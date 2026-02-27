Antena Căutare
(P) Ce se întâmplă cu electronicele după ce le predai într-un centru de colectare

Predarea unui echipament electric vechi într-un centru autorizat este doar primul pas dintr-un proces complex și bine organizat. Mulți se întreabă, însă, ce se întâmplă cu telefoanele, laptopurile sau electrocasnicele lor după ce le lasă în punctele de colectare.

Publicat: Vineri, 27 Februarie 2026, 17:56
Descoperă totul despre reciclarea electronicelor

Predarea unui echipament electric vechi într-un centru autorizat este doar primul pas dintr-un proces complex și bine organizat. Mulți se întreabă, însă, ce se întâmplă cu telefoanele, laptopurile sau electrocasnicele lor după ce le lasă în punctele de colectare.

Realitatea este că etapele de reciclare DEEE nu se termină odată cu predarea dispozitivului, ci continuă într-o serie de activități. Toate au scopul de a recupera materialele valoroase și de a le refolosi în fluxul de producție, în așa fel încât mediul înconjurător să fie protejat.

Traseul unui echipament electric:

Imediat ce echipamentele sunt predate, parcurg un traseu clar și controlat care include:

  1. Colectarea - Toate dispozitivele sunt adunate și transportate din punctele de colectare către centrele specializate. Procedeul se realizează în așa fel încât să se recupereze cât mai multe componente și să se evite contaminarea mediului.
  2. Sortarea - Echipamentele sunt separate pe categorii: electronice mici, electrocasnice mari, baterii, cabluri etc. Sortarea permite tratamentul diferit al fiecărui tip de deșeu, în funcție de dimensiune, materiale și riscurile asociate.
  3. Tratarea propriu-zisă - Dispozitivele sunt demontate, iar piesele individuale sunt pregătite pentru procesare. Se separă plăcile de circuite, se extrag bateriile și se pregătesc pentru reciclare.
  4. Recuperarea materialelor - Metalele (cupru, argint, mercur), plasticul sau sticla sunt recuperate și reintegrate în ciclul industrial. Astfel, resursele rare nu se pierd, ceea ce vine cu un impact real asupra economiei generale.

Reciclare corectă vs. „dispariție din sertar”:

Dacă și tu alegi să-ți păstrezi gadget-urile în sertar, chiar dacă nu le mai folosești, află că nu ești singurul, din păcate. Conform unui studiu efectuat de Eurostat, jumătate din cetățenii UE cu vârste cuprinse între 16 și 74 ani își țin vechile telefoane în casă.

Chiar dacă mulți se gândesc că vor mai folosi vreodată echipamentele, realitatea arată altfel:

  • Materialele valoroase se pierd și nu mai pot fi refolosite.
  • Se pierde oportunitatea de a susține economia circulară.
  • Dacă ajung la coșul de gunoi, substanțele toxice din baterii și circuite pot contamina solul și apa.

Totuși, simpla predare a device-urilor nu garantează o gestionare a deșeurilor electrice profesionistă. Doar centrele autorizate se asigură că întregul proces este realizat corect, conform standardelor naționale.

Rolul organizațiilor autorizate:

Organizațiile din domeniu, așa cum este Environ, joacă un rol crucial în funcționarea eficientă și sigură a sistemului de reciclare DEEE.

  • Trasabilitate completă - Fiecare echipament predat poate fi urmărit îndeaproape - de la colectare până la recuperarea materialelor.
  • Conformitate legală - Gestionarea deșeurilor electrice este reglementată la nivel european și național. Prin procese controlate, raportări periodice și colaborarea cu autoritățile, organizațiile autorizate se asigură că toate etapele - colectare, transport, sortare și tratare - respectă standardele de protecție ale mediului.
  • Eficiență operațională - Prin parteneriate cu centre de colectare DEEE, operatori de transport și instalații de reciclare, optimizează fluxurile logistice și cresc implicit cantitatea de componente recuperate și revalorificate. Astfel, se reduce semnificativ dependența de extracția materiilor prime.

Un rol la fel de important pe care îl au asociațiile specializate în reciclare este educarea și informarea publicului. Campaniile de conștientizare, programele locale de colectare și resursele educaționale îi ajută pe consumatori să înțeleagă de ce predarea corectă a echipamentelor este esențială. În România, inițiativele coordonate de organizații precum Environ contribuie la dezvoltarea infrastructurii de colectare și la creșterea ratei de reciclare a deșeurilor electrice.


Concluzie

Reciclarea electronicelor începe cu un gest simplu: predarea lor într-un punct de colectare gestionat corect. De aici, asociațiile din domeniu transformă deșeurile în resurse recuperabile și valoroase.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

