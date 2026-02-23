Cum îți speli corect hainele transpirate. Nu trebuie niciodată să le bagi direct în mașina de spălat, susțin experții

Antena Căutare
Experții au dezvăluit cum îți speli corect hainele transpirate și de ce nu e o idee bună să le bagi direct în mașina de spălat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 23 Februarie 2026, 17:01 | Actualizat Luni, 23 Februarie 2026, 17:07
Experții au mai multe sfaturi legate de modul în care trebuie să îți speli hainele transpirate | Shutterstock

Mulți oameni, atunci când se întorc de la sală sau după ce au depus efort fizic, tind să își arunce hainele transpirate direct în mașina de spălat.

Dar, potrivit experților, acest obicei nu e ideal, scrie Daily Mail.

Ar putea chiar să blocheze mirosul neplăcut în fibre și, astfel, hainele ajung să miroasă chiar și după ce au fost spălate.

În schimb, ei recomandă un pas în plus înainte să speli hainele.

Cum îți speli corect hainele transpirate

Potrivit publicației Which?, e mai bine să lași hainele transpirate să „respire” înainte de a le pune la spălat.

„Deși ai putea fi tentat să arunci toate hainele tale transpirate și mirositoare direct în coșul de rufe după un antrenament, nu e o idee bună,” a declarat cercetătoarea principală Rebecca Jakeman. „Dacă nu permiteți transpirației să se evapore, bacteriile și mirosurile pot rămâne. Ceea ce creează un cocktail îngrozitor pe care chiar și cea mai puternică mașină de spălat s-ar putea să-l elimine cu greu.”

„Așa că, chiar dacă porți un echipament „curat” înapoi la sală, s-ar putea să te trezești cu un miros neplăcut,” a continuat experta.

Jakeman susține că cel mai bine e să aerisești hainele de sală câteva ore înainte de spălare. Fie în aer liber pe sârmă de rufe, fie în interior pe un suport. A oferit și sfaturi suplimentare pentru a păstra hainele de antrenament proaspete și curate după spălare.

„Hainele de sală sunt concepute pentru a atrage transpirația prin îndepărtarea umidității de pe piele. Te ajută să rămâi răcoros și uscat,” a explicat ea. „Totuși, asta înseamnă că uleiurile de pe corp sunt de asemenea atrase în țesătura hainelor de antrenament.”

„Bacteriile și transpirația se vor lipi de fibre pentru mult timp. Așa că orice rutină de spălare mai puțin perfectă poate face ca hainele tale să înceapă să miroasă când corpul tău se încălzește,” a continuat experta.

Cum e bine să speli hainele pe care le porți la sală sau antrenament

Pentru ca mașina de spălat să aibă cele mai mari șanse să elimine bacteriile și reziduurile de deodorant, e recomandat să întorci tricourile de sală pe dos înainte de spălare, susține Jakeman.

„Astfel, partea cea mai murdară a hainelor e direct expusă apei și detergentului care circulă în mașină,” a continuat experta.

E mai bine să speli împreună țesături similare. De exemplu, tricouri din bumbac cu prosoape și colanți sintetici cu șorturi, a explicat Jakeman.

„E întotdeauna bine să ții minte că hainele de antrenament sunt mult mai delicate decât multe alte țesături, așa că aruncarea lor într-un ciclu mixt cu lucruri grele, cum ar fi denimul, e o rețetă sigură pentru rupturi, smocuri și alte daune,” susține experta.

Mai mult, ea sfătuiește să folosești mai puțin detergent. În timp, detergentul se poate acumula în straturi pe haine. Ceea ce poate prinde bacteriile de fibre în loc să le elimine.

„Uneori, obiectele miros normal la finalul ciclului de spălare, dar încep să miroasă imediat ce le pui pe tine,” susține Jakeman.

