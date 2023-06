Ce a transmis Ștefan Floroaica la finalul primului sezon al serialului. Cum arătau protagoniștii în ziua în care au luat castingul

Primul sezon din Lia - Soția soțului meu a ajuns la final cu ultim episod plin de adrenalină. Emoționați de ultima difuzare, protagoniștii au postat mai multe mesaje despre ce a însemnat această experiență pentru ei. Ștefan Floroaica, care și-a făcut debutul în actorie cu rolul lui Petru Vornicu s-a arătat emoționant de această experiență și a publicat în mediul onlline o serie de imagini, în premieră, de la casting.

Ce mesaj a transmis Ștefan Floroaica dupa ultima difuzare din Lia - Soția soțulu meu, sezonul 1

Deși avea experiență în televiziune, Stefan Floroaica nu avea experiență de actor. Recent,A tânăruș care este campion multiplu la Campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu a dezvăluit că a obținut acest rol după mai multe refuzuri la alte castinguri la care a participat.

Ei bine se pare că acesta i-a purtat noroc, iar publicul s-a îndrăgostit imediat de el și de personajul pe care îl interpretează în Lia - Soți Soțului meu. Chimia sa cu Ana Bodea este incontestabilă, cei doi completându-se încă din primele clipe în care s-au întâlnit.

Astfel, pentru Ștefan exepriența este una specială cu atât mai mult cu cât este prima de acest timp. Iar după ultima difuzare a primului sezon, acesta a ținut să transmită câteva cuvinte emoținante.

În imaginile surprinse imediat ce a aflat că a luat rolul, apare alături de actoriii Ana Bodea, Ioana Blaj, Alex Ion și miuțul Andrei Voicu.

„Cam așa a început totul. Pozele acestea sunt făcute la 5 minute dupa ce am luat castingul. Bănuiesc ca se citea pe fața mea atât bucuria, cat si șocul. A trecut un an de atunci, iar acum anunț prin aceasta postare ca diseară, de la 20:30, este finalul primului sezon. Va mulțumim ca ne-ați urmărit”, a scris actorul pe contul său de Instagram.

Nostalgică, Ioana Blaj, cea care o interpretează pe Alica Vornicu în Lia - Soția soțului meu, a postat și ea o serie de imagini de la casting. Frumoasa actriță și-a dorit să arate, astfel, cum s-au transformat atât ei, cât și relația lor, în tot acest timp.

„Mi-a dus Stefan aminte de pozele de la casting. Si m-am gandit sa fac un before and after. Sau casting vs film. Sau cum am fost si cum am ajuns 😂”, a scris ea în mediul online.

Peripețiile prin care a trecut Ștefan Floroaica la castingul pentru „Lia - soția soțului meu”: „Am și lovit mașina când am parcat-o”

Deși a obținut rolul principal în serial, Ștefan Floroaica a dezvăluit că a avut emoții atunci când a mers să dea castingul și nici nu a avut mari așteptări, motiv pentru care a fost uimit să afle că a fost acceptat, a povestit el recent la XNS.

„Ăsta e primul casting la care am mers fără așteptarea de a-l lua pentru că mereu credeam că sunt potrivit pentru rolul respectiv și niciodată nu-l luam. Acum am considerat că nu sunt potrivit. M-au luat emoțiile când am ajuns acasă, ba chiar am și lovit mașina când am parcat-o. Am salutat un băiat pe care-l știam de la sală, mi-a tremurat vocea și mâna și am zis: vai de capul meu, dacă eu așa sunt cu un prieten, atunci, ce fac aici? Și în momentul ăla m-am restras în altă cameră și am repetat textele până am dat castingul.

A recunoscut însă că cea care i-a dat încredere a fost chiar Ana Bodea, actrița care interepretează rolul Liei.

„Am intrat și am văzut că sunt la fel de timorați ca mine și am ales să mă ridic și să zic: <Salut, sunt Ștefan Floroaica> și după aia zâmbeam că eram foarte mândru de mine că am luat eu inițiativa și mi-a picat privirea pe Ana și mi-am dat seama instant că ea e Lia și cumva m-am liniștit. Mi-a transmis o liniște prin energia și privirea ei. În momentul în care dădeam probele, de fiecare dată când îi priveam ochii mă linișteam. Și așa am luat castingul. Printr-un cumul de șansă, de noroc”, a mai declarat Ștefan Floroaica.

