20.000 de euro.