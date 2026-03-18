(P) Cum pregătești locul unde vrei să instalezi un jacuzzi de exterior

Poți avea un jacuzzi foarte bun, dar dacă locul nu este pregătit corespunzător, pot apărea probleme care îți complică utilizarea: întreținere mai dificilă, consum mai mare sau disconfort în folosire

Poți avea un jacuzzi foarte bun, dar dacă locul nu este pregătit corespunzător, pot apărea probleme care îți complică utilizarea | freepik.com

În continuare îți explicăm ce trebuie să faci ca să pregătești zona pentru instalare.

Pregătirea locului pentru instalarea jacuzzi

Pentru început, alege o suprafață stabilă și perfect dreaptă. Un jacuzzi plin cu apă și persoane poate ajunge ușor la câteva sute de kilograme, iar dacă terenul nu este nivelat corect, vei avea probleme de stabilitate care, în timp, duc la uzură prematură.

Ideal este să torni o placă de beton de minimum 10–15 cm grosime. Dacă nu vrei beton, poți folosi dale groase montate pe un strat bine compactat de pietriș.

Apoi, verifică scurgerea apei. Chiar dacă jacuzzi-ul nu pierde apă în mod normal, vei avea nevoie să îl golești periodic. Asigură-te că zona are o pantă ușoară sau un sistem de drenaj, astfel încât apa să nu băltească în jur.

Un alt detaliu este spațiul din jur. Lasă cel puțin 50–60 cm liberi pe toate laturile. Ai nevoie de acces pentru mentenanță, dar și pentru a te urca și coborî în siguranță. Dacă alegi un jacuzzi 6 persoane, spațiul ocupat este mai mare, iar accesul devine și mai important.

Nu în ultimul rând, gândește-te la amplasare în funcție de intimitate și vânt. Evită zonele complet expuse. Un gard, un perete sau chiar niște plante te ajută să blochezi curenții de aer, să păstrezi mai bine temperatura apei și să ai mai multă intimitate atunci când folosești jacuzzi-ul.

Ce ai nevoie pentru instalarea jacuzzi-ului exterior

Instalarea unui jacuzzi exterior nu înseamnă doar să îl așezi pe poziție și să îl umpli cu apă. Ca să funcționeze corect, trebuie să ai pregătite câteva lucruri:

● Alimentarea electrică

Majoritatea modelelor au nevoie de o conexiune dedicată, de obicei la 220V sau 380V, în funcție de putere. Este important să ai un circuit separat, protejat cu siguranță diferențială (RCD). Dacă nu ai pregătit un astfel de circuit, apelează la un electrician autorizat.

● Sursa de apă

Ideal este să ai un robinet în apropiere, ca să nu tragi furtunuri prin toată curtea. Umplerea durează, iar accesul facil îți poate ușura această sarcină.

● Sistem de evacuare

Unele modele vin cu racord pentru drenaj, dar trebuie să știi unde direcționezi apa. Fie către canalizare, fie într-o zonă unde nu afectează solul sau fundația casei.

● Baza pe care stă jacuzzi-ul Dacă alegi soluții din gama de piscine si jacuzzi, multe vin cu recomandări despre tipul de suport necesar. Respectă-le, pentru că influențează direct garanția și durata de viață.

● Capacul termoizolant

Acesta nu este un accesoriu opțional. Menține temperatura apei, reduce consumul de energie și protejează interiorul de murdărie.

Sfaturi practice pentru spațiul jacuzzi-ului exterior

După ce ai rezolvat partea tehnică, merită să optimizezi zona ca să fie cu adevărat confortabilă.

● Accesul la jacuzzi: Un set de trepte antiderapante te ajută să intri și să ieși în siguranță, mai ales când suprafețele sunt ude.

● Iluminarea: Montează lumini ambientale sau spoturi de exterior. Nu doar că arată bine, dar îți oferă și vizibilitate pe timp de seară.

● Protecția împotriva intemperiilor: O pergolă sau chiar o copertină simplă îți permit să folosești jacuzzi-ul indiferent de vreme. În plus, protejează echipamentul pe termen lung.

● Depozitarea: Ai nevoie de un loc pentru produse de întreținere, prosoape sau accesorii. O bancă cu spațiu de depozitare sau un dulap de exterior sunt utile în acest sens.

● Zgomotul: Pompele și jeturile nu sunt complet silențioase. Evită amplasarea lângă dormitoare sau aproape de vecini, dacă spațiul este mic.

Dacă instalezi un jacuzzi exterior, încearcă să îl integrezi vizual în curte. Folosește lemn, piatră sau deck pentru a crea o zonă coerentă, nu doar un echipament pus la întâmplare.

Dacă pui cap la cap toate aceste detalii de la început, te vei bucura de un jacuzzi stabil, ușor de întreținut și pregătit pentru utilizare pe termen lung.