(P) Sezonul de toamnă în tenisul mondial și ce merită urmărit

După încheierea ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open, tenisul mondial intră într-o perioadă în care fiecare rezultat poate conta pentru clasamentul de la finalul sezonului și pentru calificarea la Turneul Campionilor, programat la mijlocul lunii noiembrie.

Sezonul de toamnă aduce meciuri importante, în special în Asia. Va fi interesant de urmărit cine își păstrează forma după un sezon lung, cine obține punctele necesare pentru turneele finale și dacă principalii jucători reușesc să câștige aceste competiții. În continuare, vedem ce turnee și ce jucători merită urmăriți în ultimele luni ale sezoanelor ATP și WTA.

De ce sezonul de toamnă e foarte important în tenisul mondial?

În ultimele luni ale anului, fiecare meci este important, iar punctele obținute pot schimba pozițiile din clasamentele ATP și WTA. Jucătorii și jucătoarele din fruntea ierarhiilor se luptă pentru calificarea la turneele finale, unde participă câte opt sportivi la simplu și câte opt echipe la dublu. Pentru cei aflați aproape de locurile de calificare, fiecare tur trecut în această perioadă poate însemna enorm.

Rezultatele din toamnă îi pot ajuta și pe jucătorii care urmăresc un loc direct pe tabloul principal la Australian Open 2027. O poziție mai bună în clasament le poate permite să evite calificările și să își înceapă sezonul la primul turneu de Grand Slam al anului.

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Contează foarte mult și partea financiară. Turneele importante din această perioadă, în special cele din Asia, au fonduri totale de premiere de ordinul milioanelor de dolari. O participare bună poate aduce sume consistente pentru jucători și îi poate ajuta să acopere costurile pregătirii, deplasărilor și echipelor lor pentru o perioadă mai lungă de timp.

Turneele asiatice deschid sezonul de toamnă

Sezonul de toamnă începe în circuitul ATP cu turneele de la Chengdu și Hangzhou, programate la finalul lunii septembrie. Ambele se joacă pe terenuri cu suprafață dură și fac parte din categoria ATP 250. Pentru jucători, sunt primele ocazii de a aduna puncte în această parte a sezonului, înaintea competițiilor cu miză mai mare.

La începutul lunii octombrie au loc turneele ATP 500 de la Tokyo și Beijing, după care urmează Mastersul de la Shanghai, unde campionul poate obține 1.000 de puncte ATP. Seria turneelor asiatice se încheie la Almaty, cu o nouă competiție ATP 250, disputată în sală.

Pe lângă circuitul ATP, și circuitul WTA are un program bogat în Asia în această toamnă. Cele mai importante competiții sunt cele de la Beijing și Wuhan, ambele din categoria WTA 1000. Rezultatele obținute aici pot avea un rol important în lupta pentru calificarea la Turneul Campioanelor.

După Wuhan, jucătoarele pot participa la turneele de la Ningbo și Osaka, urmate de cele de la Tokyo și Guangzhou. Seria se încheie cu Hong Kong și Chennai, programate în prima săptămână din noiembrie.

De la turneele ATP 250 de la Chengdu și Hangzhou până la competițiile de 1.000 de puncte de la Shanghai, Beijing și Wuhan, calendarul asiatic le oferă jucătorilor și jucătoarelor mai multe șanse să își îmbunătățească poziția în clasament. Pentru pasionații de tenis, asta înseamnă câteva săptămâni cu meciuri importante și rezultate care pot surprinde pe toată lumea.

Turneele indoor din Europa aduc acțiune în octombrie și noiembrie

După seria turneelor asiatice, circuitul ATP continuă în Europa cu meciuri disputate pe terenuri cu suprafață dură, în sală. Între 19 și 25 octombrie au loc competițiile ATP 250 de la Bruxelles și Lyon, urmând ca, o săptămână mai târziu, jucătorii să participe la turneele ATP 500 de la Viena și Basel.

În noiembrie urmează Mastersul de la Paris. Acesta este ultimul turneu ATP Masters 1000 al sezonului și una dintre ultimele ocazii pentru jucători să obțină puncte importante și să se califice la Turneul Campionilor. Apoi, calendarul mai include turneul indoor de la Stockholm, care se dispută între 8 și 14 noiembrie.

În circuitul WTA, turneele principale din octombrie și noiembrie se desfășoară în Asia. Astfel, în această perioadă, turneele europene în sală sunt de urmărit în special în circuitul masculin.

Turneele de final de sezon

Ultimele competiții importante ale anului reunesc câte opt jucători și opt echipe de dublu în fiecare circuit. WTA Finals se desfășoară între 8 și 15 noiembrie 2026 la Indian Wells, în Statele Unite, iar ATP Finals are loc între 15 și 22 noiembrie la Torino, în Italia. La ambele turnee, participanții sunt împărțiți în două grupe. Fiecare jucător sau echipă dispută trei meciuri, iar primii doi clasați din fiecare grupă avansează în semifinale.

Miza sportivă este mare. Un jucător sau o jucătoare care câștigă toate meciurile poate acumula 1.500 de puncte în clasament. Punctele se acordă pentru victoriile din grupă, apoi pentru câștigarea semifinalei și a finalei. Astfel, turneele pot influența inclusiv clasamentul de la încheierea sezonului.

Și premiile financiare arată cât de importante sunt aceste competiții. Sumele pentru edițiile din 2026 nu sunt încă anunțate, însă fiecare dintre turnee a avut în 2025 un fond total de premiere de 15,5 milioane de dolari. Campionii de la simplu care au câștigat toate meciurile au încasat peste 5 milioane de dolari fiecare.

Pentru participanți, calificarea la turneul final înseamnă, așadar, atât ocazia de a lupta pentru unul dintre cele mai importante titluri ale anului, cât și șansa de a obține premii foarte mari.

Jucători de urmărit

În circuitul ATP, merită urmărită lupta pentru ultimele locuri la Turneul Campionilor. Flavio Cobolli, Frances Tiafoe, Arthur Fils și Daniil Medvedev se află printre jucătorii implicați în această cursă, iar Alex de Minaur poate recupera prin rezultate bune în turneele rămase. Un alt nume important este Novak Djokovic. Deși a câștigat de șapte ori competiția, calificarea sa pentru ediția din 2026 rămâne încă un mister.

Și în circuitul WTA există o luptă strânsă pentru calificare. Elina Svitolina ocupă în prezent un loc care i-ar permite să participe la turneul final, dar trebuie să își păstreze poziția. Iga Swiatek se află în afara primelor opt locuri ale cursei și are nevoie de puncte în turneele rămase. Parcursul lor din această toamnă poate schimba lista participantelor de la Indian Wells.

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