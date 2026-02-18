Tendințele părului scurt în 2026: de la tunsoarea Pixie la Bixie & Trixie și altele

De la tunsoarea Pixie la variantele Bixie și Trixie, mini‑versiuni cu texturi naturale, pentru părul scurt poți alege dintr-un univers întreg de look‑uri care celebrează personalitatea fiecărei femei.

Publicat: Miercuri, 18 Februarie 2026, 14:32 | Actualizat Miercuri, 18 Februarie 2026, 14:39

Anul acesta, părul scurt este mai mult decât o tunsoare — este o declarație de libertate, expresivitate și identitate. De la fuziuni îndrăznețe între stiluri iconice la reinterpretări jucăușe ale pixie‑ului, trendurile anului vorbesc despre autenticitate și o feminitate care nu se teme să experimenteze.

„Un univers de coafuri care celebrează personalizarea și autenticitatea, cu o doză generoasă de spontaneitate. Pixie‑ul s‑a născut ca o tunsoare scurtă, jucăușă, care nu se ia prea în serios — iar tocmai această energie transformă frumusețea fiecărei femei într‑o expresie luminoasă și plină de lejeritate.” declară Cristina Scrisu, stilist Wella Professionals.

Ce înseamnă stilul sau tunsoarea Pixie

Iubită de vedete emblematice precum Mia Farrow, Gwyneth Paltrow și Halle Berry, tunsoarea pixie este o coafură scurtă caracterizată prin păr mai scurt pe laterale și la spate, cu păr puțin mai lung deasupra, adesea însoțit de un breton scurt.

Varianta Pixie a anului 2026 va fi mai moale, mai sculptată și mult mai ușor de purtat decât clasicul pixie scurt”. De fapt, pixie 2.0 se simte incontestabil mai ușor de purtat. Totul se rezumă la structură pe margini, textură în interior și mișcare care se simte fără efort, nu țepoasă. Poate fi stilizat ușor și calmat pentru ziua la birou sau modelat într-un stil mai ascuțit și mai definit pentru o ieșire seara în oraș.

Ce înseamnă stilul sau tunsoarea Bixie

Te gândești să te tunzi scurt, dar nu ești sigură dacă să optezi pentru o tunsoare pixie sau să păstrezi părul puțin mai lung cu un bob? Nu ești singura. Stilul intermediar care a cucerit podiumurile, feed-urile TikTok și covorul roșu al vedetelor anul trecut este tunsoarea bixie - combinația supremă între pixie și bob.

Tunsoarea bixie este un hibrid între două stiluri scurte emblematice: pixie și bob. Prea lungă pentru a fi clasificată drept un pixie adevărat, dar prea scurtă pentru a fi bob, bixie combină ce e mai bun din ambele. Acest stil a devenit faimos pentru prima dată în anii 1990, fiind făcut celebru de vedete precum Winona Ryder, Meg Ryan, Halle Berry, Cameron Diaz și Drew Barrymore. Astăzi, se bucură de o renaștere majoră, cu celebrități precum Florence Pugh și Rowan Blanchard în fruntea trendului.

Păr scurt 2026: empatic precum Trixie

Varianta subțire și texturată a unui pixie clasic e tunsoarea trixie. Încă scurtă și elegantă, tunsoarea trixie are puțin mai multă personalitate, piese mai lungi, mișcare și un finisaj ascuțit. Este scurtă și încadrează fața, dar cu straturi mai lungi și mai tăioase în partea de sus și pe franjuri, dându-i o notă mai texturată și mai ușor de purtat, ca și cum ar fi crescut așa normal.

Vedete precum Carey Mulligan, Florence Pugh și Zoë Kravitz au fost văzute purtând un trixie, în timp ce Nicole Kidman a afișat recent propria versiune a tunsorii la Gala Met din 2025.

Este imposibil să nu te regăsești în atitudinea celor care poartă un Trixie cut. Tunsoarea combină structura precisă a pixie‑ului cu delicatețea și fluiditatea bixie‑ului, mai ales în zona lungimilor superioare. Rezultatul este unul dintre look‑urile definitorii ale podiumurilor primăvară/vară 2026.

Moale și senzual, cu o lejeritate fără egal, Trixie‑ul conturează elegant partea superioară a feței. Se poartă ca un accesoriu cu aer ludic, care amintește subtil de anii ’80, fără a cădea însă în nostalgie. „Este o tunsoare profund contemporană, inclusiv în modul de coafare: fie ușor ondulat, fie aproape drept, Trixie‑ul urmează mișcarea naturală a părului”, punctează stilista Cristina Scrisu.

Mini Bixie: evoluția firească

Și Bixie‑ul trece printr‑o transformare. Născut din fuziunea dintre pixie și bob, în 2026 devine mai scurt, mai compact și mult mai expresiv. Mini Bixie adoptă, asemenea Trixie‑ului, texturi naturale și un ondulat delicat care păstrează claritatea contururilor. A defilat pe podiumul Ferragamo într‑o versiune ultra sofisticată — dovadă că minimalismul poate fi spectaculos.

Alte variante derivate din Pixie pentru 2026

Wixie (Winged Pixie) este un hibrid shaggy și îndrăzneț între un pixie și un bob, cu straturi texturate și bucle mai lungi la ceafă.

Curly Pixie/Shag celebrează textura naturală cu bucle stratificate și modelate strategic amplasate pentru volum.

Tunsoarea‑manifest: The Rama

Rama Duwaji, ilustratoare și partenera noului primar al New York‑ului, Zohran Mamdani, poartă și inspiră una dintre cele mai inovatoare tunsori ale momentului. Supranumit The Rama, acest pixie ultra‑definit impresionează prin contururile precise și aerul intelectual, devenind un adevărat simbol al spiritului activist al generației Z.

Se poartă ca un accesoriu statement, cu un finisaj adesea wet, care accentuează liniile tunsorii și pune în valoare detalii fine, asemănătoare baby hair‑urilor. Un look cosmopolit, modern și plin de atitudine.

Tendințe păr 2026: hairlook grunge

Estetica grunge și influențele anilor ’90 continuă să inspire, reinterpretate într‑o cheie actuală. În prim‑plan se află evoluția Mullet‑ului — născut în anii ’70, celebru în anii ’80 și botezat oficial în 1994, odată cu piesa Mullet Head a trupei Beastie Boys. În 2026, Mullet‑ul devine mai fluid, mai puțin drastic, cu linii soft care urmăresc delicat contururile feței.

Nici bobul cu spirit grunge nu trece neobservat. Celebrul Nirvana Bob — sau Kurt Cobain Bob — rămâne în tendințe datorită versatilității și ușurinței de stilizare. Un look relaxat, cool și surprinzător de actual.

Păr scurt cu breton scurt

Inspirat de eleganța lui Audrey Hepburn sau de rafinamentul atemporal al lui Jane Austen, bretonul scurt va fi vedeta anului 2026. Fin, drept și minimalist, se potrivește surprinzător de bine cu o textură ondulată sau creață, creând un contrast modern și extrem de chic. Un detaliu mic, dar cu impact mare în definirea unui look contemporan.

Box bobul revine în mod obsesiv

Pentru oricine vrea o tunsoare mai scurtă, box bobul soft va fi o alegere de neuitat. Acoperă umerii, are marginile atenuate pentru mișcare și arată incredibil atunci când este asociat cu o rutină de întărire și strălucire a părului.

Box bobul nu este un bob clasic, așa că evită un finisaj super-precis. Vârfurile nu sunt stratificate treptat și cu siguranță nu sunt filate. Pentru un box bob cere stilistului sa-ți facă straturi texturate, care sunt create prin tăiere în unghi, mai degrabă decât în linie dreaptă. Acest stil nu se referă doar la scurtarea părului, da, o bună parte a greutății părului lung trebuie eliminată, pentru a ajuta la obținerea senzației de lejeritate și a-l face ușor de coafat. Tunsoarea este excelentă mai ales pentru părul natural subțire sau fin, deoarece stilul se concentrează mai puțin pe volumul de la rădăcini și mai mult pe mișcarea pe lungimi.

Poți să iei în considerare și adăugarea câtorva șuvițe puțin mai scurte în partea din față a părului - acest lucru rupe linia și împiedică coafura să pară prea unghiulară. În comparație cu unele tunsori bob, box bobul este destul de lung, ceea ce este excelent deoarece permite o mulțime de opțiuni de coafare.

Indiferent dacă alegi un Trixie senzual, un mini Bixie sofisticat sau un bob cu vibrații grunge, 2026 este anul în care părul scurt devine un spațiu al libertății personale. Tunsorile nu mai sunt doar despre formă, ci despre energie, atitudine și autenticitate. Iar frumusețea adevărată stă tocmai în această joacă între structură și spontaneitate — o invitație de a purta părul exact așa cum te reprezintă.

