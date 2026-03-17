Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul

Jador și Oana Ciocan s-au despărțit pe neașteptate, după ce recent artistul a anunțat că ia o pauză de la cariera lui muzicală.

Jador a anunțat ieri seară despărțirea de Oana, cea care i-a devenit soție în urmă cu un an și care i-a dăruit un băiețel minunat. Cântărețul de muzică de petrecere a luat această decizie și chiar a făcut o declarație neașteptată.

După ce au trăit împreună o frumoasă poveste de dragoste, Jador și Oana Ciocan au ales să pună punct căsniciei lor, deși au împreună un copil. Manelistul a decis să îi spună adio celei care i-a dăruit un băiețel în urmă cu câteva luni.

În urmă cu aproximativ un an, artistul și frumoasa lui parteneră și-au jurat iubire veșnică și de atunci au trăit împreună cele mai emoționante momente după ce au devenit părinții unui băiețel frumos și sănătos. Micuțul lor Avraam are acum doar 9 luni și se pare că deja căsnicia părinților săi s-a destrămat.

Nu doar că artistul a luat decizia de a anunța public despărțirea, dar acum își dorește și să se mute cât mai repede din locuința în care locuiește cu Oana Ciocan și fiul lor.

„Caut o casă pe lac la Balotești, sau la Corbeanca. Cine are, vă rog frumos, dați-mi un mesaj în privat! Caut casă individuală, o proprietate să... mă pot muta acolo“, a declarat Jador pe rețelele de socializare.

Se pare că între Oana și Jador ar fi existat mai multe tensiuni în ultima vreme care au dus la această ruptură, iar manelistul este acum hotărât să meargă pe un alt drum, lăsând-o în urmă pe partenera lui. Cei doi s-au scos reciproc din lista de prieteni pe rețelele de socializare, dar încă nu au șters toate pozele și postările pe care le au împreună.

Potrivit Spynews, Oana Ciocan ar fi aflat din presă că ea și soțul ei s-au despărțit și a rămas complet suprinsă de decizia partenerului ei.

Oana Ciocan a făcut recent primele declarații despre despărțire, după ce această veste a luat-o prin surprindere.

”Da? I-auzi. Eu nu știam. Chiar surprinzător! Ce să zic. Nu s-a întâmplat nimic. Eu sunt cu cel mic acasă, i-am dat să mănânce și ne jucăm. Probabil s-a despărțit și urmează să mă anunțe și pe mine, pe mine el nu m-a anunțat momentan. Mă și amuză treaba asta. Eu nu știam informația asta, am aflat de acum. Eu nu știam că m-am despărțit”, a spus Oana Ciocan, în exclusivitate pentru Spynews.

Rămâne de văzut dacă între cei doi va mai exista loc de împăcare sau se va ajunge la un divorț. Oana Ciocan a mai spus că așteaptă să aibă și ea o discuție cu soțul ei pentru a lămuri lucrurile, de vreme ce ea nu știa nimic despre această despărțire de care a aflat din presă.

