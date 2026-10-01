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Ce s-a întâmplat cu Alexandra Stan imediat după ce a născut. Artista a pierdut 3,5 litri de sânge: „Trebuie să supraviețuiesc”

Alexandra Stan a vorbit deschis despre momentele dificile prin care a trecut după ce a devenit mamă pentru prima dată. Artista a adus-o pe lume pe fiica sa, Eva, pe 10 august 2026, prin cezariană, însă la scurt timp după naștere au apărut complicații.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 08:39 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 08:49
Ce s-a întâmplat cu Alexandra Stan imediat după ce a născut. Artista a pierdut 3,5 litri de sânge | colaj spynews / instagram
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La aproape două luni de la venirea pe lume a fetiței sale, Alexandra Stan a decis să povestească în detaliu experiența prin care a trecut. Într-un video publicat pe contul său de Instagram, cântăreața a dezvăluit că situația sa a devenit critică după naștere și că a pierdut aproximativ 3,5 litri de sânge.

Alexandra Stan a pierdut aproximativ 3,5 litri de sânge după naștere

Alexandra Stan știa încă din timpul sarcinii că există riscul apariției unor complicații. Artista a povestit pe Instagram că medicul care i-a urmărit sarcina i-a spus că are placenta praevia. Din acest motiv, Alexandra Stan a născut prin cezariană. Eva a venit pe lume cu bine, iar artista a apucat să își vadă fetița. La scurt timp însă, starea ei s-a schimbat.

Alexandra Stan spune că a început să piardă foarte mult sânge, iar tensiunea i-a scăzut considerabil: „Situația mea a devenit critică. Am început să pierd foarte mult sânge, am pierdut aproximativ 3,5 litri. Tensiunea mea a scăzut foarte mult și la un moment dat am început să simt că mi se scurge viața din mine”, a povestit Alexandra Stan pe contul său de Instagram.

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În acele momente, artista spune că s-a gândit la Eva, pe care tocmai o văzuse: „În același timp, după ce o văzusem pe Eva, țin minte că am avut un singur gând: trebuie să supraviețuiesc”, a mai mărturisit Alexandra Stan pe Instagram.

Alexandra Stan: „Medicii au luat decizia care mi-a salvat viața”

Medicii au intervenit, iar Alexandra Stan a fost anesteziată total. Artista a povestit că intervenția a durat două ore și 40 de minute și spune că decizia luată de echipa medicală i-a salvat viața: “Am fost anesteziată total, iar după două ore și 40 de minute, medicii au luat decizia care mi-a salvat viața”, a povestit artista pe Instagram.

Alexandra Stan dezvăluise încă din primele zile după naștere că operația de cezariană fusese una complicată și că petrecuse 24 de ore la Terapie Intensivă. La momentul respectiv, artista nu oferise însă toate detaliile despre ceea ce se întâmplase.

Acum, la aproape două luni de la nașterea Evei, cântăreața a ales să vorbească despre momentele prin care a trecut și despre teama pe care a simțit-o atunci. Vestea bună este că Alexandra Stan spune că și-a revenit, iar fiica sa este bine: „Acum suntem acasă, suntem bine, eu sunt bine, mi-am revenit, încep să îmi revin din ce în ce mai mult, iar Evușca este perfectă”, a transmis Alexandra Stan pe Instagram.

Alexandra Stan a devenit mamă pentru prima dată în luna august

Alexandra Stan și partenerul său, Ștefan Oprea, au devenit părinți pentru prima dată pe 10 august 2026. Cei doi au ales pentru fiica lor numele Eva. La câteva zile după naștere, artista le-a povestit urmăritorilor săi că trecuse printr-o cezariană dificilă și că avusese nevoie de supraveghere la Terapie Intensivă.

Ulterior, Alexandra Stan s-a întors acasă alături de fetița sa și a început perioada de recuperare.

Acum, artista a ales să spună public întreaga poveste a momentelor dificile prin care a trecut imediat după venirea pe lume a Evei.

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