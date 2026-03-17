Nadia Comăneci, sărbătorită la Parlamentul European, la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii

La 50 de ani de când a luat prima notă de 10 din istoria gimnasticii, Nadia Comăneci a mers la Bruxelles, pentru o serie de evenimente dedicate anului denumit Anul Nadiei.
Mari sportivi români, factori de decizie europeni, autorităţi române şi tineri sportivi au fost prezenți la Parlamentul European pentru a o aplauda pe Nadia Comăneci.
Nadia Comăneci s-a întâlnit luni cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, căreia i-a oferit o eşarfă, un tricou şi o carte despre performanţa ei.
„Sărbătorim campionii Europei alături de legendara Nadia Comăneci, care a câștigat cinci medalii de aur la gimnastică la Jocurile Olimpice pentru România.
Ea a făcut istorie la doar 14 ani cu un scor perfect de 10,0 (și mi-a spus că a fost fără precedent încât tabelele de scor nici măcar nu erau programate să îl afișeze).
Îți mulțumim, Nadia, pentru că ai inspirat generații de femei și fete din întreaga Europă!”, a declarat preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola.
Alături de Nadia s-au aflat mari nume ale sportului românesc precum: Marius Urzică, Marian Drăgulescu, Ana Maria Brânză, Cătălina Ponor, Andreea Răducan, Simona Amânar.
„50 de ani de când s-a scris istorie!
Nadia Comăneci primul 10”, a trnasmis Marius Urzică, finalist POwer Couple 2026, în dreptul onro imagini în care apare alături de Nadia Comăneci.
„Împreună avem 40 de medalii olimpice”, a scris și Cătălina Ponor în dreputl unei fotografii de grup.
Pe 18 iulie 1976, Nadia Comăneci, care avea atunci 14 ani, a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal, obţinând primul 10 perfect din gimnastica olimpică.
În acest, în România va avea loc celebrarea „Anului Nadia Comăneci” şi va fi organizată o gală dedicată inegalabilei gimnaste, programată pe 29 mai 2026, potrivit news.ro.
