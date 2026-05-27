(P) Cum creezi un gallery wall cu tablouri canvas? Ghid pas cu pas pentru un rezultat echilibrat

Dormitoarele cu multe textile, culori și texturi pe suprafețele existente suportă mai bine o grilă ordonată, cu piese de dimensiuni egale, care nu dau senzația de aglomerație. Livingurile cu mobilier simplu și pereți mari au spațiul și neutralitatea necesare pentru un aranjament organic, cu piese de formate diferite.

Publicat: Miercuri, 27 Mai 2026, 11:16 | Actualizat Miercuri, 27 Mai 2026, 11:17
Dormitoarele cu multe textile, culori și texturi pe suprafețele existente suportă mai bine o grilă ordonată, cu piese de dimensiuni egale, care nu dau senzația de aglomerație | unsplash
Secretul este ordinea inversă. De la formatul peretelui, stilul încăperii spre decizia de configurație a tablourilor alese.

Pereții cu multe întreruperi, prize, comutatoare, nișe sau schimbări de nivel nu sunt potriviți pentru un gallery wall. În aceste cazuri, o singură piesă dimensionată corect față de perete este o alegere mult mai bună.

Visezi la un gallery wall din tablouri canvas? Iată cum să îl amenajezi!

Cum alegi configurația înainte de a cumpăra canvas-uri?

Trei tipuri de aranjamente

Grila simetrică, cu piese egale în rânduri și coloane, este cea mai simplu de executat și potrivită stilurilor minimaliste.

Aranjamentul asimetric sau organic, cu piese de formate diferite fără un tipar repetat, este cel mai des dorit, dar trebuie să fii foarte atent când îl asamblezi, se va vedea fiecare mică greșeală.

Linia orizontală sau verticală, cu piese aliniate pe o singură axă, este indicată pentru coridoare sau pe pereți înguști.

Cât de mult din perete ar trebui să acopere ansamblul de tablouri?

Regula de bază în designul interior este că ansamblul, inclusiv spațiile dintre piese, ar trebui să ocupe 57-75% din lățimea peretelui sau a mobilierului principal din față. Pe un perete de 3 m, asta înseamnă minimum 1,7 m lățime pentru întregul grup de tablouri.

Tablourile canvas mari incluse în configurație, de exemplu un format 120x80 cm ca piesă centrală, reduc numărul de piese suplimentare necesare. Două sau trei formate mai mici plasate în jurul piesei centrale sunt suficiente pentru un ansamblu echilibrat.

Hai să facem lucrurile mai simple! Urmează acest tabel și vei avea un gallery wall echilibrat!

Notă: piesa cea mai mică din ansamblu nu ar trebui să aibă mai puțin de 30-35% din suprafața piesei centrale. Sub acest prag, piesa mică „dispare” și nu mai contribuie la echilibrul ansamblului.

Cum planifici aranjamentul de tablouri?

Gabarite din hârtie, pasul pe care mulți îl sar

Decupează siluetele pieselor din hârtie de ambalaj, fixează-le pe perete cu bandă adezivă de pictori și ajustează poziția fiecăreia înainte de primul cui.

Spațierea dintre piese

Distanța optimă dintre tablouri canvas este de 5-8 cm. Sub 5 cm ansamblul apare aglomerat; peste 10 cm, piesele nu mai comunică vizual. Tablourile canvas de 120x80 și celelalte tablouri canvas mari necesită minimum 6 cm față de piesele adiacente.

Înălțimea de montare: două reguli, nu una

Pe un perete liber, centrul vizual al ansamblului se poziționează la 145-150 cm față de podea. Deasupra mobilierului, regula se schimbă: 15-20 cm deasupra spătarului unei canapele sau 20-25 cm deasupra tăbliei unui pat - altfel ansamblul iese prea sus față de ochiul privitorului așezat.

Unde găsești tablouri canvas pentru gallery wall?

O canapea albă într-o încpăere cu tablouri și pereți albi

LuxCanva este un brand românesc specializat în tablouri canvas decorative premium, cu o colecție de peste 15.000 de modele organizate pe tematici, stiluri și dimensiuni. Piesele sunt imprimate pe pânză de bumbac 100% de 400 g/mp, pe cadru din lemn natural, și sunt livrate gata de montat, cu agățătoare incluse. Explorează colecția completă pe luxcanva.ro!

