Diana Munteanu a dezvăluit ce mănâncă și ce exerciții face pentru a se menține în formă. Vedeta a inclus recent Pilates Reformer în rutina sa.

Cum se menține Diana Munteanu în formă. Exercițiile pe care vedeta Antena 1 le face pentru abdomen la reformer | Instagram

Diana Munteanu este cunoscută pentru silueta sa, iar vedeta a vorbit de-a lungul timpului despre obiceiurile care o ajută să se mențină în formă. Sportul face parte de mulți ani din viața sa, iar în prezent combină exercițiile fizice cu o alimentație pe care spune că încearcă să o păstreze cât mai echilibrată.

Cum se menține Diana Munteanu în formă

Recent, Diana Munteanu a publicat pe un videoclip în care se antrenează la reformerul de Pilates. Vedeta poate fi văzută executând mai multe exerciții pe aparatul cu platformă mobilă, folosind rezistența oferită de acesta pentru mișcări controlate care solicită în special musculatura trunchiului și a membrelor inferioare.

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În imaginile publicate, Diana lucrează prin mișcări în care trebuie să controleze deplasarea platformei și să își mențină poziția corpului. Astfel de exerciții presupun activarea musculaturii abdominale și a zonei centrale a corpului pentru stabilizare, în timp ce, în funcție de poziție și de mișcare, sunt implicate și picioarele, șoldurile și musculatura spatelui.

Exercițiile de acest tip nu trebuie însă privite ca o metodă care garantează obținerea unui anumit aspect fizic. Rezultatele depind de mai mulți factori, inclusiv de programul general de mișcare, alimentație și particularitățile fiecărei persoane.

Diana Munteanu face sport încă din copilărie

Legătura Dianei Munteanu cu sportul nu este una recentă. Vedeta a absolvit un liceu cu profil sportiv și a practicat atletism timp de opt ani. Experiența acumulată în această perioadă pare să fi rămas o componentă importantă a stilului său de viață.

Într-un interviu din 2018, pentru „Prietenii de la 11”, Diana Munteanu povestea ce face în fiecare dimineață, înainte de a ajunge la emisiune. Vedeta îi explica atunci lui Florin Ristei că își începe ziua cu exerciții simple, pe care le poate face chiar și acasă.

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„Eu fac flotari si abdomene in fiecare dimineata, am saculeti, am elasitce pe care le intind”, îi povestea aceasta lui Florin Ristei.

Declarația arată că rutina ei nu s-a limitat la antrenamentele efectuate într-o sală sau la o anumită formă de sport. Flotările solicită în special musculatura pieptului, a umerilor și a brațelor, în timp ce exercițiile pentru abdomen implică musculatura trunchiului. Folosirea unor săculeți și elastice poate adăuga rezistență mișcărilor.

Ce mănâncă Diana Munteanu

Sportul nu este singurul element despre care Diana Munteanu spune că o ajută să se mențină în formă. Vedeta a vorbit în mai multe rânduri și despre alimentația sa, precizând că încearcă să mănânce sănătos și să se hidrateze.

Într-un interviu preluat de AS.ro în 2022, Diana explica faptul că preferă peștele, salatele, fructele și legumele și că nu consumă foarte multă carne. Tot atunci, ea vorbea despre importanța echilibrului în stilul său de viață. Potrivit AS.ro, vedeta declara anterior pentru CSID că preferă o alimentație apropiată de stilul mediteranean și că singurul desert la care spune că îi este greu să renunțe este înghețata.

Diana a vorbit și despre alimentele pe care nu le preferă. Într-un interviu din 2022, vedeta a spus că nu îi plac sucurile și că are o slăbiciune pentru ciocolată.

„Problema la mine este ciocolata. Asta e cem ai mare problema”, a spus Diana Munteanu într-un interviu din 2022.

Tot atunci, vedeta a povestit că nu consumă pâine și că nici nu a fost atrasă de acest aliment.

„Am noroc ca nu manac paine. Am mare noroc ca nu-mi place paine. Se spune ca glutenul incetineste cumva tot ce inseamna celula umana. Desertul copilariei mele era o felie de paine cu zahar, acum nu mai manac paine”, spunea Diana tot în 2022.

Diana a explicat și mai concret cum arată, în linii mari, alimentația sa:

„Fac sport si manac correct. Manac cam ce trebuie. Manac salatele, legume, fructi, carne de vita, curcan, peste. Fac mult sport. Nu am mancat niciodata shaorma. Nu-mi plac lucrurile foarte amestecate. Mie sa nu-mi pui lucruri care sa aiba foarte multe gusturi deodata”, spunea Diana în același interviu.

Prin urmare, nu este corect să vorbim despre o dietă strictă a Dianei Munteanu dacă ea nu a prezentat astfel alimentația sa. Din declarațiile sale reiese mai degrabă un stil alimentar în care predomină legumele, fructele, salatele și peștele, cu un consum redus de carne și fără pâine.

Reformerul, o nouă componentă a rutinei sale

În cel mai recent videoclip publicat pe Instagram, Diana Munteanu a ales un antrenament la reformer. Aparatul îi permite să execute exerciții în poziții diferite, în timp ce platforma mobilă și sistemul de rezistență obligă corpul să controleze mișcarea.

În cazul exercițiilor prezentate de vedetă, musculatura abdominală are un rol important în stabilizarea trunchiului. În funcție de mișcare și de poziția adoptată, sunt solicitate și musculatura picioarelor, fesierii, șoldurile și spatele. Unul dintre avantajele acestui tip de antrenament este tocmai faptul că aceeași mișcare poate implica mai multe grupe musculare simultan.

Literatura de specialitate descrie Pilates ca o formă de exercițiu care pune accent pe forță, stabilitatea trunchiului, flexibilitate, control muscular, postură și respirație. Unele cercetări au identificat beneficii pentru rezistența musculară, flexibilitate și echilibru, deși efectele diferă în funcție de program și de persoană.

Ce este reformerul și de ce a devenit atât de popular

Pilates Reformer este o formă de antrenament realizată cu ajutorul unui aparat special. Acesta are o platformă mobilă, denumită carriage, care se deplasează pe șine și este conectată la un sistem de arcuri. Aparatul include, de asemenea, o bară pentru picioare și curele care pot fi folosite cu mâinile sau picioarele.

Arcurile oferă rezistență și pot fi ajustate în funcție de exercițiu. Astfel, persoana care se antrenează nu trebuie doar să execute mișcarea, ci și să controleze deplasarea platformei. Acest lucru poate transforma exercițiile într-un antrenament axat pe control, stabilitate și coordonare.

Cleveland Clinic descrie reformerul ca pe un aparat care poate fi folosit pentru antrenarea întregului corp, cu accent pe musculatura trunchiului, forță, flexibilitate, coordonare, stabilitate și postură.

O analiză sistematică publicată în 2024 și indexată în PubMed a evaluat cercetările privind efectele Pilates asupra posturii și a găsit dovezi că practicarea Pilates poate contribui la îmbunătățirea unor aspecte ale posturii, deși autorii atrag atenția și asupra limitărilor studiilor disponibile.

De asemenea, o altă analiză sistematică publicată în 2024 a identificat efecte potențiale asupra alinierii posturale, dar a subliniat că nivelul dovezilor diferă în funcție de segmentul corporal analizat.

Popularitatea reformerului poate fi explicată și prin versatilitatea aparatului. Exercițiile pot fi realizate din poziții diferite, iar rezistența poate fi modificată. În acest fel, antrenamentul poate pune accent pe forță, mobilitate, stabilitate sau control, în funcție de exercițiile alese.