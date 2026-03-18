Antena Căutare
Home Lifestyle Casa si gradina (P) Cum pregătești locul unde vrei să instalezi un jacuzzi de exterior

Poți avea un jacuzzi foarte bun, dar dacă locul nu este pregătit corespunzător, pot apărea probleme care îți complică utilizarea: întreținere mai dificilă, consum mai mare sau disconfort în folosire

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 18 Martie 2026, 16:17 | Actualizat Miercuri, 18 Martie 2026, 16:17
În continuare îți explicăm ce trebuie să faci ca să pregătești zona pentru instalare.

Pregătirea locului pentru instalarea jacuzzi

Pentru început, alege o suprafață stabilă și perfect dreaptă. Un jacuzzi plin cu apă și persoane poate ajunge ușor la câteva sute de kilograme, iar dacă terenul nu este nivelat corect, vei avea probleme de stabilitate care, în timp, duc la uzură prematură.

Ideal este să torni o placă de beton de minimum 10–15 cm grosime. Dacă nu vrei beton, poți folosi dale groase montate pe un strat bine compactat de pietriș.

Articolul continuă după reclamă

Apoi, verifică scurgerea apei. Chiar dacă jacuzzi-ul nu pierde apă în mod normal, vei avea nevoie să îl golești periodic. Asigură-te că zona are o pantă ușoară sau un sistem de drenaj, astfel încât apa să nu băltească în jur.

Un alt detaliu este spațiul din jur. Lasă cel puțin 50–60 cm liberi pe toate laturile. Ai nevoie de acces pentru mentenanță, dar și pentru a te urca și coborî în siguranță. Dacă alegi un jacuzzi 6 persoane, spațiul ocupat este mai mare, iar accesul devine și mai important.

Nu în ultimul rând, gândește-te la amplasare în funcție de intimitate și vânt. Evită zonele complet expuse. Un gard, un perete sau chiar niște plante te ajută să blochezi curenții de aer, să păstrezi mai bine temperatura apei și să ai mai multă intimitate atunci când folosești jacuzzi-ul.

Ce ai nevoie pentru instalarea jacuzzi-ului exterior

Instalarea unui jacuzzi exterior nu înseamnă doar să îl așezi pe poziție și să îl umpli cu apă. Ca să funcționeze corect, trebuie să ai pregătite câteva lucruri:

● Alimentarea electrică

Majoritatea modelelor au nevoie de o conexiune dedicată, de obicei la 220V sau 380V, în funcție de putere. Este important să ai un circuit separat, protejat cu siguranță diferențială (RCD). Dacă nu ai pregătit un astfel de circuit, apelează la un electrician autorizat.

● Sursa de apă

Ideal este să ai un robinet în apropiere, ca să nu tragi furtunuri prin toată curtea. Umplerea durează, iar accesul facil îți poate ușura această sarcină.

● Sistem de evacuare

Unele modele vin cu racord pentru drenaj, dar trebuie să știi unde direcționezi apa. Fie către canalizare, fie într-o zonă unde nu afectează solul sau fundația casei.

● Baza pe care stă jacuzzi-ul Dacă alegi soluții din gama de piscine si jacuzzi, multe vin cu recomandări despre tipul de suport necesar. Respectă-le, pentru că influențează direct garanția și durata de viață.

● Capacul termoizolant

Acesta nu este un accesoriu opțional. Menține temperatura apei, reduce consumul de energie și protejează interiorul de murdărie.

Sfaturi practice pentru spațiul jacuzzi-ului exterior

După ce ai rezolvat partea tehnică, merită să optimizezi zona ca să fie cu adevărat confortabilă.

● Accesul la jacuzzi: Un set de trepte antiderapante te ajută să intri și să ieși în siguranță, mai ales când suprafețele sunt ude.

● Iluminarea: Montează lumini ambientale sau spoturi de exterior. Nu doar că arată bine, dar îți oferă și vizibilitate pe timp de seară.

● Protecția împotriva intemperiilor: O pergolă sau chiar o copertină simplă îți permit să folosești jacuzzi-ul indiferent de vreme. În plus, protejează echipamentul pe termen lung.

● Depozitarea: Ai nevoie de un loc pentru produse de întreținere, prosoape sau accesorii. O bancă cu spațiu de depozitare sau un dulap de exterior sunt utile în acest sens.

● Zgomotul: Pompele și jeturile nu sunt complet silențioase. Evită amplasarea lângă dormitoare sau aproape de vecini, dacă spațiul este mic.

Dacă instalezi un jacuzzi exterior, încearcă să îl integrezi vizual în curte. Folosește lemn, piatră sau deck pentru a crea o zonă coerentă, nu doar un echipament pus la întâmplare.

Dacă pui cap la cap toate aceste detalii de la început, te vei bucura de un jacuzzi stabil, ușor de întreținut și pregătit pentru utilizare pe termen lung.

(P) Cum alegi vopseaua decorativă în funcție de lumină și dimensiunea camerei...
Înapoi la Homepage
AS.ro Nepoata dictatorilor Nicolae şi Elena Ceauşescu se pregăteşte de nuntă! Cum arată inelul de logodnă Nepoata dictatorilor Nicolae şi Elena Ceauşescu se pregăteşte de nuntă! Cum arată inelul de logodnă
Observatornews.ro Cel mai tânăr marinar dispărut la Midia avea 26 de ani. Sebastian urma să se căsătorească în septembrie Cel mai tânăr marinar dispărut la Midia avea 26 de ani. Sebastian urma să se căsătorească în septembrie
Antena 3 Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului" Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
SpyNews Un nou trend periculos pe Internet. La ce riscuri se expun cele care vor să își subțieze nasul precum Kendall Jenner Un nou trend periculos pe Internet. La ce riscuri se expun cele care vor să își subțieze nasul precum Kendall Jenner

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
(P) Lustra LED nu este doar un corp de iluminat. Este decizia care schimbă o încăpere
(P) Lustra LED nu este doar un corp de iluminat. Este decizia care schimbă o încăpere
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a... Catine.ro
(P) Iluminatul inteligent și stilul tău de viață: cum transformă lumina fiecare moment al zilei
(P) Iluminatul inteligent și stilul tău de viață: cum transformă lumina fiecare moment al zilei
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară Narva”
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și viitoarea soacră
Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de post cu linte și legume crocante. Rețetă bogată în proteine
Salată de post cu linte și legume crocante. Rețetă bogată în proteine HelloTaste.ro
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși.
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să... Antena3.ro
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea useit
Pensionarii vor primi 596 lei! Cine se încadrează să ia banii
Pensionarii vor primi 596 lei! Cine se încadrează să ia banii BZI
Falimentul bate la ușa fermelor: laptele costă 2 lei să fie produs, dar se vinde cu un leu
Falimentul bate la ușa fermelor: laptele costă 2 lei să fie produs, dar se vinde cu un leu Jurnalul
Mira aruncă bomba! Indiciul că Levi Elekes ar fi înșelat-o: S-a jurat pe ochii mei...
Mira aruncă bomba! Indiciul că Levi Elekes ar fi înșelat-o: S-a jurat pe ochii mei... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
IPS Teodosie i-a făcut
IPS Teodosie i-a făcut "baie" cu agheasmă primarului Constanţei, care n-a apucat să se ferească Observator
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 moduri de a încuraja relațiile de familie
5 moduri de a încuraja relațiile de familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari UseIT
Lapte vegetal din orez. Rețetă de băutură simplă și delicată
Lapte vegetal din orez. Rețetă de băutură simplă și delicată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x