Cum să păstrezi căldura în casă fără să dai termostatul mai tare. Trucuri simple care te ajută să reduci factura la încălzire

Odată cu venirea sezonului rece, menținerea unei temperaturi confortabile în locuință poate deveni o adevărată provocare, mai ales atunci când costurile pentru încălzire sunt tot mai ridicate. De multe ori, prima soluție la care apelăm atunci când ne este frig este să creștem temperatura termostatului. Există însă și alte metode prin care putem păstra căldura în casă, fără să consumăm mai multă energie și fără să ne trezim cu facturi piperate.

Cum să păstrezi căldura în casă fără să dai termostatul mai tare | profimediaimages

Specialiștii în sisteme de încălzire atrag atenția că eficiența termică a unei locuințe nu depinde doar de temperatura setată la termostat. Izolația, întreținerea instalației și modul în care este distribuit aerul cald în încăperi au un rol la fel de important.

Iată câteva trucuri simple care te pot ajuta să ai o casă mai călduroasă și să reduci cheltuielile din sezonul rece.

1. Nu neglija verificarea sistemului de încălzire

O centrală termică sau un alt sistem de încălzire care nu beneficiază de întreținere periodică poate consuma mai multă energie și poate funcționa mai puțin eficient. La fel ca în cazul unui autoturism, componentele instalației trebuie verificate constant pentru a preveni defecțiunile și pentru a asigura o funcționare corespunzătoare.

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Specialiștii recomandă efectuarea reviziilor periodice, astfel încât eventualele probleme să fie identificate înainte să devină mai costisitoare. În timpul verificărilor, tehnicienii controlează componentele instalației și înlocuiesc piesele care prezintă semne de uzură. De asemenea, filtrele trebuie curățate sau schimbate conform indicațiilor producătorului.

O instalație bine întreținută poate distribui căldura mai eficient în locuință, iar acest lucru contribuie la menținerea confortului termic fără să fie necesară creșterea temperaturii de la termostat.

2. Izolează zonele prin care pătrunde aerul rece

Unul dintre motivele pentru care locuința se răcește rapid poate fi reprezentat de spațiile mici prin care aerul rece pătrunde în interior. Acestea se găsesc frecvent în jurul ferestrelor, ușilor sau chiar al prizelor montate pe pereții exteriori.

Chiar dacă sistemul de încălzire funcționează corespunzător, pierderile de căldură prin aceste zone pot afecta temperatura din camere și pot determina un consum mai mare de energie.

Pentru a preveni această situație, poți monta garnituri de etanșare la ferestre și uși sau opritoare speciale pentru spațiile de sub uși. În cazul ferestrelor, rosturile deteriorate pot fi reparate cu materiale de etanșare potrivite. Sunt intervenții relativ simple, care nu presupun întotdeauna costuri ridicate, dar care pot îmbunătăți considerabil confortul din locuință.

3. Verifică izolația podului și a subsolului

O locuință slab izolată pierde o cantitate importantă de căldură, chiar dacă sistemul de încălzire funcționează fără probleme. Printre zonele care necesită o atenție deosebită se numără podul, acoperișul, pereții subsolului și spațiile de sub podea, conform www.marthastewart.com.

Potrivit specialiștilor în domeniu, o izolație termică necorespunzătoare poate favoriza pierderi semnificative de căldură prin acoperiș. În plus, materialele izolatoare vechi își pot pierde eficiența în timp, în special atunci când sunt afectate de umezeală.

Înlocuirea sau îmbunătățirea izolației poate presupune o investiție inițială mai mare, însă avantajele se pot observa pe termen lung. Alegerea materialelor potrivite și montarea acestora în zonele vulnerabile contribuie la formarea unei bariere termice care împiedică pierderea căldurii și menține o temperatură mai stabilă în interior.

4. Nu acoperi caloriferele și gurile de ventilație

Un alt detaliu care poate influența încălzirea locuinței este modul în care sunt amplasate piesele de mobilier și obiectele decorative. Canapelele, dulapurile, covoarele sau perdelele lungi pot bloca circulația aerului cald și pot împiedica distribuirea uniformă a căldurii.

Pentru a evita această problemă, este recomandat să lași suficient spațiu liber în jurul caloriferelor și al gurilor de ventilație. În special în încăperile mici, amplasarea mobilierului poate face o diferență importantă în ceea ce privește confortul termic.

Dacă nu ai posibilitatea să reorganizezi complet camera, poți lua în calcul folosirea unor deflectoare speciale pentru redirecționarea aerului cald. Astfel, căldura poate ajunge mai ușor în zonele în care este nevoie, iar sistemul de încălzire nu va fi nevoit să funcționeze în condiții mai dificile.

5. Asigură-te că toate caloriferele încălzesc uniform

Dacă observi că unele camere sunt foarte calde, în timp ce altele rămân reci, este posibil ca instalația de încălzire să nu fie echilibrată corespunzător. În cazul sistemelor care funcționează cu apă caldă, distribuția agentului termic poate fi inegală, ceea ce face ca anumite calorifere să primească mai multă căldură decât altele.

Pentru remedierea situației, poate fi necesară echilibrarea hidraulică a instalației. Aceasta presupune reglarea debitului de apă care circulă prin fiecare calorifer, astfel încât toate încăperile să beneficieze de o încălzire cât mai uniformă.

Operațiunea implică ajustarea unor robinete speciale, motiv pentru care este recomandat să fie realizată de un instalator sau de un specialist în sisteme de încălzire. O reglare corectă poate îmbunătăți confortul termic în întreaga locuință și poate reduce nevoia de a modifica permanent temperatura termostatului.

Cum poți reduce pierderile de căldură în sezonul rece

Menținerea unei temperaturi plăcute în casă nu presupune neapărat creșterea consumului de energie. Etanșarea ferestrelor și a ușilor, verificarea izolației, întreținerea centralei și eliberarea spațiului din jurul caloriferelor sunt câteva dintre măsurile care pot contribui la un confort termic mai bun.

Prin identificarea zonelor vulnerabile și remedierea problemelor, poți limita pierderile de căldură și poți folosi mai eficient energia consumată pentru încălzirea locuinței.

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