Descoperă în ce ipostază a fost surprinsă Irina Fodor într-un avion privat, chiar alături de mama ei, celebra Monica Gabor. Detaliul ce a atras atenția internauților imediat.

Irina Columbeanu este fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu. Aceasta s-a născut în ianuarie 2007 și ar eîn prezent vârsta de 18 ani. Recent, aceasta a atras atenția internauților cu ipostaza în care a apărut într-un avion privat, alături de mama ei. Descoperă ce detaliu i-a luat pe mulți prin surprindere.

Cum a apărut Irina Columbeanu într-un avion privat, chiar alături de mama ei, Monica Gabor. Detaliul ce a atras imediat atenția

Recent, Irina Columbeanu a publicat pe pagina sa de Instagram o fotografie în care apare într-un avion privat, alături de mama ei, celebra Monica Gabor. Tânăra s-a pozat în brațele mamei sale, dar și singură în aeronavă, în lift sau la hotel. Îmbrăcată cu o ținută neagră, formată din fustă neagră cu pliuri, pulover negru cu nasturi autorii, dres negru și ghete negre, tânăra s-a făcut imediat remarcată prin eleganță. Imaginea a fost publicată pe Instagram și a făcut senzație, adunând mii de reacții și numeroase mesaje din partea urmăritolor.

Citește și: Irina Columbeanu a atras toate privirile, în Dubai, într-o ședință foto inedită cu mătușa ei, Ramona Gabor. Cum s-au pozat

Articolul continuă după reclamă

Totuși, nu doar delicatețea și bunul simț al tinerei au atras imediat atenția internauților, ci un alt detaliu. Mai exact, într-unele dintre imaginile publicate, urmăritorii Irinei Columbeanu au observat o geantă Hermes Birkin maro deschis, în valoare de peste 40.000 de euro. Într-o altă imagine, o geantă Louis Vuitton în valoare de aproximativ 3.000 de euro a fost observată de ochii vigilenți ai fanilor, a informat libertatea.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Sărbători fericite, ești extraordinara, frumoasa mea, multă fericire, sănătate, sa fii iubita”, „ Superbele ❤️🍀Sărbători binecuvîntate!🥰❤️🌹”, „ Monica draga, ai dat dovada mereu de rafinament si sensibilitate, ai suferit sunt sigura,,atunci cand irinuca nu era lânga tine, dar, viata ti-a dat cel mai frumos dar, bucura-te de fiecare clipa ❤️❤️❤️❤️❤️”, „Sunteți adorabile ,iar fiica ta este precum mama ,va ador ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, „Un inger pe acest pamant ❤️❤️❤️❤️”, iată doar o parte dintre reacțiile internauților de pe Instagram.

Citește și: Legătura neștiută dintre Irina Columbeanu și Andreea Bostănică. Cum s-au filmat împreună

Irina Columbeanu este extrem de activă în mediul online și se pozează adesea alături de mama sau de mătușa sa, Ramona Gabor. Tânăra este pasionată de pictură și s-a descoperit faptul că recent ar fi reușit să vândă un tablou realizat de ea cu generoasa sumă de 20.000 de euro.