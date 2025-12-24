Cum a apărut Irina Columbeanu într-un avion privat, chiar alături de mama ei, Monica Gabor. Detaliul ce a atras imediat atenția

Antena Căutare
Descoperă în ce ipostază a fost surprinsă Irina Fodor într-un avion privat, chiar alături de mama ei, celebra Monica Gabor. Detaliul ce a atras atenția internauților imediat.

Publicat: Miercuri, 24 Decembrie 2025, 16:55
Irina Columbeanu este fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu. Aceasta s-a născut în ianuarie 2007 și ar eîn prezent vârsta de 18 ani. Recent, aceasta a atras atenția internauților cu ipostaza în care a apărut într-un avion privat, alături de mama ei. Descoperă ce detaliu i-a luat pe mulți prin surprindere.

Recent, Irina Columbeanu a publicat pe pagina sa de Instagram o fotografie în care apare într-un avion privat, alături de mama ei, celebra Monica Gabor. Tânăra s-a pozat în brațele mamei sale, dar și singură în aeronavă, în lift sau la hotel. Îmbrăcată cu o ținută neagră, formată din fustă neagră cu pliuri, pulover negru cu nasturi autorii, dres negru și ghete negre, tânăra s-a făcut imediat remarcată prin eleganță. Imaginea a fost publicată pe Instagram și a făcut senzație, adunând mii de reacții și numeroase mesaje din partea urmăritolor.

Totuși, nu doar delicatețea și bunul simț al tinerei au atras imediat atenția internauților, ci un alt detaliu. Mai exact, într-unele dintre imaginile publicate, urmăritorii Irinei Columbeanu au observat o geantă Hermes Birkin maro deschis, în valoare de peste 40.000 de euro. Într-o altă imagine, o geantă Louis Vuitton în valoare de aproximativ 3.000 de euro a fost observată de ochii vigilenți ai fanilor, a informat libertatea.ro.

„Sărbători fericite, ești extraordinara, frumoasa mea, multă fericire, sănătate, sa fii iubita”, „ Superbele ❤️🍀Sărbători binecuvîntate!🥰❤️🌹”, „ Monica draga, ai dat dovada mereu de rafinament si sensibilitate, ai suferit sunt sigura,,atunci cand irinuca nu era lânga tine, dar, viata ti-a dat cel mai frumos dar, bucura-te de fiecare clipa ❤️❤️❤️❤️❤️”, „Sunteți adorabile ,iar fiica ta este precum mama ,va ador ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, „Un inger pe acest pamant ❤️❤️❤️❤️”, iată doar o parte dintre reacțiile internauților de pe Instagram.

Irina Columbeanu este extrem de activă în mediul online și se pozează adesea alături de mama sau de mătușa sa, Ramona Gabor. Tânăra este pasionată de pictură și s-a descoperit faptul că recent ar fi reușit să vândă un tablou realizat de ea cu generoasa sumă de 20.000 de euro.

