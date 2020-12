Preselecții iUmor 2021. Cum te poți înscrie și care sunt condițiile de participare

Cele mai tari glume făcute de Andrei Ungureanu la iUmor 2020. Ești pregătit să râzi?

Va trebui să selectezi rubrica de înscriere pentru iUmor și să-ți creezi un profil cu date personale care vor fi prelucrate de Antena TV Group S.A. Aceste date cuprind numele, anul nașterii, e-mailul și talentul. De asemenea în cadrul profilului trebuie să încarci o fotografie cât mai reprezentativă cu tine și să faci o trimitere către pagina ta de Facebook.

Ulterior vei avea de răspuns la câteva întrebări despre tine și despre talentul tău. Va trebui să te caracterizei în câteva cuvinte și să spui care este cel mai mare vis al tău.

În ultima fază a înscrierii de pe casting.a1.ro va trebui să încarci un videoclip cu tine, în care să-ți evidențiezi talentul.

Cine a câștigat sezonul 9 iUmor și care este valoarea premiului

Premiul iUmor în valoare de 20.000 de euro a fost câștigat în 2020 de Andrei Ungureanu (Omul cu Tourette).

„Mă simt copleșit, dar încerc să fac față. Încerc să procesez așa cum trebuie toată treaba, tot ce s-a întâmplat. Faptul că am primit susținerea de la voi... dacă vedeți că am ochii puțin mai bulbucați, e din cauză că aseară am bocit de mi-au sărit ochii. Dar am și dormit foarte puțin pentru că n-am putut să dorm.

Premiul iUmor, pentru mine înseamnă enorm. A fost și încă este o rampă de lansare și m-a ajutat enorm să ajung unde am dorit și încă doresc să fac stand-up. Vă mulțumesc și pentru mesajele și comentariile pe care le-ați trimis. O să îmi iau timp și o să vă răspund la toți pentru că meritați și meritați toată atenția. Doar datorită vouă mă aflu aici.”, a spus Andrei Ungureanu, după ce publicul a votat ca el să câștige iUmor 2020.

iUmor este competiția care a adus la lumină foarte mulți comedianți. Așa cum a spus juratul Mihai Bendeac, iUmor a schimbat d emulte ori viețile concurenților, așa că jurații se așteaptă ca momentele aduse pe scenă să fie bine pregătite.

