A fi introvertit nu este o problemă, însă comentariile nepotrivite pot afecta încrederea unui copil. Descoperă cinci lucruri pe care nu ar trebui să i le spui niciodată unui copil introvertit și cum să îl sprijini să își dezvolte personalitatea în ritmul lui.

Copiii introvertiți au o lume interioară bogată, dar deseori sunt interpretați greșit. Presiunea de a fi „mai sociabili” sau comparațiile constante cu cei extrovertiți le pot răni stima de sine. În loc să îi schimbăm, putem învăța să îi înțelegem și să îi încurajăm fără etichete.

Fiecare copil are propria lui personalitate, iar introvertirea este doar una dintre multiplele forme în care aceasta se poate manifesta. Un copil introvertit poate fi curios, atent la detalii și plin de idei, chiar dacă nu le exprimă imediat sau în mod zgomotos. Din păcate, societatea tinde să aprecieze mai mult comportamentele extrovertite, iar cei introvertiți ajung adesea să fie împinși spre o schimbare care nu le este naturală.

Cuvintele pe care le auzim în copilărie ne modelează imaginea de sine, iar pentru un copil introvertit, anumite remarci pot deveni poveri emoționale pe termen lung. În rândurile următoare, vom vedea cinci tipuri de comentarii care ar trebui evitate, alături de explicații despre de ce acestea pot face mai mult rău decât bine.

5 lucruri pe care să nu i le spui unui copil introvertit

Articolul continuă după reclamă

Înainte de a ne grăbi să „corectăm” comportamentele unui copil introvertit, e important să înțelegem că acesta nu este un defect, ci o trăsătură firească de personalitate. Introvertirea vine adesea la pachet cu o capacitate remarcabilă de concentrare, o atenție sporită la detalii și o profunzime a gândirii pe care nu o întâlnim la fel de des în comportamentele extrovertite. Atunci când îi spunem copilului lucruri nepotrivite, îi putem transmite, fără să vrem, că modul său natural de a fi este greșit. De aceea, e vital să știm ce fel de comentarii ar trebui să evităm pentru a-i păstra încrederea și echilibrul emoțional.

„Vorbește mai mult” și „fii mai prietenos”

Deși intenția poate fi de a încuraja copilul să se deschidă, aceste fraze transmit adesea mesajul că modul lui natural de a interacționa nu este suficient de bun. Pentru un copil introvertit, a fi „prietenos” nu înseamnă neapărat să vorbească mult sau să fie în centrul atenției. Îi poate plăcea să observe, să gândească înainte să răspundă și să aibă interacțiuni mai profunde, nu conversații superficiale.

Atunci când îi spui să „vorbească mai mult”, el poate percepe asta ca pe o critică la adresa felului în care este. În loc să îl împingi către un comportament forțat, creează contexte în care să se simtă confortabil să participe, precum discuțiile unu la unu sau activitățile creative.

CITEȘTE ȘI: Fraze problematice pentru copii: ce să nu-i mai spui micuțului​

„Ești tăcut, ești nepoliticos”

A presupune că tăcerea înseamnă lipsă de politețe este o confuzie frecventă. Mulți copii introvertiți sunt politicoși, doar că preferă să răspundă scurt sau să salute discret. Dacă un adult le spune că sunt nepoliticoși doar pentru că nu vorbesc mult, aceștia pot începe să se îndoiască de propria valoare socială.

Este important să le explicăm că există mai multe moduri de a fi politicos: prin ascultare activă, prin gesturi, prin contact vizual sau printr-un zâmbet. Un copil care tace nu este lipsit de respect; pur și simplu își exprimă respectul diferit.

Expresii care folosesc „timid” ca etichetă

Etichetele sunt greu de dezlipit, mai ales când sunt puse în copilărie. Când unui copil i se spune constant „ești timid”, acesta poate începe să creadă că timiditatea este o trăsătură fixă, ceva care îl definește complet. În realitate, timiditatea și introvertirea nu sunt același lucru: timiditatea implică teamă de evaluarea negativă, pe când introvertirea este o preferință pentru liniște și intimitate.

În loc să folosești „timid” ca verdict, poți descrie comportamentul punctual: „Astăzi nu ai vorbit mult, e în regulă.” Astfel, copilul nu se simte prins într-o etichetă permanentă.

Comentarii care sugerează că introvertirea îl va împiedica să avanseze

Remarci de tipul „Dacă nu înveți să vorbești mai mult, nu vei reuși în viață” pot crea anxietate inutilă. Deși comunicarea este importantă, succesul nu depinde exclusiv de cât de mult vorbești. Mulți oameni introvertiți au cariere remarcabile tocmai datorită abilității lor de a asculta, de a analiza și de a gândi strategic.

În loc să prezici un viitor sumbru, poți sublinia calitățile pe care le are deja copilul: perseverența, atenția la detalii, creativitatea. Astfel, îl ajuți să vadă că poate reuși fără să își nege natura.

Orice afirmații care pun la îndoială motivul pentru care sunt așa cum sunt

Întrebări precum „De ce ești așa?” sau „Ce s-a întâmplat de ești atât de retras?” îl poți face pe copil să simtă că are o problemă care trebuie rezolvată. Acest tip de interogare pune presiune și poate genera sentimentul de vinovăție pentru ceva ce nu este greșit.

Un mod mai sănătos de a aborda diferențele de personalitate este să accepți și să validezi stilul copilului. Poți spune: „Îmi place că îți iei timp să gândești înainte să vorbești” sau „Apreciez cum observi lucrurile pe care alții nu le văd”. Astfel, copilul înțelege că este apreciat așa cum este.

CITEȘTE ȘI: Copilul timid: cum îl ajuți să se deschidă