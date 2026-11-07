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8 flori pe care le poți planta în noiembrie pentru o grădină plină de culoare chiar și iarna. Ce soiuri rezistă la frig

Ce flori poți planta în noiembrie pentru o grădină colorată. Află din rândurile de mai jos care sunt soiurile care rezistă la frig.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 07 Noiembrie 2026, 15:00 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 10:10
8 flori pe care le poți planta în noiembrie pentru o grădină plină de culoare chiar și iarna | Profimediaimages.ro
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Chiar dacă temperaturile scad, noiembrie este o lună potrivită pentru plantarea mai multor flori. Unele pot înflori chiar și în sezonul rece, în timp ce altele își vor dezvolta rădăcinile și vor aduce culoare grădinii primăvara. Iată ce soiuri poți planta și cum trebuie să le îngrijești pentru a rezista la frig.

8 flori pe care le poți planta în noiembrie pentru o grădină plină de culoare chiar și iarna

1. Lalelele

Lalelele sunt printre cele mai îndrăgite flori de primăvară. Plantarea bulbilor în noiembrie le oferă condițiile de care au nevoie pentru a înflori frumos în sezonul următor.

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Aceste flori au nevoie de o perioadă de frig pentru a se dezvolta corect. De aceea, temperaturile scăzute din sol, specifice lunii noiembrie, sunt potrivite pentru plantarea bulbilor.

Primăvara, lalelele sunt printre primele flori care aduc culoare în grădină. După lunile reci și cenușii de iarnă, apariția lor este cu atât mai plăcută, scrie marthastewart.com.

Zone de rezistență: 3-8
Înălțime: 23-60 cm
Condiții de creștere: soare direct și sol bine drenat.

2. Coada-șoricelului

Coada-șoricelului este o plantă perenă care poate fi plantată și toamna târziu, mai ales în zonele cu ierni blânde. Este apreciată pentru florile sale delicate și pentru faptul că atrage insectele benefice în grădină.

Potrivit lui Teri Speight, peisagist și autoare de cărți despre grădinărit, frunzele acestei plante oferă un aspect deosebit grădinii în sezonul de toamnă.

Totuși, există câteva lucruri de care trebuie să ții cont. Pământul nu trebuie să fie înghețat, iar planta ar trebui să aibă la dispoziție aproximativ patru până la șase săptămâni pentru a se acomoda înainte de primul îngheț puternic.

O poți planta în spațiile libere dintre alte flori sau în ghivece. În plus, coada-șoricelului atrage albinele și buburuzele, contribuind la menținerea unui echilibru natural în grădină.

Zone de rezistență: 3-8
Înălțime: 23-60 cm
Condiții de creștere: soare direct și sol bine drenat.

3. Spânzul

Spânzul este una dintre florile potrivite pentru grădinile de iarnă. Este o plantă rezistentă, care se dezvoltă bine la temperaturi mai scăzute și poate înflori încă de la sfârșitul iernii sau la începutul primăverii.

Unele soiuri pot înflori chiar și atunci când solul este acoperit de zăpadă. Din acest motiv, spânzul este o alegere excelentă dacă îți dorești o grădină cu flori chiar și în sezonul rece.

Kate Walz recomandă plantarea lui în zonele umbrite ale grădinii. Ea îl cultivă sub un arțar japonez, unde florile apar înainte ca arborele să își dezvolte frunzele. Mai târziu, frunzișul spânzului formează un covor verde frumos la baza copacului.

Pentru o dezvoltare sănătoasă, planta are nevoie de un sol bogat în materie organică și de un loc ferit de soarele puternic.

Zone de rezistență: 5-8
Dimensiuni: aproximativ 30 cm înălțime și 45-60 cm lățime
Condiții de creștere: semiumbră sau umbră și sol bogat în nutrienți.

4. Gura-leului

Gura-leului este o floare colorată, potrivită atât pentru grădină, cât și pentru buchetele de primăvară. Este îndrăgită și de copii, care se distrează deschizând și închizând florile cu degetele.

Plantarea sau semănarea ei toamna poate ajuta planta să își dezvolte rădăcini puternice înainte de venirea primăverii. În acest fel, poate începe să înflorească mai devreme și poate avea o perioadă mai lungă de înflorire.

Gura-leului preferă locurile însorite și solul care permite scurgerea apei. Un pământ bogat în materie organică o ajută să crească sănătos.

Zone de rezistență: 7-11
Înălțime: 30-90 cm
Condiții de creștere: soare direct și sol bogat în materie organică, bine drenat.

5. Asterul
Asterul este o alegere foarte bună pentru cei care vor să aibă mai multe flori în grădină la începutul toamnei. Florile sale au culori frumoase și sunt o sursă importantă de hrană pentru albine și alți polenizatori.

Chiar dacă nu va înflori în timpul iernii, plantarea lui în noiembrie îi poate oferi un avantaj pentru sezonul următor.

Cu cât rădăcinile sunt mai bine dezvoltate, cu atât asterul va fi mai pregătit pentru creșterea și înflorirea din toamna următoare.

Este o floare potrivită pentru grădinile însorite și pentru zonele în care vrei să atragi insectele polenizatoare.

Zone de rezistență: 3-8
Înălțime: 30-180 cm
Lățime: 30-120 cm
Condiții de creștere: soare direct și sol bine drenat.

6. Mazărea parfumată

Mazărea parfumată este apreciată pentru florile sale delicate și parfumul plăcut. Este o plantă căreia îi plac temperaturile mai răcoroase, motiv pentru care poate fi plantată și în noiembrie, în zonele cu un climat potrivit.

Pentru a ajuta semințele să germineze, le poți lăsa în apă peste noapte. După aceea, poți zgâria ușor învelișul exterior al semințelor, astfel încât apa să pătrundă mai ușor.

Pe timpul iernii, este important să protejezi plantele de dăunători. Limacșii, de exemplu, pot provoca pagube. O bandă de cupru montată în jurul zonei de plantare poate ajuta la ținerea lor la distanță.

Când înflorește, mazărea parfumată oferă un parfum deosebit. Florile pot fi folosite și pentru realizarea unor buchete delicate.

Zone de rezistență: 3-8
Înălțime: 120-180 cm
Lățime: 60-90 cm
Condiții de creștere: soare direct și sol bogat în nutrienți, bine drenat.

7. Echinacea
Echinacea este o plantă perenă care merită un loc în orice grădină însorită. Florile sale sunt ușor de recunoscut și aduc multă culoare în timpul verii.

Plantarea în noiembrie îi oferă timp să își dezvolte rădăcinile înainte de începerea perioadei de creștere din primăvară.

Un alt avantaj este că florile uscate și semințele pot deveni o sursă de hrană pentru păsări în timpul iernii. De aceea, nu este nevoie să tai toate florile trecute imediat după înflorire.

Echinacea preferă locurile însorite, dar se poate adapta și la semiumbră. Important este ca solul să nu rețină prea multă apă.

Zone de rezistență: 5-8
Înălțime: 60-90 cm
Lățime: 30-60 cm
Condiții de creștere: soare direct sau semiumbră și sol bine drenat.

8. Bujorii

Bujorii sunt flori spectaculoase, cunoscute pentru florile lor bogate și parfumul plăcut. Dacă vrei să îi ai în grădină, noiembrie poate fi o perioadă potrivită pentru plantare.

Unul dintre motive este că bujorii preferă să fie plantați în perioada de repaus vegetativ. Astfel, rădăcinile au timp să se acomodeze în sol înainte de începerea creșterii din primăvară.

Un alt avantaj important este durata lor de viață. Dacă sunt plantați și îngrijiți corect, bujorii pot înflori timp de zeci de ani în același loc.

Au nevoie de suficientă lumină, de un sol bine drenat și de spațiu pentru a se dezvolta. Odată ce se prind în grădină, pot deveni unele dintre cele mai frumoase plante din curte.

Zone de rezistență: 3-8, în funcție de soi
Înălțime: 30-150 cm
Lățime: 60-90 cm
Condiții de creștere: soare direct sau semiumbră și sol bine drenat.

lalele
coada soricelului
Spânz
Gura-leului
+5
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