Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum le facem să arate bine toată iarna

În fiecare an de sărbători, crăciunițele nu lipsesc de pe mesele sau din casele românilor. Aceste plante reușesc să aducă un farmec aparte locuințelor, însă durata lor de viață este scurtă dacă nu sunt îngrijite corespunzător.

De câțiva ani, sărbătorile de iarnă nu mai au farmec fără crăciunițe. Plantele se găsesc în majoritatea magazinelor încă de la începutul lunii decembrie, amintindu-le oamenilor de magia Crăciunului.

Florile colorate și bogate atrag rapid atenția cumpărătorilor. Ele se găsesc în nuanțe precum roșu, roz, alb sau chiar galben, aducând o pată de culoare pe mesele de Crăciun ale românilor.

Prețul crăciunițelor este accesibil pentru toate buzunarele, însă durata lor de viață poate fi scurtă dacă nu sunt îngrijite corect. Adesea, plantele ajung să se ofilească sau chiar să moară din cauza unor greșeli banale.

Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor în perioada rece

Cei care își doresc să se bucure mai mult timp de crăciunițele din casă trebuie să știe câteva trucuri esențiale de îngrijire. În primul rând, cumpărătorii trebuie să aleagă plantele sănătoase din magazin.

De cele mai multe ori, românii se lasă păcăliți de premiul ghiveci, însă aceștia trebuie să ia în considerare câteva aspecte importante atunci când achiziționează floarea Crăciunului.

Planta trebuie să aibă frunze bogate și ferme, mugurași mici și proaspeți, în centrul frunzelor colorate. De asemenea, o crăciuniță sănătoasă nu are pete, frunze căzute sau ofilite, potrivit clickpentrufemei.ro.

Transport

Deși sunt florile Crăciunului, acestora nu le place deloc frigul din România. Pentru a duce planta în siguranță acasă este necesar să învelim ghiveciul bine. Un detaliu pe care puțini îl știau despre crăciunițe este faptul că ele suferă la temperaturi sub 12 grade Celsius.

Locul ideal pentru o crăciuniță

Locul în care este amplasat crăciunița joacă un rol important în durata ei de viață. Se pare că florile adoră temperaturile situate între 15 și 22 de grade Celsius.

Pentru a rezista cât mai mult, florile trebuie poziționate pe pervazul unei ferestre, în mod special iarna. De asemenea, este ideal să ferim planta de curenții de aer sau de sursele puternice de căldură.

Mai mult, crăciunițele nu trebuie așezate lângă fructe precum merele, bananele sau roșiile. Acestea pot emana etilenă, un gaz care grăbește ofilirea frunzelor colorate, conform sursei citate mai sus.

Udarea crăciunițelor

Cea mai mare greșeală pe care o facem este să udăm prea mult crăciunițele. Acestea nu au nevoie de foarte multă apă. Solul trebuie să se usuce ușor între udări. Cel mai bun moment în care le putem uda este atunci când ghiveciul se simte ușor și stratul de sus (2-3 cm) este uscat.

Ce trebuie să facem cu crăciunițele după sezonul festiv

După sezonul festiv, crăciunițele intră într-o pauză, iar frunzele încep să își piardă culoarea. Pentru a rezista tot anul este important ca florile să fie tunse ușor, replantate în pământ nou și udate frecvent din primăvară. De asemenea, ele au nevoie de îngrășământ săptămânal.

Începând cu luna septembrie, plantele au nevoie de o îngrijire strictă pentru a reveni la frunzele colorate. Crăciunițele trebuie să stea 12 și 14 ore în întuneric. Nici cea mai mică sursă de lumină nu trebuie să ajungă la ele.