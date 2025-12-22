Cum și când poți afla cu certitudine sexul bebelușului

Există puține clipe în viața unui cuplu care să rivalizeze cu emoția aflării veștii că vor deveni părinți. De la primele analize și până la ecografiile de rutină, curiozitatea crește treptat, iar mulți părinți abia așteaptă să afle dacă familia lor se va îmbogăți cu o fetiță sau cu un băiețel.

Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 10:01 | Actualizat Luni, 22 Decembrie 2025, 11:49

Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate, detaliază când și prin ce metodă poate fi aflat cu precizie sexul bebelușului.

Prima ecografie nu va arăta cu certitudine dacă e fetiță sau băiețel

Chiar dacă viitoarele mămici sunt nerăbdătoare să afle sexul bebelușului, medicul atrage atenția că prima ecografie este mai degrabă orientativă și nu va arăta cu precizie acest lucru.

„Înțeleg foarte bine nerăbdarea, o văd zilnic în cabinet la pacientele mele și e absolut firească. Din punct de vedere medical, prima estimare a sexului bebelușului se poate face ecografic în jurul săptămânii 12 de sarcină, însă gradul de certitudine este modest. Abia în săptămânile 16-18 de sarcină putem discuta despre o acuratețe crescută, de peste 95%, în ceea ce privește sexul bebelușului”, spune dr. Vythoulkas.

Articolul continuă după reclamă

Deși rar, pot exista situații în care medicul nu poate confirma din prima sexul bebelușului. Poziția fătului, mobilitatea micuțului, cantitatea de lichid amniotic sau chiar țesutul matern pot îngreuna vizualizarea clară.

„Nu de puține ori, bebelușii par foarte hotărâți să ne întoarcă spatele exact când vrem să vedem mai bine. Dacă bebelușul nu colaborează – stă cu piciorușele strânse sau cu spatele la sondă – putem avea surprize. De aceea, unii colegi preferă să confirme sexul la o ecografie ulterioară, pentru a fi siguri. În schimb, odată trecut pragul de 18 săptămâni, erorile devin excepții”, spune dr. Andreas Vythoulkas.

Testul non-invaziv care arată sexul bebelușului la 10 săptămâni de sarcină

În ultimii ani, testele genetice non-invazive, așa cum este NIPT, făcute din sângele mamei, permit aflarea sexului chiar de la 10 săptămâni de sarcină. Testul NIPT are o acuratețe de peste 99% și analizează ADN-ul fetal liber circulant în sângele mamei.

„Acest test este indicat în primul rând pentru evaluarea riscurilor cromozomiale, nu doar pentru curiozitatea părinților. Așadar, pentru majoritatea viitoarelor mame, ecografia din trimestrul doi rămâne momentul cel mai sigur și mai accesibil, dacă nu există indicații medicale pentru efectuarea testelor genetice”, continuă medicul.

CITEȘTE ȘI: Poți „alege” sexul copilului tău?

Mituri și superstiții: poftele sau forma burții pot indica sexul bebelușului?

E normal ca viitoarele mame să caute indicii, asta face parte din magia sarcinii, însă adevărul medical vine de la ecografie sau de la teste genetice.

„Sunt mituri transmise din generație în generație, dar nu au nicio bază științifică. Spre exemplu, se spune că forma ascuțită a burții ar fi semnul că se va naște un băiețel. Ori că pofta de dulce a gravidei ori bătăile rapide ale inimii fătului ar fi indicii că va da naștere unei fetițe. De fapt, forma abdomenului depinde de tonusul muscular și de poziția fătului, poftele variază în funcție de schimbările hormonale, iar frecvența cardiacă fetală se modifică în raport cu nivelul de activitate, nu în funcție de sexul bebelușului. Cu alte cuvinte, singurele răspunsuri corecte vin din investigațiile medicale”, completează doctorul Vythoulkas.

Indiferent că e dezvăluit în timpul unei ecografii obișnuite sau printr-un test genetic, momentul aflării sexului bebelușului este întotdeauna special. „Este o bucurie pe care o simți instantaneu. Aflarea sexului aduce o apropiere mai mare între părinți și copilul lor încă nenăscut”, povestește dr. Vythoulkas.

În final, specialistul în infertilitate îi încurajează pe viitorii părinți să se bucure de fiecare etapă a sarcinii, fără grabă și fără presiune: „Sexul bebelușului este o informație importantă, dar sănătatea lui este ceea ce contează cu adevărat. Totul vine la timpul potrivit.”

CITEȘTE ȘI: 7 sfaturi pentru a concepe un băiat

CITEȘTE ȘI: 6 sfaturi pentru a concepe o fată