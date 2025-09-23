(P) Obiceiuri și decizii bune de toamnă pentru casa ta

Toamna aduce cu ea atenția către alte lucruri precum încălzirea casei, armonizarea spațiului, dar și pregătirea pentru iarnă.

Descoperă ce este recomandat să faci toamna în casa ta | sursa foto: Shutterstock

Este toamnă deja în calendare și la noi acasă, dar suntem oare pregătiți de sezonul rece? Schimbarea sezonului aduce multe modificări în spațiul intim de acasă atât din punct de vedere confort, cât și pentru sănătatea noastră.

Iată câteva idei de pregătirea casei pentru sezonul rece:

Întâi de toate, pregătește casa cu o curățenie generală , precum spălarea geamurilor, curățarea covoarelor și a draperiilor.

, precum spălarea geamurilor, curățarea covoarelor și a draperiilor. Organizează șifonierele și ține la îndemână hainele groase ca să nu fii surprins dacă vremea se răcește brusc.

Depozitează sau aruncă lucrurile de care nu ai nevoie în următoarele luni ca să eliberezi spațiul și să beneficiezi de extra confort.

de care nu ai nevoie în următoarele luni ca să eliberezi spațiul și să beneficiezi de extra confort. Pregătește și mută plantele în interior : dacă ai această pasiune, știi deja că în sezonul rece au nevoie de îngrijire diferită.

: dacă ai această pasiune, știi deja că în sezonul rece au nevoie de îngrijire diferită. Pregătește sistemul de încălzire a casei , mai exact să verifici centrala termică, filtrele de aer, caloriferele sau șemineu, dacă e cazul.

, mai exact să verifici centrala termică, filtrele de aer, caloriferele sau șemineu, dacă e cazul. Nu uita să aerisești casa în fiecare dimineață, câte 5-10 minute, ca să eviți pierderea căldurii.

Dacă toamna aceasta ai în plan o mutare în casă nouă, pe homeZZ găsești garsoniere, apartamente și case din care poți alege.

Articolul continuă după reclamă

Dacă locuiești la casă, ai nevoie să verifici mai multe lucruri ca să te asiguri că ești protejat pe timp de vreme rea:

Repară sau înlocuiește garniturile de la ferestre și uși dacă nu sunt intacte și elastice.

Asigură-te că ușile și ferestrele se închid etanș pentru a menține căldura dorită în interior.

Ajustează temperatura potrivită în casă folosind un termostat. Temperatura de 18-19°C este recomandată.

Dacă există camere pe care nu le folosești, oprește ventilația și încălzirea acestora.

Mentenanță: asigură-te că faci periodic revizii la sistemele din casă.

Curăță sistemul de ventilație, verifică dacă există blocaje.

Îți dorești să faci economie? Iată câteva ponturi să faci economisești energie, dar fără compromis la confort:

Caloriferele nu trebuie sa fie acoperite cu perdele sau piese de mobilier pentru a răspândi căldura eficient.

Folosește un termostat inteligent pentru a seta corect temperatura, corespunzător cu programul tău și al familiei tale.

Temperatura optimă este 21-22°C pe durata zilei, iar noaptea sunt ideale pentru confort doar 18-19°C.

Tu cum îți pregătești casa pentru toamnă? Dacă ai planuri mărețe și vrei să schimbi și casa, pe homeZZ poți găsi proprietatea care îndeplinește toate criteriile tale (buget, locație, facilități).