Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 8 din sezonul 3. Alexandru Ion:„Am suferit pentru mine, dar m-am bucurat pentru Natanticu”

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Noul sezon din culisele serialului Lia – Soția soțului meu vine cu povești inedite despre actori. În fiecare episod din sezonul 3 Lia – Tot ce nu se vede, un actor din distribuția serialului vine în fața camerelor din culise și dezvăluie detalii surprinzătoare din viața personală.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

Noul sezon din seria Lia – Tot ce nu se vede îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să „caute” prin amintiri și să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii Lia – soția soțului meu au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele sezonului 3 Lia – Soția soțului meu.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 8. Alexandru Ion: „Am suferit pentru mine, dar m-am bucurat pentru Natanticu”

Alexandru Ion, actorul care îl aduce în fața telespectatorilor pe Pavel Vornicu, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, în Lia – Soția soțului meu, dezvăluie detalii inedite din viața personală, în noul episod din culisele serialului.

Alexandru Ion acceptă provocarea de a răspunde la o mulțime de întrebări și oferă răspunsuri neașteptate.

Prima dată când

Alexandru Ion este mai sincer ca oricând la această categorie.

Cum a fost primul casting din viața ta

„Nu sunt sigur că ăsta a fost primul casting, dar e posibil să fi fost pentru o reclamă la o rețea de telefonie și trebuia să cânt”, își aduce aminte actorul. „Din nefericere, cântatul este... ce să zic, e rău... Reclama a luat-o prietenul și colegul meu Cosmin Natanticu. Eram anul I și m-am bucurat foarte tare pentru el. Am suferit pentru mine, dar m-am bucurat pentru el.”

Ce ai făcut cu primii bani câștigați de tine? Pe ce i-ai cheltuit și cum te-ai simțit?

„N-am nici cea mai vagă idee pe ce i-am cheltuit”, mărturisește el.

Alexandru Ion dezvăluie cum îi șantaja emoțional pe prietenii mamei sale pentru a câștiga niște bani.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima filmare din viața ta

„Am un blocaj mintal și nu-mi aduc aminte care a fost prima filmare”, spune el.

Cum s-a întâmplat și cum te-ai simțit prima dată când te-a recunoscut cineva pe stradă

„Eu sunt bătrân, mă întrebați lucruri d-astea, eu mai știu?!” se plânge el. „Dar pot să vă spun ceva de aseară, când m-a recunoscut cineva dintr-un spectacol pentru care nu m-a recunoscut nimeni niciodată. (...) Și am fost foarte surprins”, relatează actorul. „Dar prima dată când m-a recunoscut cineva... n-am nici cea mai vagă idee pentru că, probabil, au trecut aproape 20 de ani de atunci.”

Care este prima celebritate pe care ai întâlnit-o în persoană

„N-am certitudinea că este prima celebritate, dar îmi aduc aminte cum cu emoții pulsânde m-am dus și i-am cerut autograf (...) lui Mihai Constantinescu”, dezvăluie acesta.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima premieră din viața ta film, teatru sau serial

„E posibil să fi fost un spectacol de teatru (...), eram în anul I (...). Nu-mi aduc aminte cât de emoționat eram și dacă am fost emoționat”, își aduce aminte Alexandru Ion. „Tot cu prietenul și colegul Natanticu, pe care îl salut cu această ocazie.”

Care este prima alegere importantă pe care ai făcut-o în viața ta

„Faptul că am ales să dau la actorie”, spune el din instinct.

Care este primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândru de tine din punct de vedere profesional

„Cu siguranță că a fost o piatră de hotar când am intrat la UNATC”, relatează actorul.

Care este cel mai recent lucru pe care l-ai făcut pentru prima dată în viață

„Am fost recent la TIR sportiv”, spune el. „Nu sunt sigur că este o experiență pe care o voi repeta. (...) Trasul cu arma în sine nu cred că e pentru mine.”

Regrete discrete

La această categorie Alexandru Ion a dezvăluit și mai multe lucruri despre persoana din spatele camerelor de luat vederi: „Mai ine reget ceva ce am făcut decât ceva ce n-am făcut. (...) Sunt un consumator de experiențe”

Ce regreți că ai mâncat vreodată

„Regret că n-am mâncat mai multe sarmale (...) și ciorbe. Ciorba is life”, spune el.

Ce regreți că nu știi să gătești

„Orice”, spune el sincer. „Sunt as pe salată.”

Ce obiect regreți că ți-ai făcut la păr vreodată

„Aici am o poveste drăguță, dar iar nu i-aș spune regret”, mărturisește îndrăgitul actor, relatând o situație din copilărie.

Ce obiect regreți că ai pierdut

„Nu am pierdut. Mi-a fost furat. Aveam un laptop”, povestește el.

Ce regreți că ai cumpărat

„Eu fiind un om organizat... am și o listă cu obiecte de cumpărat. (...) N-am ceva semnificativ, îmi pare rău”, spune Alexandru Ion.

Ce regreți că ai stricat/spart

„Am stricat periuța electrică”, răspunde el.

Ce regreți că ai purtat vreodată

„Am o filmare de la majorat! Fashion!” se amuză actorul.

Ce regreți că ai făcut în școală

„Matematica”, spune el sincer.

Fel de fel

În cadrul acestei categorii Alexandru Ion le dezvăluie telespectatorilor o parte din aspirațiile sale pentru viitor.

Ce crezi că ai fi fost dacă nu erai actor

„Aici nu e ceva concret care să susțină gândul ăsta, pentru că nu mă simt chemat înspre domeniul ăsta și nici nu cred că m-aș potrivit, dar e ceva ce-mi spune că aș fi ajuns într-o formă sau alta în politică”, răspunde actorul.

Ce mare personalitate ți-ar plăcea să interpretezi într-un film

„Ștefan Floroaica”, răspunde el. „Să mă oblige producătorii să mă fac țiplă la corp.”

Care este crash-ul celebru pe care l-ai avut

„Angelina Jolie”, mărturisește Alexandru Ion, care consideră că acest crash este la o distanță considerabilă față de oricare altul.

Care este cel mai îndrăzneț lucru pe care l-ai făcut vreodată

„Având în vedere că eu în mod normal când zbor iau Xanax, pentru că mi-e foarte teamă de zbor, aș putea spune că saltul cu parașuta, fără Xanax”, dezvăluie el.

Cum te răsfeți atunci când ai chef să te răsfeți

„Dincolo de călătorii (...), am o slăbiciune pentru dulciuri, trebuie să admit și mai nou e o formă de răsfăț, n-o să sune a răsfăț, dar îmi place foarte tare să stau acasă și să meșteresc la lucruri”, mărturisește Alexandru Ion. „Învăț să lucrez cu lemnul. Mâine-poimâine deschid un business. O plasă de siguranță pentru actorie.”

Care este ultimul film la care ai râs

„Aici complet dezinteresat o să menționez două filme în care nu joc și anume Tati part-time și Klauss și Barroso”, spune el. „Chiar am râs. Poate sunt un pic subiectiv.”

Care este ultimul film la care ai plâns

„Mie îmi place să plâng. Eu când simt că vine vreo brumă de emoție, eu n-am nicio problemă, deschid robinetele. (...) Deși nu mi-a plăcut foarte tare, (...) Maestro al lui Bradley Cooper”, răspunde actorul. „Cum văd un film, cum plâng. Filmul la care am plâns cel mai mult este Titanic. Eram și tinerel și l-am și văzut de 11 ori.”

Dacă ai putea să ieși la cină cu orice personalitate care există sau care a existat cu cine ai ieși

„V-am povestit de Angelina Jolie?” întreabă el.

Care este cel mai mare vis al tău pe plan profesional

„Nu știu dacă este cel mai mare, dar sunt într-un punct în care îmi doresc foarte tare să fac film internațional”, răspunde Alexandru Ion.

Dacă ai putea să iei orice de pe setul serialului și să-ți rămână ție ce ai lua

„Casa, de ce nu?” glumește el.

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu, sezonul 3, a avut premiera pe 11 ianuarie 2024, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.