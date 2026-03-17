Ce relație are Andrei, fiul cel mare al lui Marius Urzică, cu frații săi vitregi. Ce a dezvăluit fostul concurent Power Couple

Marius și Simona Urzică formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz și de curând au făcut o echipă minunată și la Power Couple sezonul 3.

Marius Urzică și Simona Urzică se bucură de o poveste de dragoste ca în filme și împreună au doi copii minunați. Celebrul gimnast mai are un fiu dintr-o căsnicie anterioară, pe Andrei. Chiar dacă nu locuiesc împreună, Marius Urzică a vorbit recent și despre relație pe care Andrei o are cu frații lui vitregi, Alex și Yasmin.

De asemenea, Marius Urzică este încântat și de faptul că Alexandru, fiul său cel mic, îi calcă pe urme și face gimnastică de performanță. Atât Simona Urzică, cât și soțul ei sunt amândoi foarte mândri de faptul că Alex a ales să le calce pe urme și să se bucure de gimnastică, urmându-și visul.

Cum se înțelege Andrei cu Alex și Yasmin Urzică

“Alex a început să iubească gimnastica încă de la o vârstă foarte fragedă. Avea 3 anișori când venea cu noi în sala de gimnastică și era cel mai fericit atunci când, timp de vreo 3-4 ore, sărea fără încetare în plasa elastică și se juca în groapa cu bureți. Tot timpul îi vedea pe sportivii lotului național la antrenamente și își dorea să facă și el aceleași elemente, chiar dacă era doar un mic ghemotoc. După ce a mai crescut și treaba a început să fie mai serioasă, l-am luat deoparte și i-am explicat că vom fi alături de el, oricare va fi rezultatul în acest drum despre care știm foarte bine că nu este unul ușor și că nu trebuie să simtă presiunea rezultatelor lui Marius. Fiecare sportiv are drumul lui”, a spus sportivul într-un nou interviu.

Ca părinți de adolescent, Marius și Simona Urzică au vorbit deschis și despre provocările vieții de părinte atunci când perioada pubertății le dă bătăi de cap.

“Timpul a zburat și avem în casă aproape doi adolescenți. Alex, care face 15 ani în curând, și Yasmin, care împlinește 11 ani anul acesta. Noroc că au un program destul de plin și nu prea au timp să ne dea bătăi de cap. Ori de câte ori apare vreo problemă, stăm și discutăm până ajungem la un numitor comun. Câteodată ne iese, câteodată se mai lasă și cu mici contradicții”, a povestit Marius Urzică într-un interviu pentru Viva.

Marius Urzică a vorbit deschis și despre Andrei, fiul său din prima căsătorie. Andrei a terminat Academia Militară, dar este și pasionat de sport. Cu toate acestea, el nu a ales să îi calce pe urme tatălui său.

“Andrei, băiatul meu cel mare, are 25 de ani, a absolvit Academia Militară și s-a stabilit în București. Relația noastră a fost frumoasă mereu. Încă de când era mic, Andrei ne vizita frecvent pentru a petrece mai mult timp împreună. Cât timp am fost plecați în Qatar, venea în vacanțe pe la noi. În prezent, locuind în București, ne vizitează foarte des și petrecem timp împreună cu Yasmin și Alexandru. Am fost și în câteva vacanțe împreună, iar cu Alexandru a făcut și lecții de matematică”, a mai declarat Marius Urzică.

Se pare că cei trei copii ai gimnastului se înțeleg foarte bine și petrec adesea mult timp împreună ori de câte ori au ocazia.

