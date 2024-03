Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 9 din sezonul 3. Roxana Văduva: „Am întârziat la prima întâlnire cu iubitul meu!”

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Noul sezon din culisele serialului Lia – Soția soțului meu vine cu povești inedite despre actori. În fiecare episod din sezonul 3 Lia – Tot ce nu se vede, un actor din distribuția serialului vine în fața camerelor din culise și dezvăluie detalii surprinzătoare din viața personală.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

Noul sezon din seria Lia – Tot ce nu se vede îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să „caute” prin amintiri și să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii Lia – soția soțului meu au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele sezonului 3 Lia – Soția soțului meu.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 9. Roxana Văduva: „Am întârziat la prima întâlnire cu iubitul meu!”

Roxana Văduva, actrița care o aduce în fața telespectatorilor pe Moni, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, în Lia – Soția soțului meu, dezvăluie detalii inedite din viața personală, în noul episod din culisele serialului.

Roxana Văduva acceptă provocarea de a răspunde la o mulțime de întrebări și oferă răspunsuri neașteptate.

Prima dată când

Roxana Văduva este mai sinceră ca oricând la această categorie.

Care este primul cuvânt pe care l-ai rostit vreodată și cum îl pronunțai

„Cântam. Era o piesă pe care eu o inventasem și cântam: <<Dacă nu, dacă da>>. Nu știu ce voiam să zic cu asta”, mărturisește tânăra.

Cum a fost prima dată când ai dat un interviu

„Dădeam interviuri când eram mică, pentru că, un lucru pe care nu-l știți despre mine este că eu am cântat cam toată copilăria mea. Aveam și o trupă, eram patru fetițe”, dezvăluie Roxana. „Eram foarte jucăușă, așa. N-aveam emoții, n-aveam rușine. Aveam total altă stare față de cum sunt acum.”

Care este primul rol pe care l-ai interpretat vreodată

„Fetița cu chibrituri, la serbare”, răspunde tânăra actriță.

Cum a decurs primul casting din viața ta

„Cred că eram primul an de facultate (...) știu că trebuia să lucrez cu imaginarul”, relatează ea. „Mi s-a părut foarte ciudat.”

Care este primul job pe care l-ai avut fără legătură cu actoria

„A fost producția”, spune actrița. „Imediat după ce am terminat facultatea.”

Cum a fost primul concert din viața ta

„La primul concert din viața mea, eu eram pe scenă”, se amuză tânăra.

Ce ai făcut cu primii bani câștigați de tine? Pe ce i-ai cheltuit și cum te-ai simțit

„Minunat m-am simțit, evident”, răspunde Roxana. „Primii mei bani au fost din colinde. (...) Mi-am luat o chitară pe care n-am folosit-o niciodată. Pentru că m-am apucat de pian.”

Care este prima notă mică pe care ai luat-o și la ce materie

„Matematică, evident”, răspunde ea. „Cred că am luat 5 sau 6.”

Care este primul premiu important pe care l-ai câștigat și cum te-ai simțit

„a fost la un festival de muzică ușoară, Micul artist, din Craiova. Aveam 12 ani și am câștigat prima oară trofeul. (...) Am fost atât de fericită...” mărturisește tânăra.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima filmare din viața ta

„A avut niște emoții...” relatează Roxana.

Care este prima celebritate pe care ai văzut-o în realitate

„Am cântat când eram mică, în deschidere, evident, la Animal X”, dezvăluie ea.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima premieră din viața ta film, teatru sau serial

„A fost la teatru. Am avut spectacol de licență. (...) A fost cu emoții”, mărturisește actrița. „Am primit cele mai multe flori din viața mea.”

Care este prima alegere importantă pe care ai făcut-o în viața ta

„Dacă să zic mama sau tata când eram mică”, glumește ea. „Dacă să merg la UNATC (...) sau să merg la Conservator.”

Care este primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândră de tine din punct de vedere profesional

„Fiecare pas pe care l-am făcut în cariera mea a fost foarte important”, spune Roxana.

Regrete discrete

La această categorie Roxana Văduva a dezvăluit și mai multe lucruri despre persoana din spatele camerelor de luat vederi.

Ce regreți că n-ai făcut niciodată până acum

„Să sar cu parașuta, probabil”, spune ea nehotărâtă.

Ce ingredient sau fel de mâncare regreți că ai gustat

„Melci”, răspunde scurt.

Unde regreți că ai întârziat și era important să nu întârzii

„La prima mea întâlnire cu iubitul meu. Abia ne cunoșteam și am întârziat destul de mult și chiar mă gândeam: <<Doamne, ce-o zice băiatul ăsta că întârzii, m-am făcut de rușine. Ce urât!>>” își aduce ea aminte. „Mă gândeam așa că și-a făcut o impresie proastă despre mine.”

Ce regreți că ai uitat în mașina de spălat

„M-a terorizat mama când eram mică cu chestia asta”, recunoaște ea.

Ce obiect regreți că ți-ai făcut la păr vreodată

„Am avut niște șuvițe blonde la un moment dat (...) De fiecare dată când treceam prin fața oglinzii plângeam”, dezvăluie tânăra.

Ce regreți că ai cumpărat și nu era cazul să cumperi

„Noi fetele cumpărăm foarte multe lucruri”, spune Roxana.

Ce obicei de zi cu zi regreți că ai

„Stau prea mult pe telefon”, recunoaște tânăra.

Ce regreți că ai încercat să repari singură și mai rău ai făcut

„Mi s-a deplasat mașina de spălat și mi-a blocat ușa de la baie”, relatează ea un episod recent. „Mi-am prins piciorul între perete și mașina de spălat.”

Ce regreți că ai purtat vreodată

„Pantalonii scurți, scurți rău”, spune ea. „Eram mică.”

Ce regreți că n-ai învățat de mică

„Mi-ar fi plăcut să știu mai multe limbi străine”, mărturisește actrița.

Ce regreți că nu ai fost întrebată în acest interviu

„Nu regret nimic!” răspunde ea.

Fel de fel

În cadrul acestei categorii Roxana Văduva le dezvăluie telespectatorilor o parte din aspirațiile sale pentru viitor.

Ce iubești cel mai mult la meseria de actriță

„Cred că în actorie cel mai frumos lucru este că te joci foarte mult. Iese copilul ăla nebun din tine, ies toate traumele (...) E o terapie”, spune Roxana.

Care este cel mai bun sfat profesional pe care l-ai primit și pe care l-ai transmite mai departe

„Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face”, răspunde ea.

Ce visai să fii când erai mică

„Îmi doream să fiu și balerină, și cântăreață, și avocat, și astronaut...” mărturisește tânăra.

Cu cine aveai postere pe pereți când erai mică

„Îmi plăcea foarte mult Jennifer Lopez”, dezvăluie ea. „Am avut camera plină de postere.”

Ce hobbyuri ai

„Îmi place foarte mult să joc tenis”, mărturisește Roxana.

Ce fobii ai

„De insecte”, spune ea. „Cred că mi-e frică de necunoscut. (...) Îmi place să controlez situația.”

Care este cel mai îndrăzneț lucru pe care l-ai făcut vreodată

„Experiența pe care am avut-o într-o vacanță, am făcut scuba diving”, relatează tânăra. „Mi-a fost foarte frică. (...) Deși mi-a plăcut, a fost fain, a fost o experiență pe care n-aș mai repeta-o.”

Ce lege ai încălcat fără să vrei

„Am trecut pe roșu”, recunoaște ea.

Care este plăcerea ta vinovată

„Și costisitoare este să călătoresc”, spune actrița. „Mă încarcă cu multă energie.”

Care este cel mai mare vis al tău pe plan profesional

„Mi-ar plăcea foarte mult să joc într-un musical”, mărturisește Roxana. „Simt că o să vină acel moment.”

Dacă ai putea să iei orice de pe setul serialului și să-ți rămână ție ce ai lua

„Făcând producție, eu cam știu care este cel mai scump lucru de pe set”, glumește ea. „Ca experiență, aș fura de la oamenii pe care-i admir de când sunt mică.”

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu, sezonul 3, a avut premiera pe 11 ianuarie 2024, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.