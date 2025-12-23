Antena Căutare
Home Lifestyle Casa si gradina (P) Ce invertor pentru panouri fotovoltaice să alegi de la TREVORA ELECTRIC în funcție de consumul tău

(P) Ce invertor pentru panouri fotovoltaice să alegi de la TREVORA ELECTRIC în funcție de consumul tău

Sistemul fotovoltaic instalat nu mai ține pasul cu consumul? Află aici ce oferte au TREVORA ELECTRIC dacă ai nevoie de un nou invertor pentru panouri fotovoltaice.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Decembrie 2025, 13:34 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 13:40
(P) Ce invertor pentru panouri fotovoltaice să alegi de la TREVORA ELECTRIC în funcție de consumul tău | trevora.ro

Profilurile energetice al unei locuințe sau al unui mic business s-au schimbat rapid. Au apărut pompe de căldură, mașini electrice, consumatori trifazați și dorința de control mai mare asupra energiei produse. Astfel, un invertor panouri fotovoltaice devine punctul central al întregului sistem.

Un invertor vechi sau subdimensionat limitează producția, reduce autoconsumul și forțează sistemul să funcționeze constant la limită. Ai nevoie de să-l înlocuiești cu unul DEYE SUN sau SUNGROW, branduri disponibile la TREVORA ELECTRIC, când panourile încă produc energie, dar ea nu este folosită eficient.

Când ai nevoie de un invertor nou?

● Consumul total a crescut față de momentul instalării inițiale.

Articolul continuă după reclamă

● Ai adăugat consumatori mari pe trifazat.

● Ai trecut sau vrei să treci la pompă de căldură.

● Ai instalat sau planifici baterii de stocare.

● Invertorul actual este on-grid și nu oferă backup

● Apar limitări frecvente de putere sau dezechilibru pe faze.

Cum schimbă un invertor hibrid sistemul?

● Crește autoconsumul zilnic.

● Stochează surplusul pentru seară și noapte.

● Reduce dependența de rețea.

● Permite backup pentru circuite critice.

● Oferă vizibilitate clară asupra consumului și producției.

Un invertor hibrid controlează fluxurile între panouri, baterie, consumatori și rețea. Într-un sistem trifazat, aceste avantaje devin și mai vizibile.

Ce modele de invertoare sunt disponibile la TREVORA ELECTRIC?

● DEYE SUN-10K-SG05LP3-EU SM2:

○ Gătești electric, dar nu folosești toate aparatele în același timp.

○ Climatizarea funcționează normal, fără sarcini extreme.

○ Ai mașină de spălat, uscător, electrocasnice moderne.

○ Folosești energia din baterie seara pentru iluminat și consum de bază.

Varianta de 10kW este o util pentru locuințe trifazate cu consum mediu spre ridicat. Acoperă scenarii în care există deja consumatori importanți, dar simultaneitatea rămâne controlată. Este varianta care aduce control fără a supradimensiona inutil sistemul

● DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU:

○ Gătești electric și pornești mai multe aparate simultan.

○ Climatizarea funcționează în mai multe camere.

○ Ai pompă de căldură sau încălzire electrică parțială.

○ Încarci ocazional o mașină electrică acasă.

Invertorul de 12kW lasă un spațiu de manevră pentru consum simultan mai ridicat. Este potrivit atunci când electrificarea devine regulă, nu excepție. Pentru multe gospodării moderne, 12K devine un prag confortabil între prezent și viitor

● DEYE SUN-15K-SG04LP3-EU:

○ Casă mare, cu mai multe etaje sau anexe.

○ Climatizare puternică ce funcționează în paralel.

○ Pompă de căldură care rulează constant.

○ Stație de încărcare pentru mașină electrică.

○ Atelier sau mic business cu echipamente electrice.

Modelul de 15kW este alegerea ideală în cazul locuințelor mari, a anexelor sau a micilor afaceri cu consum trifazat constant. Este gândit pentru sisteme care trebuie să susțină sarcini mari fără compromisuri. E util atunci când invertorul trebuie să facă față într-un mod relaxat exploatării constante.

Când vezi 10K, 12K sau 15K, este vorba de câte lucruri poți folosi în același timp din energia produsă de panouri, fără să depinzi de rețea. Invertorul este un distribuitor de energie în casă. Panourile produc, invertorul împarte energia, iar aparatele din locuință o consumă.

Cum alegi corect între cele trei modele?

● Urmărește ce folosești în același timp, nu doar cât consumi pe o lună.

● Notează ce folosești simultan: gătit, climatizare, încălzire, încărcare auto.

● Identifică aparatele care cer mult curent.

● Stabilește rolul bateriei:

○ Autoconsum pe seară;

○ Să reducă factura la curent;

○ Alimentare în caz de pană de curent.

● Decide dacă vrei funcție de rezervă (iluminat, frigider, centrală, etc.)

● Lasă o marjă de creștere de consum energetic pe viitor.

Alege informat. Dimensionează corect. Gândește pe termen mediu și lung. Invertorul este centrul deciziilor energetice și merită ales în funcție de cum consumi energia, nu doar de cât produci. Intră acum pe trevora.ro și descoperă ofertele!

Contact:

[email protected]

0748 961 004

Strada Paisesti 124, Bascov 117045

Înapoi la Homepage
AS.ro La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
Observatornews.ro Medici revoltaţi de amânarea creşterii punctului pe serviciu medical: Vindecaţi-i voi pe pacienţi prin OUG-uri Medici revoltaţi de amânarea creşterii punctului pe serviciu medical: Vindecaţi-i voi pe pacienţi prin OUG-uri
Antena 3 Tavanul de la Hotelul Hilton din Sibiu a căzut peste oamenii aflați în piscină. 8 persoane, extrase de SMURD, printre care 3 copii Tavanul de la Hotelul Hilton din Sibiu a căzut peste oamenii aflați în piscină. 8 persoane, extrase de SMURD, printre care 3 copii
SpyNews Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum le facem să arate bine toată iarna
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum le facem să arate bine toată iarna
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat... Catine.ro
(P) SKIN – Ardezia flexibilă de la PIATRAONLINE: inovația care a schimbat regulile industriei de peste 12 ani
(P) SKIN – Ardezia flexibilă de la PIATRAONLINE: inovația care a schimbat regulile industriei de peste 12 ani
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru... Elle
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu HelloTaste.ro
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu Jurnalul
Avatar: Foc și Cenușă a avut încasări IMENSE și cel mai puternic debut al anului în România
Avatar: Foc și Cenușă a avut încasări IMENSE și cel mai puternic debut al anului în România Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi Observator
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează MediCOOL
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x