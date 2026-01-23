Te pregătești pentru o vizită la salonul de frumusețe pentru a-ți face unghiile, dar nu ești sigură ce tip de manichiură să ceri? Nicio problemă! Deși există o mulțime de tipuri diferite de manichiură, poți afla aici cum să o găsești pe cea potrivită stilului tău, programului tău, sănătății unghiilor și bugetului tău.

Publicat: Vineri, 23 Ianuarie 2026, 17:08 | Actualizat Vineri, 23 Ianuarie 2026, 17:56

11 Tipuri de manichiură: ce sunt, cum se fac și cum să alegi manichiura perfectă pentru unghiile tale | Shutterstock

Poate că ești în căutarea unei manichiuri acrilice super-rezistente și de lungă durată sau a unei oje gel perfect netede și lucioase sau poate vrei doar ceva elegant, dar și la modă și îți e greu să te decizi. În acest articol, Mari Luca, specialist OPI, ne explică ce este fiecare tip de manichiură, cum se realizează precum și avantajele sau dezavantajele fiecăreia.

1. Manichiura clasică

Ce este

Manichiura clasică este începutul oricărei povești frumoase despre mâini. Este forma cea mai simplă, pură de îngrijire. Unghii curate, fine, sănătoase, cu sau fără culoare. Este alegerea femeilor care iubesc naturalețea, eleganța discretă și mâinile care arată frumos în orice moment.

Cum se realizează

Unghiile sunt pilite și curățate, cuticulele sunt îngrijite, iar placa unghială este pregătită pentru un finish perfect. Poți alege fie un look natural, cu pilă de luciu, fie aplicarea unui sistem profesional de lac: bază, două straturi de culoare și top coat. La final, manichiura este sigilată cu ulei pentru cuticule și cremă hidratantă.

Cui i se potrivește

Este ideală pentru femeile care preferă unghii naturale, pentru cele care își schimbă des culoarea sau pentru cele care își doresc un aspect curat, proaspăt și elegant fără întreținere complicată.

Nivel de preț: Manichiura clasică se situează, în general, între 85 și 120 lei, în funcție de lacul de unghii ales și salon.

2. Manichiura semipermanentă

Ce este

Manichiura semipermanentă este soluția modernă pentru unghii perfecte pe termen lung. Oferă unghii netede, intens lucioase și un aspect proaspăt care se menține fără ciobire sau estompare timp de până la 2–3 săptămâni.

Cum se realizează

Culoarea se aplică prin pensulare, în straturi subțiri, la fel ca o ojă clasică, dar fiecare strat este polimerizat într-o lampă LED. Această tehnologie fixează produsul în structura sa, oferind rezistență, uniformitate și un luciu impecabil.

Cum se îndepărtează

Manichiura semipermanentă este un sistem soak-off, ceea ce înseamnă că se îndepărtează prin dizolvare, cu un dizolvant special pentru gel semipermanent, fără a agresa unghia atunci când este realizat corect.

Cui i se potrivește

Este ideală pentru femeile care își doresc unghii mereu aranjate, fără grija ojei sărite, fiind perfectă pentru un stil de viață activ, vacanțe sau perioade aglomerate.

Nivel de preț: Manichiura semipermanentă se situează, de regulă, între 160-180 lei.

Manichiura semipermanentă cu APEX

Ce este

Manichiura semipermanentă cu Apex este o tehnică avansată care oferă unghiei mai multă rezistență, stabilitate și o formă mai frumoasă. Creează acel efect de unghie „mai plină”, mai echilibrată și mai elegantă, fără a intra în zona de construcție cu gel.

Cum se realizează

Se folosește o bază rubber, mai elastică și mai densă, care se modelează pe unghie pentru a crea un mic apex (curbura naturală a unghiei). Culoarea se aplică peste acest strat, iar totul este polimerizat în lampa LED. Rezultatul este o manichiură mai stabilă și mai durabilă decât semipermanenta clasică.

Cum se îndepărtează

Acest sistem se îndepărtează exclusiv cu freza electrică, de către tehnician. Nu este un sistem soak-off, deoarece structura sa mai densă este concepută pentru rezistență și protecția unghiei.

Cui i se potrivește

Este ideală pentru femeile cu unghii subțiri, fragile sau care nu reușesc să le crească puțin mai lungi. Oferă susținere și stabilitate.

Nu este recomandată pentru unghiile foarte groase sau foarte rigide.

Nivel de preț: Manichiura semipermanentă cu Apex se situează între 180 și 230 lei, în funcție de lungime, formă și nivelul de corecție necesar.

4. BIAB (Builder in a Bottle) / Hard Gel

Ce este

BIAB -Builder in a Bottle, este forma modernă a gelului de construcție. Este un sistem creat special pentru a oferi protecție unghiei naturale, stabilitate și o formă frumoasă, fără a încărca sau a crea un aspect artificial. Este soluția profesională pentru unghii care au nevoie de susținere reală.

Cum se realizează

Gelul BIAB se aplică direct din sticluță și se modelează pe unghie pentru a crea o structură de protecție și un mic apex care echilibrează placa unghială. Se polimerizează în lampă LED, rezultând o unghie mai puternică, mai netedă și mult mai rezistentă.

Cui i se potrivește

Este ideal pentru femeile ale căror unghii se rup ușor, se exfoliază sau nu rezistă cu manichiura semipermanentă clasică.

BIAB funcționează ca un scut protector pentru unghia naturală, permițând chiar și lungimi scurte sau medii să fie purtate fără să se deterioreze.

Nivel de preț: Serviciul BIAB se situează între 250 și 300 lei, în funcție de lungime, formă și nivelul de corecție necesar.

5. Soft Gel Tips – noua generație de extensii

Ce este

Soft Gel Tips by OPI, cu sistemul GELevate, reprezintă o inovație recentă în extensiile de unghii. Este un sistem modern, lansat recent și deja extrem de apreciat în saloanele de top din lume, creat pentru femeile care își doresc unghii lungi, elegante și incredibil de confortabile.

Spre deosebire de tipsurile clasice, acestea sunt realizate integral din gel, nu din plastic, ceea ce le oferă un aspect mult mai natural, o purtare ușoară și o senzație plăcută pe unghie.

Cum se realizează

Tipsurile Soft Gel sunt preformate, brevetate și pregătite din fabrică, având tehnologia ProApex, care oferă o curbura perfectă și o distribuție corectă a greutății. Ele sunt numerotate pe jumătăți (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5), astfel încât fiecare unghie primește mărimea ideală, fără pilire excesivă sau ajustări care să afecteze materialul.

Pentru că tipsurile sunt deja finisate, aplicarea este rapidă, precisă și extrem de curată.

Cui i se potrivește

Este ideal pentru femeile care își doresc unghii mai lungi, subțiri și elegante, fără senzația de corp străin.

Fiind realizate din gel, sunt mult mai ușoare și mai flexibile, ceea ce le face perfecte pentru purtare zilnică, vacanțe sau evenimente speciale. Tipsurile sunt disponibile în cinci forme iconice: migdală, stiletto, rotund, pătrat și balerină, adaptate fiecărei tipologii de mână și stil personal.

Nivel de preț: Serviciul Soft Gel Tips se situează, în general, la 250 lei, fiind o extensie premium cu tehnologie avansată și durabilitate de peste 3 săptămâni.

6. Hard Gel cu tips reutilizabil, noua tendință în extensii lungi

Ce este

Hard Gel cu tips reutilizabil este una dintre cele mai moderne și rafinate tehnici de extensie a unghiilor. Permite crearea unor unghii lungi, subțiri și perfect proporționate, cu un aspect mult mai natural și elegant decât metodele clasice.

Cum se realizează

Gelul de construcție este modelat într-un tips special reutilizabil, care se aplică peste unghia naturală și se polimerizează în lampă. După întărire, tipsul este îndepărtat, iar unghia rămâne cu o formă impecabilă, netedă și echilibrată, fără pilire excesivă.

Cui i se potrivește

Este ideal pentru femeile care iubesc unghiile lungi și bine definite, fie în variante elegante și naturale, fie în lungimi mai îndrăznețe. Este perfect pentru cliente care își doresc unghii subțiri, feminine și spectaculoase.

Acest sistem permite atât look-uri simple și rafinate, cât și stiluri baby boomer, french sau nail art elaborat, cu detalii sofisticate.

Nivel de preț: Serviciul se situează între 300 și 350 lei, în funcție de lungime, formă și designul ales.

7. Manichiura Spa – ritualul de frumusețe al mâinilor

Ce este

Mâinile sunt cartea de vizită a unei femei. Poți avea unghii perfect construite și culoare impecabilă, dar dacă pielea este uscată, crăpată sau cuticulele sunt neîngrijite, magia se pierde.

Manichiura Spa este răspunsul la această nevoie profundă de îngrijire, hidratare și răsfăț. Este un ritual complet care transformă o simplă manichiură într-o experiență de frumusețe și relaxare.

Cum se realizează

Serviciul include exfoliere delicată, hrănire intensă și hidratare profundă a pielii și a cuticulelor. Fiecare etapă este gândită pentru a reda elasticitatea, luminozitatea și confortul mâinilor (sau picioarelor), completând orice tip de manichiură tehnică sau estetică.

Experiența Spa: Mai mult decât un serviciu, Manichiura Spa este o experiență senzorială. Texturile catifelate și aromele sofisticate creează o stare de relaxare similară cu cea dintr-un centru de wellness sau masaj.

Cui i se potrivește

Este ideală pentru persoanele care își doresc mâini frumoase, piele hidratată, cuticule sănătoase și o pauză reală de răsfăț. Poate fi adăugată oricărui tip de manichiură: clasică, semipermanentă, cu apex, BIAB sau extensii.

Nivel de preț: Manichiura Spa este un serviciu suplimentar premium, cu un preț orientativ între 130 și 200 lei atât pentru mâini, cât și pentru picioare, în funcție de protocolul ales.

8. Quiet Luxury eleganța care nu strigă

Ce este

Quiet Luxury este tendința momentului în manichiură: unghii nude, fine și impecabile, care exprimă rafinament fără a avea nevoie de culori stridente sau decor excesiv. Este despre frumusețe tăcută, despre unghii care atrag prin cât de curate, luminoase și bine lucrate sunt, discrete, folosind tonuri neutre moi și detalii subtile.

Nu este despre minimalism de dragul de a fi minimal, este vorba despre rafinament și simplitate, eleganță subtilă. Aspectul este elegant fără a fi strident și prezintă de obicei forme scurte sau medii, cu un finisaj neted, lucios sau sidefat.

Cum se realizează

Se lucrează cu nuanțe de nude, milky și tonuri naturale, aplicate perfect uniform, cu o tehnică impecabilă. Accentul cade pe formă, proporție și finisajul lucios sau satinat, pe o îngrijire impecabilă, fără modele elaborate pe unghii, rezultând un look compatibil cu orice ținută sau eveniment.

Există câteva detalii care fac o unghie să arate instantaneu rafinată:

Tone neutre moi, precum bej, mov, caramel sau roz pal.

Baze cremoase cu finisaj lucios sau sidefat.

Unghii scurte sau de lungime medie care arată natural.

Accente ton pe ton care se îmbină în loc să contrasteze.

Linii subțiri sau micro-detalii care sunt vizibile doar de aproape.

Margini netede care fac ca aspectul general să pară intenționat.

Nivel de preț: În funcție de tipul de ojă folosit.

9. Manichiura franțuzească (French manicure)

Manichiura French, simbol al eleganței din anii ’90–2000, revine în forță într-o versiune modernă.

Ce este

Manichiuria franțuzească se concentrează pe surprinderea unui anumit stil, mai degrabă decât pe utilizarea unui anumit tip de ojă; poți obține o manichiură franțuzească cu lac obișnuit, gel sau acrilic.

Manichiura franțuzească clasică are o bază roz sau nud cu aspect natural pe unghii, cu vârfuri albe.

Clasicul vârf alb este reinterpretat astăzi în nuanțe pastelate, culori diferite pe fiecare unghie sau contraste puternice, precum alb cu negru. Este genul de manichiură care nu iese niciodată din modă.

Cum se realizează

După aplicarea lacului de unghii se vopsește o bandă albă (sau colorată) pe vârfurile unghiilor.

Cât timp rezistă depinde de tipul de ojă care este folosit pentru manichiură. Îndepărtarea ei se face așa cum ai îndepărta orice altă ojă (dizolvant de ojă pentru lac sau acetonă pentru gel moale și acrilic).

Cui i se potrivește

Oricine își dorește o manichiură clasică, atemporală, în special pentru un eveniment formal sau pentru a surprinde o estetică mai profesională, ar trebui să ia în considerare o manichiură franțuzească.

Nivel de preț: Din nou, acest lucru depinde în mare măsură de oja folosită.

10. Nail Art manicure

Ce este

Manichiura nail art este o tendință populară în ultimii ani. Oferă numeroase posibilități și opțiuni pentru a se potrivi diferitelor preferințe și stări de spirit. De la modele simple și minimaliste la creații elaborate și ornamentate, există ceva pe gustul fiecăruia. Unele persoane optează pentru manichiuri franțuzești clasice cu o notă aparte, în timp ce alții experimentează cu culori vibrante, modele geometrice sau motive florale.

Manichiura nail art a devenit, de asemenea, o formă de îngrijire personală și relaxare pentru mulți, deoarece procesul de creare a unor modele complexe pe unghii poate fi atât terapeutic, cât și plăcut.

Cum se realizează

Aceasta implică realizarea sau aplicarea creativă și artistică a unor modele și/sau decorațiuni pe unghii. Tehnicienii sau pasionații de unghii folosesc tehnici și instrumente precum oja, autocolante pentru unghii, pietre prețioase și chiar pensule minuscule pentru a crea modele complexe și atrăgătoare.

Cu nenumărate modele, culori și tehnici de explorat, manichiura nail art a devenit o modalitate creativă prin care cineva își pot exprima individualitatea. Nail art poate fi aplicată peste diverse straturi de bază, inclusiv ojă obișnuită, gel, acrilic sau dip-uri.

Deoarece implică de obicei mai multe detalii și o muncă elaborată, costul este mai ridicat și depinde și de materialele utilizate.

11. Manichiura cu pudră (dip powder)

Ce este

Manichiura cu pudră este ca un hibrid între manichiura clasică și unghiile false. Comparativ cu unghiile tipice cu gel sau acrilic, manichiura dip powder este mai subțire și necesită mai puțină pilire sau unelte speciale. Are un aspect mai natural, nu necesită lumină UV și poți sigila unghiile rupte sau despicate cu acest strat ușor de pudră și rășină.

Cum se realizează

Această tehnică de înfrumusețare a unghiilor implică aplicarea unui strat de bază (adeziv), urmată de scufundarea unghiei într-o pudră acrilică fină. Apoi, se aplică un strat de rășină (activator) - urmat de un alt strat de pudră și așa mai departe. În cele din urmă, se aplică un top coat, iar unghia finisată este pilită și netezită.

Aceasta manichiură nu necesită uscare la lampa UV, oferă o rezistență de 3-4 săptămâni, este non-toxică și fortifică unghia naturală cu calciu și vitamina E.

Pentru îndepărtare se folosește acetona.

Pudra organică este îmbogățită cu vitamine (A, E) și calciu, fiind o alternativă mai sănătoasă care nu necesită pilirea agresivă a unghiei naturale.

Cui i se potrivește

Oricine preferă unghii mai scurte ar trebui să ia în considerare o manichiură cu pudră, deoarece nu poți adăuga lungime unghiilor în acest caz. Persoanele care își doresc o manichiură de lungă durată și nu au timp pentru retușuri în fiecare săptămână, de asemenea ar trebui să ia în considerare varianta asta.

Mulți consideră că pudra pentru unghii este o alternativă mai sigură și sănătoasă la unghiile acrilice și la ojele semipermanente.

Nivel de preț: Orientativ prețul unei manichiuri cu pudră este între 100 si 160 de lei.