(P) Ce invertor pentru panouri fotovoltaice să alegi de la TREVORA ELECTRIC în funcție de consumul tău

Profilurile energetice al unei locuințe sau al unui mic business s-au schimbat rapid. Au apărut pompe de căldură, mașini electrice, consumatori trifazați și dorința de control mai mare asupra energiei produse. Astfel, un invertor panouri fotovoltaice devine punctul central al întregului sistem.

Un invertor vechi sau subdimensionat limitează producția, reduce autoconsumul și forțează sistemul să funcționeze constant la limită. Ai nevoie de să-l înlocuiești cu unul DEYE SUN sau SUNGROW, branduri disponibile la TREVORA ELECTRIC, când panourile încă produc energie, dar ea nu este folosită eficient.

Când ai nevoie de un invertor nou?

● Consumul total a crescut față de momentul instalării inițiale.

● Ai adăugat consumatori mari pe trifazat.

● Ai trecut sau vrei să treci la pompă de căldură.

● Ai instalat sau planifici baterii de stocare.

● Invertorul actual este on-grid și nu oferă backup

● Apar limitări frecvente de putere sau dezechilibru pe faze.

Cum schimbă un invertor hibrid sistemul?

● Crește autoconsumul zilnic.

● Stochează surplusul pentru seară și noapte.

● Reduce dependența de rețea.

● Permite backup pentru circuite critice.

● Oferă vizibilitate clară asupra consumului și producției.

Un invertor hibrid controlează fluxurile între panouri, baterie, consumatori și rețea. Într-un sistem trifazat, aceste avantaje devin și mai vizibile.

Ce modele de invertoare sunt disponibile la TREVORA ELECTRIC?

● DEYE SUN-10K-SG05LP3-EU SM2:

○ Gătești electric, dar nu folosești toate aparatele în același timp.

○ Climatizarea funcționează normal, fără sarcini extreme.

○ Ai mașină de spălat, uscător, electrocasnice moderne.

○ Folosești energia din baterie seara pentru iluminat și consum de bază.

Varianta de 10kW este o util pentru locuințe trifazate cu consum mediu spre ridicat. Acoperă scenarii în care există deja consumatori importanți, dar simultaneitatea rămâne controlată. Este varianta care aduce control fără a supradimensiona inutil sistemul

● DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU:

○ Gătești electric și pornești mai multe aparate simultan.

○ Climatizarea funcționează în mai multe camere.

○ Ai pompă de căldură sau încălzire electrică parțială.

○ Încarci ocazional o mașină electrică acasă.

Invertorul de 12kW lasă un spațiu de manevră pentru consum simultan mai ridicat. Este potrivit atunci când electrificarea devine regulă, nu excepție. Pentru multe gospodării moderne, 12K devine un prag confortabil între prezent și viitor

● DEYE SUN-15K-SG04LP3-EU:

○ Casă mare, cu mai multe etaje sau anexe.

○ Climatizare puternică ce funcționează în paralel.

○ Pompă de căldură care rulează constant.

○ Stație de încărcare pentru mașină electrică.

○ Atelier sau mic business cu echipamente electrice.

Modelul de 15kW este alegerea ideală în cazul locuințelor mari, a anexelor sau a micilor afaceri cu consum trifazat constant. Este gândit pentru sisteme care trebuie să susțină sarcini mari fără compromisuri. E util atunci când invertorul trebuie să facă față într-un mod relaxat exploatării constante.

Când vezi 10K, 12K sau 15K, este vorba de câte lucruri poți folosi în același timp din energia produsă de panouri, fără să depinzi de rețea. Invertorul este un distribuitor de energie în casă. Panourile produc, invertorul împarte energia, iar aparatele din locuință o consumă.

Cum alegi corect între cele trei modele?

● Urmărește ce folosești în același timp, nu doar cât consumi pe o lună.

● Notează ce folosești simultan: gătit, climatizare, încălzire, încărcare auto.

● Identifică aparatele care cer mult curent.

● Stabilește rolul bateriei:

○ Autoconsum pe seară;

○ Să reducă factura la curent;

○ Alimentare în caz de pană de curent.

● Decide dacă vrei funcție de rezervă (iluminat, frigider, centrală, etc.)

● Lasă o marjă de creștere de consum energetic pe viitor.

Alege informat. Dimensionează corect. Gândește pe termen mediu și lung. Invertorul este centrul deciziilor energetice și merită ales în funcție de cum consumi energia, nu doar de cât produci. Intră acum pe trevora.ro și descoperă ofertele!

