iUmor sezonul 15, 2 decembrie 2023. Carlos Santos a produs un accident vestimentar pe scenă: „No quiero veder cuco”

Carlos Santos a revenit la iUmor și a produs mare agitație la masa juriului. Ce a pățit concurentul în văzul tuturor! După un schimb de replici în care Cătălin Bordea a ajuns să spună că e „embarazado”, Delia a rămas impresionată de vârsta lui. Ce s-a întâmplat, de fapt!

Carlos Santos a dezvăluit că este încântat să revină la iUmor și să fie, din nou, în România, precizând că este a treia oară pe scena de comedie de la Antena 1. Iar, pentru această seară, el a pregătit o surpriză cu „motive acvatice”, pentru că îl încântă marea.

„M-am întors, pentru că vreau să ajung în finală, vreau să câștig și vreau să iasă totul minunat, pentru că eu, Carlos, sunt minunat. Am fost doi ani în România, acum sunt pentru doi ani în Anglia, am fost în Spania, am fost în Italia, în Brazilia... Unde apare o oportunitate, eu merg, pentru că îmi plac schimbările și îmi place să cunosc oameni. Mi-a plăcut foarte mult să merg la Marea Neagră. (...) Și atunci, am venit cu un moment care are motive acvatice, marine.”, a spus el la testimoniale.

iUmor sezonul 15, 2 decembrie 2023. Carlos Santos, momentul care s-a lăsat cu un flirt pe scena de comedie: „Se uită unde vrea el”

Când i-a auzit numele, Delia l-a recunoscut imediat. Cheloo a avut și el câteva cuvinte despre concurent.

„Țin minte momentul în care a apărut echipa de fotbal... În echipa de fotbal venită de peste țări și mări era un domn... Carlos Santos. Cu un ochi strâmb... Era un Charlie Chaplin pus pe hărțuire sexuală.”

Așa cum a promis, Carlos Santos și-a început numărul cu „motive marine”. În timp ce dansa lângă o piscină gonflabilă, concurentul renunța, treptat, la hainele de pe el. După ce și-a dat jos halatul, Carlos a rămas într-un costum de baie minuscul, care i-a făcut pe jurați să își pună mâinile la ochi și la cap.

„Dacă iese fără costum?”, a întrebat Cosmin Natanticu îngrijorat, după ce Carlos s-a băgat în piscina de pe scena iUmor.

Momentul în care concurentul s-a ”bătut” cu un rechin de jucărie a fost de pomină! Iar efectele speciale au completat numărul care a făcut deliciul serii.

„Omul a revenit. Am început să mă relaxez, că mi-am dat seama că este un număr de umor. Pe mine mă distrează foarte tare. Deci omul acesta merită să treacă mai departe pentru față, pentru atitudine. Totul este studiat!”, a spus Cheloo la finalul momentului.

Pe urmă, la cererea Deliei, Cătălin Bordea i-a complimentat trupul lui Carlos Santos, iar replicile au căpătat, în scurt timp, dimensiunea unui flirt. La rândul său, concurentul a continuat șirul destăinuirilor: „Și tu ai un corp foarte atrăgător!”, moment în care Bordea a ajuns să îi spună că este „embarazado”. Ulterior, juratul s-a corectat și a precizat că voia să spună că este „rușinat” (engl. „embarrassed”).

Pentru că pe tot parcursul numărului a fost fascinată de corpul concurentului, Delia a vrut să afle ce vârstă are domnul. Jurata a rămas impresionată când a aflat că acesta are 51 de ani.

Carlos Santos a primit toate cele patru like-uri.

