„Regula caietului negru” (The Black Notebook Rule) este o metodă de organizare pe care specialiștii o recomandă celor care vor să își schimbe viața în trei luni. Ideea acestui obicei este de a renunța la obiceiurile care îți consumă timpul și să poți construi o rutină pe care să o respecți.

„Regula caietului negru” ar fi o idee care aparține unui profesor chinez și este recomandarea pentru cei care vor să își schimbe viața în trei luni, scrie Steel People. Planul presupune că la fiecare 15 zile trebuie să faci o reevaluare a progresului, recitind tot ce ai scris în caietul negru.

Ce presupune metoda „regula caietului negru”

„Regula caietului negru” este o metodă de a te organiza eficient, de a te disciplina și care urmărește progresul, inclusiv ajustarea comportamentului pentru a-ți atinge obiectivele.

Metoda presupune un plan împărțit pe trei luni. În fiecare lună trebuie să urmărești să îmbunătățești ceva. În prima lună este bine să renunți la obiceiurile care îți consumă timpul.

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Acest lucru te ajută să îți dai seama care sunt acele lucruri care nu te ajută să evoluezi. În a doua lună trebuie să îți construiești o rutină, dar care să fie realistă și pe care să o poți respecta și în zilele aglomerate.

A treia lună este despre stabilirea obiectivelor. Îți alegi trei domenii în care vrei să aduci îmbunătățiri. Poți alege orice, de la finanțe, carieră, dezvoltare personală sau obiective legate de sănătate. La fiecare 15 zile, este bine să recitești ceea ce ai scris în caiet și să notezi ce ai făcut pentru a te apropia de obiectivul tău, în ce momente te-ai abătut de plan și ce poți face începând de mâine pentru a îmbunătăți situația.

De ce poate fi eficientă această metodă

Această metodă poate fi eficientă dacă ai probleme în a trece la acțiuni concrete. Mulți oameni își fac planuri, însă nimic pentru ca dorințele să devină realitate. „Regula caietului negru” este de ajutor dacă vrei să îți clarifici obiectivele.

Ajută să îți prioritizezi timpul și contribuie la formarea unui obiceiuri sănătoase. În plus, metoda ajută și la conștientizarea alegerilor, indiferent că este vorba despre sănătate, carieră sau dezvoltare personală.

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