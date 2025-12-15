Antena Căutare
Home Lifestyle Casa si gradina Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum le facem să arate bine toată iarna

Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum le facem să arate bine toată iarna

În fiecare an de sărbători, crăciunițele nu lipsesc de pe mesele sau din casele românilor. Aceste plante reușesc să aducă un farmec aparte locuințelor, însă durata lor de viață este scurtă dacă nu sunt îngrijite corespunzător.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Decembrie 2025, 11:01 | Actualizat Luni, 15 Decembrie 2025, 12:19
Galerie
În fiecare an de sărbători, crăciunițele nu lipsesc de pe mesele sau din casele românilor | Shutterstock

De câțiva ani, sărbătorile de iarnă nu mai au farmec fără crăciunițe. Plantele se găsesc în majoritatea magazinelor încă de la începutul lunii decembrie, amintindu-le oamenilor de magia Crăciunului.

Florile colorate și bogate atrag rapid atenția cumpărătorilor. Ele se găsesc în nuanțe precum roșu, roz, alb sau chiar galben, aducând o pată de culoare pe mesele de Crăciun ale românilor.

Prețul crăciunițelor este accesibil pentru toate buzunarele, însă durata lor de viață poate fi scurtă dacă nu sunt îngrijite corect. Adesea, plantele ajung să se ofilească sau chiar să moară din cauza unor greșeli banale.

Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor în perioada rece

Articolul continuă după reclamă

Cei care își doresc să se bucure mai mult timp de crăciunițele din casă trebuie să știe câteva trucuri esențiale de îngrijire. În primul rând, cumpărătorii trebuie să aleagă plantele sănătoase din magazin.

De cele mai multe ori, românii se lasă păcăliți de premiul ghiveci, însă aceștia trebuie să ia în considerare câteva aspecte importante atunci când achiziționează floarea Crăciunului.

Citește și: Rețeta virală de crumble de vanilie și mere pentru care românii au plătit zeci de lei la Târgul de Crăciun. Prepară desertul acasă

Planta trebuie să aibă frunze bogate și ferme, mugurași mici și proaspeți, în centrul frunzelor colorate. De asemenea, o crăciuniță sănătoasă nu are pete, frunze căzute sau ofilite, potrivit clickpentrufemei.ro.

Transport

Deși sunt florile Crăciunului, acestora nu le place deloc frigul din România. Pentru a duce planta în siguranță acasă este necesar să învelim ghiveciul bine. Un detaliu pe care puțini îl știau despre crăciunițe este faptul că ele suferă la temperaturi sub 12 grade Celsius.

Locul ideal pentru o crăciuniță

Locul în care este amplasat crăciunița joacă un rol important în durata ei de viață. Se pare că florile adoră temperaturile situate între 15 și 22 de grade Celsius.

Pentru a rezista cât mai mult, florile trebuie poziționate pe pervazul unei ferestre, în mod special iarna. De asemenea, este ideal să ferim planta de curenții de aer sau de sursele puternice de căldură.

Mai mult, crăciunițele nu trebuie așezate lângă fructe precum merele, bananele sau roșiile. Acestea pot emana etilenă, un gaz care grăbește ofilirea frunzelor colorate, conform sursei citate mai sus.

Udarea crăciunițelor

Cea mai mare greșeală pe care o facem este să udăm prea mult crăciunițele. Acestea nu au nevoie de foarte multă apă. Solul trebuie să se usuce ușor între udări. Cel mai bun moment în care le putem uda este atunci când ghiveciul se simte ușor și stratul de sus (2-3 cm) este uscat.

Ce trebuie să facem cu crăciunițele după sezonul festiv

După sezonul festiv, crăciunițele intră într-o pauză, iar frunzele încep să își piardă culoarea. Pentru a rezista tot anul este important ca florile să fie tunse ușor, replantate în pământ nou și udate frecvent din primăvară. De asemenea, ele au nevoie de îngrășământ săptămânal.

Citește și: Cum au reacționat cei doi copii ai lui Macaulay Culkin când l-au văzut pe tatăl lor în "Singur Acasă"

O femeie care udă crăciunița de pe masă

Începând cu luna septembrie, plantele au nevoie de o îngrijire strictă pentru a reveni la frunzele colorate. Crăciunițele trebuie să stea 12 și 14 ore în întuneric. Nici cea mai mică sursă de lumină nu trebuie să ajungă la ele.

Înapoi la Homepage
AS.ro Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: &#8220;Nu mai știu nimic de el&#8221;
Observatornews.ro Meteo 15-28 decembrie. Răcire și precipitații spre finalul lunii. Unde sunt așteptate ninsori de Crăciun Meteo 15-28 decembrie. Răcire și precipitații spre finalul lunii. Unde sunt așteptate ninsori de Crăciun
Antena 3 Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
SpyNews Cine sunt autorii masacrului din Australia! Un tată și fiul său au ucis 16 persoane Cine sunt autorii masacrului din Australia! Un tată și fiul său au ucis 16 persoane

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
(P) SKIN – Ardezia flexibilă de la PIATRAONLINE: inovația care a schimbat regulile industriei de peste 12 ani
(P) SKIN – Ardezia flexibilă de la PIATRAONLINE: inovația care a schimbat regulile industriei de peste 12 ani
Cele mai sănătoase alimente la conservă pe care le poți păstra în cămară. Ce opțiuni există
Cele mai sănătoase alimente la conservă pe care le poți păstra în cămară. Ce opțiuni există Catine.ro
(P) Schuster Boarding House: O bijuterie arhitecturală, pusă în valoare de ferestrele și balcoanele de mansardă VELUX
(P) Schuster Boarding House: O bijuterie arhitecturală, pusă în valoare de ferestrele și balcoanele de mansardă...
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent vedeta
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Nicușor Dan a explicat după 4 luni de ce nu s-a dus la funeraliile lui Ion Iliescu, deși sicriul fostului președinte era în Palatul Cotroceni
Nicușor Dan a explicat după 4 luni de ce nu s-a dus la funeraliile lui Ion Iliescu, deși sicriul fostului... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță. Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre cei doi:
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță.... Elle
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește HelloTaste.ro
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 15 decembrie 2025. Gemenii caută relații sincere. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 decembrie 2025. Gemenii caută relații sincere. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Toată „oastea” lui Kovesi sprijină protestele anti-justiție. Se încearcă restaurația binomului înainte ca dosarul lui Coldea să ajungă la ÎCCJ
Toată „oastea” lui Kovesi sprijină protestele anti-justiție. Se încearcă restaurația binomului înainte ca... Jurnalul
Noaptea în care Divinitatea ne schimbă destinul: 20 decembrie aduce cea mai puternică Lună Nouă a întregului deceniu
Noaptea în care Divinitatea ne schimbă destinul: 20 decembrie aduce cea mai puternică Lună Nouă a întregului... Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii UseIT
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x