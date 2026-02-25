Antena Căutare
Home Lifestyle Casa si gradina (P) Secretul designerilor: Cum să oferi un aspect premium casei tale cu un buget minim

(P) Secretul designerilor: Cum să oferi un aspect premium casei tale cu un buget minim

În contextul economic actual, marile proiecte de renovare sunt adesea amânate în favoarea unor soluții mai inteligente și mai rapide. Psihologia spațiului ne învață că nu este întotdeauna nevoie de demolări pentru a schimba energia unei camere; de cele mai multe ori, micile detalii hardware sunt cele care definesc stilul și funcționalitatea unei locuințe.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 25 Februarie 2026, 16:04 | Actualizat Miercuri, 25 Februarie 2026, 16:04
În contextul economic actual, marile proiecte de renovare sunt adesea amânate în favoarea unor soluții mai inteligente și mai rapide | freepik.com

Trendul actual în materie de amenajări interioare se concentrează pe conceptul de "upcycling" – transformarea mobilierului vechi în piese moderne prin înlocuirea accesoriilor uzate.

Detaliul care schimbă totul: Bijuteriile mobilierului

Dacă dulapurile din bucătărie sau dormitor par demodate, înainte de a lua în calcul înlocuirea lor, privește cu atenție feroneria. Designerii compară aceste elemente cu accesoriile unei ținute elegante: pot ruina sau pot salva întregul ansamblu.

Înlocuirea unor mânere de mobilă vechi, zgâriate sau cu design învechit, cu modele moderne în finisaje precum negru mat, auriu periat sau cupru, poate schimba radical aspectul vizual al camerei. Este o modificare ce durează mai puțin de o oră, dar impactul vizual este comparabil cu achiziția unor piese noi de mobilier.

Articolul continuă după reclamă

Funcționalitatea din spatele ușilor închise

O casă premium nu se recunoaște doar după cum arată, ci și după cum se simte la utilizare. Nimic nu strică mai repede senzația de confort decât o ușă de dulap care scârțâie, stă strâmb sau nu se mai închide corect.

Eficiența tehnică începe de la feroneria de bază. De exemplu, montarea unor balamale aplicate cu sistem de amortizare (soft-close) transformă complet experiența utilizării mobilierului. Această tehnologie previne trântirea ușilor, protejând structura palului și oferind acea liniște specifică locuințelor de lux. Este o investiție minimă care prelungește durata de viață a mobilierului cu mulți ani.

Standardele de calitate și sustenabilitate

Alegerea materialelor potrivite nu este doar o chestiune de estetică, ci și de responsabilitate. Conform platformei europene Climate-Pact (European Commission), prelungirea duratei de viață a obiectelor pe care le deținem deja este unul dintre cei mai eficienți pași către un stil de viață sustenabil. Prin simpla

recondiționare a mobilierului existent cu feronerie de calitate, reducem amprenta de carbon și consumul inutil de resurse.

Concluzie: Reîmprospătează-ți spațiul cu inteligență

Modernizarea casei nu trebuie să fie un proces epuizant sau extrem de costisitor. Focalizându-te pe punctele de contact zilnic – mânerele pe care le atingi și balamalele care asigură mișcarea – poți obține un aspect proaspăt și o funcționalitate impecabilă. Uneori, cele mai mari schimbări vin din cele mai mici detalii.

Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! “Unde e dreptatea?” Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! &#8220;Unde e dreptatea?&#8221;
Observatornews.ro Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
Antena 3 Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei directoare de bancă Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei directoare de bancă
SpyNews Lovitură dură pentru Laura Crișan, femeia acuzată că și-a omorât tatăl! A fost dată în judecată de propria fiică Lovitură dură pentru Laura Crișan, femeia acuzată că și-a omorât tatăl! A fost dată în judecată de propria fiică

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
De ce rămân urme de detergent pe tricouri sau alte haine, atunci când le scoți din mașina de spălat. Ce trebuie să faci
De ce rămân urme de detergent pe tricouri sau alte haine, atunci când le scoți din mașina de spălat. Ce trebuie...
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la soare
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la... Catine.ro
(P) 4 motive să locuiești într-un ansamblu rezidențial nou în București
(P) 4 motive să locuiești într-un ansamblu rezidențial nou în București
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va putea fi urmărită
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post HelloTaste.ro
Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei directoare de bancă
Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei... Antena3.ro
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută useit
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei!
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei! BZI
În perspectiva unui eșec previzibil, Bolojan caută vinovații pentru neîndeplinirea jaloanelor restante din PNRR. Evident, se autoexclude de la responsabilitate
În perspectiva unui eșec previzibil, Bolojan caută vinovații pentru neîndeplinirea jaloanelor restante din PNRR.... Jurnalul
Anca Serea, mândră de fiica ei cea mare. Sarah a fost admisă la o școală de top în Milano
Anca Serea, mândră de fiica ei cea mare. Sarah a fost admisă la o școală de top în Milano Kudika
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli Redactia.ro
Cu cât a fost vândută mașina de protocol a fostului președinte Klaus Iohannis. Licitația a pornit de la 1.000€
Cu cât a fost vândută mașina de protocol a fostului președinte Klaus Iohannis. Licitația a pornit de la 1.000€ Observator
Uleiul de porumb: beneficii, proprietăți și efecte adverse
Uleiul de porumb: beneficii, proprietăți și efecte adverse MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul aruncă în jurul său cu obiecte? Iată care este explicația
Copilul aruncă în jurul său cu obiecte? Iată care este explicația DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar câteva săptămâni
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar... UseIT
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x