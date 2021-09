iUmor, 25 septembrie 2021. Bogdan Mălăele, invitatul special din ediția 1, sezonul 11. Cu ce glume a amuzat juriul

Bogdan Mălăele a fost invitatul surpriză de la iUmor care a încheiat prima ediție a sezonului 11. Comediantul a reușit să îi facă pe jurați să se amuze copios cu glumele sale pline de autoironie.

Bogdan Mălăele, pe scena iUmor 2021, în calitate de invitat. Ce glume a făcut el în ediția 1 a sezonului 11

Bogdan Mălăele este cunoscut deja de publicul de la iUmor, el nefiind pentru prima oară în cadrul acestei emisiuni. Invitatul a pregătit un moment de umor bazat pe un subiect foarte simplu. Ce răspunzi când te întreabă cineva „Ce faci?”

Jurații s-au amuzat copios și i-au spus acest lucru.

Vizionează edițiile complete și necenzurate din iUmor exclusiv pe AntenaPlay!

„Bună seara, iUmor sezonul 11. Cu Cheloo. Cu Delia. Cu Bendeac... Ce faceți? Eu nu mai știu să mai răspund la întrebarea - Ce faci? De fiecare dată când mă văd cu un vecin, el mă întreabă ce faci? și eu nu fac nimic. Nu pot să-i spun că nu fac nimic că par prost, dar nici nu pot să-i spun că fac bine că poate îmi cere omul ceva. Și i-am răspuns Bitcoin. Mă enervează și prietenii mă întreabă Ce mai faci?”, a fost începutul numărului său de stand-up.

Iată că și de Paște a avut o situație asemănătoare cu o rudă de-a sa.

„Cel mai tare m-am enervat la Paște, am o rudă și m-a enervat că m-a întrebat ce-ai mai făcut. Și m-am panicat. Că eu nu fac nimic. Am exagerat când am făcut-o nesimțită. Mă bucur că suntem aici, că vă văd”, a mai spus el.

Citește și: iUmor 2021. Votează-ți preferații și trimite-i în semifinală direct din aplicația Antena 1

„Protestele au fost un pic ciudate, că au fost oameni care protestau să nu poarte mască. Și au câștigat. În America la proteste, oameni sparg magazine de firmă mari, iar la noi au spart tonomatul de dulciuri de la Unirii, în loc să aleagă banii, au ales diabetul. Cineva i-a filmat și vor ajunge la închisoare”, încheie ei.

Despre sezonul 11 iUmor 2021

Pentru cel de-al 11-lea sezon, Delia, Cheloo și Mihai Bendeac se vor așeza la masa juriului și se vor lăsa surprinși de cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii.

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac își vor exprima opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar dacă obține minimum două voturi favorabile, un concurent merge mai departe în show.

Citește și: Un concurent crede că a găsit animalul de companie perfect pentru fiecare jurat iUmor. Care a fost reacția juraților

Concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.

Votează-ți concurenții favoriti iUmor în aplicația Antena 1.