Pe 22 septembrie 2025, la ora 21:19, are loc echinocțiul de toamnă 2025 și marchează trecerea de la vară la toamnă în emisfera nordică.

Echinocțiul de toamnă 2025, pe 22 septembrie. Ce înseamnă acest fenomen și cum ne afectează | Shutterstock

Un echinocțiu are loc de două ori pe an, în martie (echinocțiul de primăvară) și în septembrie (echinocțiul de toamnă) și marchează momentele din an când ziua și noaptea au aproximativ aceeași durată.

Din punct de vedere astronomic, echinocțiul de toamnă marchează începutul toamnei astronomice în emisfera nordică și începutul primăverii în emisfera sudică, însă fenomentul mai prezintă și alte semnificații.

Pe 22 septembrie 2025 este echinocțiul de toamnă. Ce înseamnă

Astăzi, 22 septembrie 2025, la 21:19, ora României, are loc echinocțiul de toamnă 2025. Reprezintă sfârșitul oficial al verii și începutul toamnei astronomice. De acum înainte, durata zilei scade treptat, iar noaptea devine mai lungă până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie.

Articolul continuă după reclamă

Dacă la echinocțiu ziua și noaptea sunt aproape egale, în următoarele luni noaptea va prelua supremația. Din 22 septembrie 2025 intrăm oficial în toamna astronomică. Spre deosebire de toamna calendaristică, care începe pe 1 septembrie, toamna astronomică se bazează strict pe poziția Pământului în raport cu Soarele, când longitudinea astronomică a Soarelui atinge valoarea de 180°, potrivit digi24.ro.

Astfel, echinocțiul marchează nu doar o schimbare de anotimp, ci și un echilibru între lumină și întuneric.

Echinocțiul de toamna 2025 este urmat de o perioadă de 89-90 de zile dominate de temperaturi mai scăzute, recolte, dar și de tradiții străvechi. În culturile populare, echinocțiul este asociat cu încheierea muncilor agricole, sfințirea roadelor și pregătirea pentru iarnă.

Cum ne afectează echinocțiul de toamnăE

Echinocțiul de toamnă, un moment de echilibru cosmic, dar și de reflecție pentru oameni, ne amintește în fiecare an de ciclicitatea naturii, dar și de legătura strânsă dintre viața noastră și mișcarea Soarelui.

Schimbări în rutină: Pe măsură ce zilele devin mai scurte și noaptea își face simțită prezența mai devreme, multe persoane își adaptează programul zilnic.

Impactul asupra stării de spirit: Cu mai puțină lumină naturală, unele persoane pot experimenta așa-numita „depresie sezonieră”. Este recomandat să petreci timp afară în timpul zilei, să faci mișcare și să te bucuri de lumina naturală cât mai mult posibil.

Ritmul naturii: Echinocțiul de toamnă aduce schimbări majore în natură. Păsările călătoare încep să plece către zone mai calde, plantele își încheie ciclul de creștere, iar animalele își pregătesc rezervele pentru iarnă.

Echinocțiul de toamnă este un moment ideal pentru a ne reconecta cu natura și cu noi înșine, pentru a reflecta asupra anului și pentru a ne pregăti pentru lunile mai reci.

Citește și: Zodiile care vor fi ferite de orice lucru rău până la finalul lunii septembrie 2025. Cine sunt nativii protejați