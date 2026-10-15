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(P) Lucruri pe care le faci greșit cu aparatul de aer condiționat și de ce te costă mai mult decât ar trebui

În timpul verilor foarte călduroase și al iernilor geroase, aerul condiționat devine pentru multe locuințe mai mult decât o sursă de confort: este una dintre principalele soluții pentru menținerea unei temperaturi suportabile în interior.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 17:14 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 17:15
Descoperă ce greșeli trebuie să nu mai faci atunci când vine vorba despre aerul condiționat | Magnific.com
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Totuși, simplul fapt că ai un aparat performant nu înseamnă automat că îl folosești în cel mai eficient mod. Anumite obiceiuri aparent banale pot crește consumul de energie, pot solicita inutil echipamentul și îi pot reduce în timp performanța.

Vestea bună este că multe dintre aceste greșeli sunt ușor de corectat. Nu ai nevoie neapărat de un aparat nou sau de investiții importante, ci de câteva reguli simple privind temperatura setată, modul de utilizare, curățarea și întreținerea echipamentului. De altfel, o întreținere aer condiționat făcută corespunzător este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poți implementa pentru ca aparatul să funcționeze eficient pe termen lung.

1. Setezi temperatura mult prea jos

Una dintre cele mai frecvente greșeli este setarea aparatului la 18-19 grade Celsius vara, mai ales dacă în locuință este foarte cald. Intenția este firească: cu cât temperatura selectată este mai joasă, cu atât camera ar trebui să se răcească mai repede. În realitate, aparatul de aer conditionat nu va răci instantaneu încăperea doar pentru că ai selectat o valoare foarte scăzută.

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O diferență foarte mare între temperatura din cameră și cea setată poate determina aparatul să funcționeze mai intens și pentru o perioadă mai lungă. În plus, o temperatură interioară excesiv de scăzută vara poate fi inconfortabilă atunci când există o diferență mare față de cea de la exterior.

Pentru confort și eficiență, este mai util să alegi o temperatură moderată (24-26 grade) și să lași aparatul de aer conditionat să își facă treptat treaba. Valoarea potrivită depinde de fiecare în parte, dar ideea principală este simplă: o temperatură setată moderat este, de regulă, suficientă pentru confort și ajută aparatul să funcționeze mai eficient.

2. Ții ferestrele deschise în timp ce aparatul funcționează

Aparatul este proiectat să proceseze un anumit volum de aer. Dacă, în timp ce funcționează, ții ferestrele deschise, aerul cald din exterior intră constant în încăpere, iar aparatul trebuie să compenseze această diferență.

Același lucru se poate întâmpla atunci când ușa camerei rămâne permanent deschisă către un hol sau către alte încăperi. În loc să răcească sau să încălzească spațiul pentru care a fost dimensionat, aparatul încearcă să proceseze un volum de aer mai mare.

În timpul funcționării, este recomandat să limitezi schimbul de aer cu exteriorul. Dacă ai nevoie să aerisești locuința, poți face acest lucru înainte de pornirea aparatului.

3. Uiți de filtre până când apar probleme

Filtrele sunt printre primele componente care au nevoie de atenție, deoarece rețin praful, părul de animale și alte particule din aer. În timp, acestea se acumulează și pot limita circulația aerului prin unitatea interioară.

Când fluxul de aer este redus, aparatul poate avea nevoie de mai mult timp pentru a obține aceeași temperatură. În plus, un filtru murdar poate contribui la apariția mirosurilor neplăcute și poate afecta calitatea aerului circulat în încăpere.

Frecvența curățării depinde de cât de des folosești aparatul și de condițiile din locuință. Într-o casă cu animale de companie, fum, mult praf sau utilizare intensă, filtrele pot necesita atenție mai des decât într-un spațiu utilizat ocazional.

Important este să urmezi instrucțiunile producătorului și să nu aștepți ca aparatul să înceapă să funcționeze vizibil mai prost înainte să verifici filtrele.

4. Amâni la nesfârșit verificarea tehnică

Faptul că aparatul pornește și produce aer rece nu înseamnă că toate componentele funcționează la parametri optimi. Unele probleme se dezvoltă treptat și pot fi observate abia atunci când eficiența echipamentului scade vizibil.

O verificare realizată de un specialist poate ajuta la identificarea din timp a problemelor legate de componente, drenaj, schimbătoare de căldură sau circuitul frigorific. În funcție de tipul instalației și de recomandările producătorului, anumite operațiuni de întreținere pot fi necesare periodic.

Este mai ușor și, în multe situații, mai convenabil să identifici o problemă înainte ca aceasta să ducă la o defecțiune importantă. În plus, în perioadele de caniculă, cererea pentru servicii de reparații și mentenanță crește, ceea ce poate însemna timpi mai mari de așteptare.

5. Ignori poziționarea unității exterioare

Unitatea exterioară are nevoie de suficient spațiu pentru circulația aerului. Dacă este montată într-o zonă îngustă sau în care aerul cald nu poate fi evacuat corespunzător, eficiența sistemului poate fi afectată.

Expunerea la soare nu înseamnă automat că aparatul va funcționa prost, însă amplasarea într-un loc în care unitatea este supusă constant unor condiții termice dificile poate influența performanța. Mult mai important este ca aceasta să nu fie blocată de obiecte, vegetație sau alte obstacole care împiedică circulația aerului.

Dacă observi că unitatea exterioară este foarte murdară sau că în jurul ei s-au acumulat frunze, praf ori alte reziduuri, merită verificată și curățată corespunzător.

6. Pornești și oprești aparatul la intervale foarte scurte

Dacă ieși din cameră pentru perioade scurte, oprirea aparatului și repornirea lui după câteva minute nu este neapărat cea mai eficientă soluție. În astfel de situații, poți folosi funcția de programare, dacă este disponibilă, sau poți ajusta temporar temperatura.

Pentru absențe pe perioade mai lungi, oprirea aparatului poate fi o opțiune mai potrivită. Important este să adaptezi modul de funcționare la perioada în care încăperea este efectiv folosită, în loc să lași aparatul să funcționeze la aceeași intensitate indiferent dacă este sau nu cineva în cameră.

7. Ignori semnalele că aparatul nu mai funcționează corect

Unele probleme nu apar brusc, ci se observă prin schimbări în modul în care funcționează aparatul. Dacă răcește sau încălzește mai greu, scoate zgomote neobișnuite sau apar mirosuri neplăcute ori scurgeri de apă, este indicat să verifici cauza înainte de a continua să îl folosești în aceleași condiții.

Uneori poate fi suficientă doar curățarea filtrelor, în timp ce alte situații necesită intervenția unui specialist. Important este să nu ignori schimbările evidente până când problema devine mai costisitoare.

Confortul începe cu modul în care folosești aparatul

Un aparat de aer condiționat poate funcționa eficient ani la rând dacă este utilizat și întreținut corespunzător. Cele mai mari probleme nu apar întotdeauna din cauza echipamentului în sine, ci din acumularea unor obiceiuri greșite: temperaturi setate inutil de jos, filtre necurățate, ferestre deschise, lipsa verificărilor sau ignorarea primelor semne de funcționare defectuoasă.

Înainte să te gândești că ai nevoie de un aparat mai puternic sau că facturile mari la energie sunt inevitabile în timpul verii sau al iernii, merită să verifici mai întâi modul în care îl folosești. Câteva ajustări simple pot îmbunătăți confortul și pot contribui la un consum de energie mai bine controlat pe parcursul sezonului cald.

Sursa foto: Magnific.com

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