Descoperă în rândurile de mai jos pașii pe care trebuie să îi urmezi dacă vrei ca un copac să crească mai repede. Ce greșeală să eviți!

Ce să faci pentru ca un copac să crească mai repede. Greșeala banală care îi poate afecta rădăcinile | Shutterstok

Dacă ai plantat un copac în curte și îți dorești să crească mai repede, îngrijirea din primii ani este esențială pentru dezvoltarea sa ulterioară. De la modul în care îl plantezi până la cantitatea de apă pe care o primește, fiecare detaliu contează.

Spre deosebire de plantele de apartament, un copac nu are nevoie de cantități mari de îngrășământ pentru a crește rapid. Din contră, o fertilizare excesivă poate afecta rădăcinile și creșterea, potrivit southernliving.com.

Iată câteva metode simple, recomandate de specialiști, prin care poți încuraja creșterea unui copac, fără să îi pui sănătatea în pericol!

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Cum plantezi corect un copac

Una dintre cele mai importante etape este chiar plantarea. Un sol potrivit, o udare corectă și folosirea unui strat de mulci pot contribui la dezvoltarea unei rădăcini sănătoase și a unui copac puternic.

Groapa în care este pus copacul trebuie să fie de aproximativ două-trei ori mai mare decât rădăcina. De asemenea, solul din jur trebuie afânat, astfel încât rădăcinile să aibă suficient spațiu pentru a se extinde, potrivit sursei citate mai sus.

Dacă pământul este foarte tasat sau groapa este prea mică, rădăcinile pot să nu se dezvolte cum trebuie. În plus, un sol care nu permite circulația aerului și nu drenează corespunzător poate favoriza apariția putregaiului.

Momentul plantării este și el la fel de important. Perioada de repaus vegetativ poate fi potrivită pentru plantarea copacilor, deoarece aceștia își pot concentra resursele asupra dezvoltării rădăcinilor, în loc să o folosească pentru frunze și flori, mai notează southernliving.com.

Greșeala banală care îi poate afecta rădăcinile

Un strat de mulci așezat corect în jurul copacului poate ajuta pământul să păstreze umezeala și să își mențină mai bine temperatura.

Pe măsură ce mulciul se descompune, acesta poate contribui și la îmbogățirea solului. În plus, poate împiedica dezvoltarea buruienilor, care concurează cu copacul pentru apă și substanțe nutritive.

Iarba și buruienile din jurul pomului trebuie îndepărtate, după care se poate aplica un strat de aproximativ 7-10 centimetri de mulci. Există, însă, o greșeală pe care mulți oameni o fac. Pun mulciul în formă de movilă direct lângă trunchi.

Această practică, cunoscută drept „mulch volcano”, poate menține umezeala în contact cu trunchiul și poate favoriza apariția putregaiului. Mulciul trebuie așezat într-un inel în jurul copacului, fără să atingă trunchiul, potrivit southernliving.com.

Cum se udă un copac

Copacii mai tineri au nevoie de o udare regulată pentru a-și forma o rădăcină puternică, mai ales în perioadele foarte călduroase. Un copac matur, în schimb, nu are nevoie de aceeași frecvență de udare ca cei abia plantați, însă trebuie ajutați în perioadele foarte lungi fără precipitații.

Este recomandată udarea lentă, astfel încât apa să pătrundă treptat în sol și să ajungă la rădăcini, fără ca pământul să fie inundat.

Atunci când solul devine foarte uscat, copacul va încerca să își conserve apa. Acest lucru îi poate afecta dezvoltarea, iar, în cazurile severe, unele ramuri se pot usca și desprinde.

Când vrei ca pomul să crească mai repede, tentația poate fi să folosești o cantitate mare de îngrășământ. Dar acest lucru nu este recomandat. Prea mult îngrășământ poate deteriora rădăcinile și poate determina copacul să își concentreze resursele asupra dezvoltării frunzelor.

În multe cazuri, un strat de mulci organic sau compost poate fi suficient pentru a îmbunătăți solul, potrivit southernliving.com.

După primul an, în funcție de necesitățile copacului, poate fi folosit și un îngrășământ cu eliberare lentă, bogat în azot.

Cum să tai crengile pentru a încuraja o dezvoltare sănătoasă

Tăierea are un rol la fel de important în dezvoltarea unui copac. Îndepărtarea ramurilor moarte, uscate sau bolnave îi permite copacului să crească sănătos.

Momentul potrivit pentru tăiere depinde de specia copacului. Arborii foioși pot fi toaletați la sfârșitul iernii sau la începutul primăverii, în perioada de repaus vegetativ. În cazul pomilor care înfloresc primăvara, tăierea se poate face după încheierea perioadei de înflorire.

Așadar, pentru ca un copac să crească sănătos, nu este nevoie de soluții minune. Un spațiu suficient pentru rădăcini, o udare corectă, un strat de mulci așezat cum trebuie și tăierea făcută la momentul potrivit pot face diferența.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea unei cantități prea mari de îngrășământ sau așezarea mulciului direct lângă trunchi. În loc să grăbească dezvoltarea, aceste practici pot afecta rădăcinile copacului, mai relatează sursa citată.

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