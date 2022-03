iUmor sezonul 12, 13 martie 2022. Darisian Ștefan Luncanu i-a impresionat pe jurați cu numărul său de magie dar și cu energia sa

Numărul lui Darisian Ștefan Luncanu le-a fermecat pe Delia și Monica Bîrlădeanu. Tânărul concurent în vârstă de 20 de ani este student la Teatru și în timpul liber este magician. Momentul de la iUmor a fost unul de magie, iar modul în care și-a prezentat trucurile a fost de-a dreptul spectaculos.

Citește și: iUmor sezonul 12, 27 februarie 2022. Alessandro Politi, numărul de magie haios. “Mi s-a părut absolut delicios”

Darisian Ștefan Luncanu, moment spectaculos de magie la iUmor 2022

Darisian Ștefan Luncanu și-a început momentul de la iUmor 2022 cu un truc de cărți, implicându-i și pe cei 4 jurați în jocul său. Ștefan Luncanu le-a cerut celor 4 jurați să creeze o carte, astfel că Mihai Bendeac a spus culoarea neagră a cărții, Delia a ales trefla, iar Monica Bîrlădeanu a ales Valetul. Cheloo a venit apoi și a schimbat total decizia colegilor săi, alegând cartea Damă de romb, carte care a fost semnată de Monica Bîrlădeanu.

Citește și: iUmor sezonul 12, 27 februarie 2022. Abel Megyes, moment de magie legendar. De ce Mihai Bendeac și-a ieșit din fire

Jurizarea lui Darisian Ștefan Luncanu de la iUmor 2022

În timpul jurizării Delia, Monica Bîrlădeanu și Mihai Bendeac au fost de acord că momentul lui Ștefan Luncanu a fost demn de numărul maxim de Like-uri, iar pentru a se asigura că tânărul primește ceea ce merită au început o muncă de convigere cu juratul Cheloo, despre are se cunoaște faptul că nu este un fan al numerelor de magie. I-au cântat „Fă-te om, alungă gândul necisntit”, iar Mihai Bendeac l-a rugat pe Cheloo să-și imagineze că Darisian este fiul lui.

„Ai avut un număr emoționant. Am clipit și am gâfâit tot timpul", a spus Cheloo, care într-un final a dat un LIKE.

Astfel, Darisian Ștefan Luncanu aprimit 4 voturi pozitive din partea juraților.

Despre iUmor sezonul 12, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

Sezonul 12 iUmor a revenit pe micile ecrane! Telespectatorii au așteptat cu sufletul la gură să afle identitatea celui de-al patrulea jurat al show-ului și au avut parte de o super-surpriză: Mihai Bendeac, Delia și Cheloo au un coleg diferit în fiecare ediție.

Telespectatorii vor descoperi în fiecare etapă noi vedete, care vor nota numerele de stand-up, magie, acrobații, teatru sau mimă alături de cei trei jurați iUmor. Ca de obicei, edițiile necenzurate iUmor sunt disponibile pe AntenaPLAY, iar Vlad Drăgulin aduce pentru public iMai Mult Umor, o emisiune-pamflet care îl va avea în prim-plan pe omul politic Vadim Tudor.

Pentru fanii show-ului, a1shop.ro are o categorie dedicată emisiunii iUmor, de unde cei mai mari fani își pot achiziționa produse originale brand-uite.

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00.

În Marea Finală a sezonului 12 iUmor vor merge 12, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.