Antena Căutare
Home Lifestyle Casa si gradina (P) Obiceiuri și decizii bune de toamnă pentru casa ta

(P) Obiceiuri și decizii bune de toamnă pentru casa ta

Toamna aduce cu ea atenția către alte lucruri precum încălzirea casei, armonizarea spațiului, dar și pregătirea pentru iarnă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 13:58 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 14:02
Descoperă ce este recomandat să faci toamna în casa ta | sursa foto: Shutterstock

Este toamnă deja în calendare și la noi acasă, dar suntem oare pregătiți de sezonul rece? Schimbarea sezonului aduce multe modificări în spațiul intim de acasă atât din punct de vedere confort, cât și pentru sănătatea noastră.

Iată câteva idei de pregătirea casei pentru sezonul rece:

  • Întâi de toate, pregătește casa cu o curățenie generală, precum spălarea geamurilor, curățarea covoarelor și a draperiilor.
  • Organizează șifonierele și ține la îndemână hainele groase ca să nu fii surprins dacă vremea se răcește brusc.
  • Depozitează sau aruncă lucrurile de care nu ai nevoie în următoarele luni ca să eliberezi spațiul și să beneficiezi de extra confort.
  • Pregătește și mută plantele în interior: dacă ai această pasiune, știi deja că în sezonul rece au nevoie de îngrijire diferită.
  • Pregătește sistemul de încălzire a casei, mai exact să verifici centrala termică, filtrele de aer, caloriferele sau șemineu, dacă e cazul.
  • Nu uita să aerisești casa în fiecare dimineață, câte 5-10 minute, ca să eviți pierderea căldurii.

Dacă toamna aceasta ai în plan o mutare în casă nouă, pe homeZZ găsești garsoniere, apartamente și case din care poți alege.

Articolul continuă după reclamă

Dacă locuiești la casă, ai nevoie să verifici mai multe lucruri ca să te asiguri că ești protejat pe timp de vreme rea:

Repară sau înlocuiește garniturile de la ferestre și uși dacă nu sunt intacte și elastice.

Asigură-te că ușile și ferestrele se închid etanș pentru a menține căldura dorită în interior.

Ajustează temperatura potrivită în casă folosind un termostat. Temperatura de 18-19°C este recomandată.

Dacă există camere pe care nu le folosești, oprește ventilația și încălzirea acestora.

Mentenanță: asigură-te că faci periodic revizii la sistemele din casă.

Curăță sistemul de ventilație, verifică dacă există blocaje.

Îți dorești să faci economie? Iată câteva ponturi să faci economisești energie, dar fără compromis la confort:

Caloriferele nu trebuie sa fie acoperite cu perdele sau piese de mobilier pentru a răspândi căldura eficient.

Folosește un termostat inteligent pentru a seta corect temperatura, corespunzător cu programul tău și al familiei tale.

Temperatura optimă este 21-22°C pe durata zilei, iar noaptea sunt ideale pentru confort doar 18-19°C.

Tu cum îți pregătești casa pentru toamnă? Dacă ai planuri mărețe și vrei să schimbi și casa, pe homeZZ poți găsi proprietatea care îndeplinește toate criteriile tale (buget, locație, facilități).

(P) Produse de Crăciun en-gros – Cum să îți pregătești magazinul pentru sezonul de sărbători...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
Observatornews.ro O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
(P) Produse de Crăciun en-gros – Cum să îți pregătești magazinul pentru sezonul de sărbători
(P) Produse de Crăciun en-gros – Cum să îți pregătești magazinul pentru sezonul de sărbători
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei Catine.ro
Cum să îți aerisești eficient casa pentru a evita formarea mucegaiului în sezonul rece. Ce spun specialiștii
Cum să îți aerisești eficient casa pentru a evita formarea mucegaiului în sezonul rece. Ce spun specialiștii
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe altele, toleranța la frustrare
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe... Libertatea.ro
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid” Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși la catedră lipitorii de afișe ai partidelor, ca în anii ’50
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși... Jurnalul
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan, după noile reforme ale guvernului Bolojan
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan, după noile reforme ale guvernului Bolojan Kudika
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Cum am ajuns
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!”
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!” Gandul
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație „tumultuoasă”
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație... ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x