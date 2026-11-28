Migdalele și arahidele pot contribui la scăderea colesterolului. Iată care dintre ele sunt mai eficiente.

Atât migdalele, cât și arahidele pot contribui la scăderea nivelului colesterolului și fac parte dintr-o alimentație benefică pentru sănătatea inimii.

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Care sunt mai bune pentru scăderea colesterolului rău. Ce spun specialiștii despre cele două alimente

Deși ambele tipuri de nuci fac parte dintr-o alimentație benefică sănătăți, migdalele ar putea fi mai eficiente decât arahidele în reducerea colesterolului, deoarece conțin mai puține grăsimi saturate, mai multe grăsimi nesaturate benefice și o cantitate mai mare de fibre per porție.

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Dacă încerci să adopți o alimentație sănătoasă pentru inimă, atât migdalele, cât și arahidele merită să își găsească locul în cămara ta.

Există dovezi că migdalele pot contribui la scăderea nivelului colesterolului lipoproteic cu densitate mică (LDL), cunoscut drept colesterol „rău”. Dovezi similare există și în cazul arahidelor, conform unei surse.

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Nici migdalele, nici arahidele nu conțin colesterol. Acestea conțin fitosteroli, compuși de origine vegetală cu o structură asemănătoare colesterolului, care pot contribui la reducerea nivelului colesterolului LDL.

Ambele sunt bogate în fibre, un nutrient esențial în combaterea valorilor crescute ale colesterolului.

Migdalele, alături de alte fructe oleaginoase, sunt excelente pentru menținerea colesterolului în limite normale. Arahidele fac parte din familia leguminoaselor (care include fasolea, mazărea și lintea) și contribuie, de asemenea, la reglarea nivelului colesterolului.

Migdalele conțin mai multe fibre. Fibrele alimentare reprezintă unul dintre cele mai eficiente mijloace de control al colesterolului. Fibrele insolubile contribuie la instalarea senzației de sațietate, ceea ce te poate ajuta să eviți gustările bogate în colesterol. Fibrele solubile ajută organismul să elimine colesterolul și să îl utilizeze, contribuind totodată la inhibarea producției acestuia.

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Migdalele se numără printre fructele oleaginoase cu cel mai ridicat conținut de fibre. O porție de 28 g de migdale furnizează 3,1 g de fibre. Arahidele sunt, de asemenea, bogate în fibre, însă conținutul lor este ușor mai redus: 2,4 g la aceeași cantitate de 28 g.

Deși ai putea crede că grăsimile sunt întotdeauna dăunătoare pentru nivelul colesterolului, lucrurile nu stau chiar așa. Grăsimile nesaturate contribuie, de fapt, la scăderea nivelului colesterolului „rău” și la creșterea celui „bun”.

Migdalele sunt bogate în grăsimi benefice, care ajută la combaterea colesterolului. Fiecare porție de 28 g de migdale conține 12,1 g de grăsimi nesaturate. Dintre acestea, 9,4 g sunt grăsimi mononesaturate, iar 3,7 g sunt grăsimi polinesaturate. Ambele categorii de grăsimi nesaturate contribuie la reducerea colesterolului „rău” și la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului.

Arahidele reprezintă și ele o sursă bună de grăsimi benefice, însă nu la fel de bogată ca migdalele. O porție de 28 g de arahide conține 10,2 g de grăsimi nesaturate.

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Atât migdalele, cât și arahidele sunt surse excelente de fitosteroli, compuși de origine vegetală a căror structură chimică este asemănătoare cu cea a colesterolului. Aceștia contribuie la reducerea nivelului colesterolului „rău” din organism. Consumul zilnic a 1-2 g de fitosteroli poate reduce colesterolul „rău” cu până la 10%.

Arahidele conțin mai mulți fitosteroli decât migdalele. O porție de 28 g de arahide furnizează 0,62 g de fitosteroli, în timp ce aceeași cantitate de migdale conține 0,39 g.

Arahidele conțin mai multe grăsimi saturate decât migdalele. Grăsimile saturate pot crește nivelul colesterolului „rău”, motiv pentru care Asociația Americană a Inimii (American Heart Association) recomandă limitarea consumului acestora.

O porție de 28 g de arahide conține 2,2 g de grăsimi saturate. Prin comparație, aceeași cantitate de migdale furnizează doar 1,2 g de grăsimi saturate.

Un studiu și o analiză științifică privind consumul de arahide și sănătatea cardiovasculară au arătat că acestea ar putea favoriza creșterea în greutate, chiar dacă ajută la reducerea colesterolului. Creșterea în greutate poate reprezenta un factor de risc pentru valorile ridicate ale colesterolului și pentru alte afecțiuni cardiovasculare.

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Studiul a constatat că persoanele care consumau arahide aveau un nivel mai scăzut al colesterolului și un raport mai favorabil între colesterolul „bun” și cel „rău”, comparativ cu persoanele care nu consumau aceste alimente. Cu toate acestea, cercetătorii au observat și o ușoară creștere a greutății corporale în rândul consumatorilor de arahide.

Un alt studiu, realizat pe persoane care au consumat migdale timp de șase săptămâni, nu a identificat modificări ale compoziției corporale. În schimb, participanții care au inclus migdalele în gustările zilnice au prezentat un nivel mai scăzut al colesterolului „rău”, comparativ cu cei care nu le-au consumat.

Prin urmare, dacă îți dorești să slăbești și, în același timp, să îți menții colesterolul sub control, alegerea migdalelor în locul arahidelor ar putea fi o opțiune mai potrivită.

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Este important să nu consumi cantități prea mari din niciunul dintre aceste alimente! Atât migdalele, cât și arahidele conțin cantități importante de grăsimi benefice pentru sănătate. Cu toate acestea, este important să nu exagerezi cu porțiile.

Specialiștii recomandă ca aportul de grăsimi să reprezinte mai puțin de 25-30% din totalul caloriilor consumate zilnic. Această recomandare este valabilă inclusiv în cazul grăsimilor sănătoase, precum cele din migdale și arahide.

Ambele alimente sunt bogate în calorii, iar o porție standard este de numai 28 g. Atunci când consumi fructe oleaginoase ca gustare, este ușor să depășești această cantitate fără să îți dai seama.

O porție de 28 g de migdale înseamnă aproximativ 22 de migdale întregi, în timp ce aceeași cantitate de arahide corespunde unui număr de aproximativ 28 de bucăți.