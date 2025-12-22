Antena Căutare
Home Lifestyle Family Cum și când poți afla cu certitudine sexul bebelușului

Cum și când poți afla cu certitudine sexul bebelușului

Există puține clipe în viața unui cuplu care să rivalizeze cu emoția aflării veștii că vor deveni părinți. De la primele analize și până la ecografiile de rutină, curiozitatea crește treptat, iar mulți părinți abia așteaptă să afle dacă familia lor se va îmbogăți cu o fetiță sau cu un băiețel.

Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 10:01 | Actualizat Luni, 22 Decembrie 2025, 11:49
Cum și când poți afla cu certitudine sexul bebelușului | Shutterstock

Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate, detaliază când și prin ce metodă poate fi aflat cu precizie sexul bebelușului.

Prima ecografie nu va arăta cu certitudine dacă e fetiță sau băiețel

Chiar dacă viitoarele mămici sunt nerăbdătoare să afle sexul bebelușului, medicul atrage atenția că prima ecografie este mai degrabă orientativă și nu va arăta cu precizie acest lucru.

„Înțeleg foarte bine nerăbdarea, o văd zilnic în cabinet la pacientele mele și e absolut firească. Din punct de vedere medical, prima estimare a sexului bebelușului se poate face ecografic în jurul săptămânii 12 de sarcină, însă gradul de certitudine este modest. Abia în săptămânile 16-18 de sarcină putem discuta despre o acuratețe crescută, de peste 95%, în ceea ce privește sexul bebelușului”, spune dr. Vythoulkas.

Articolul continuă după reclamă

Deși rar, pot exista situații în care medicul nu poate confirma din prima sexul bebelușului. Poziția fătului, mobilitatea micuțului, cantitatea de lichid amniotic sau chiar țesutul matern pot îngreuna vizualizarea clară.

„Nu de puține ori, bebelușii par foarte hotărâți să ne întoarcă spatele exact când vrem să vedem mai bine. Dacă bebelușul nu colaborează – stă cu piciorușele strânse sau cu spatele la sondă – putem avea surprize. De aceea, unii colegi preferă să confirme sexul la o ecografie ulterioară, pentru a fi siguri. În schimb, odată trecut pragul de 18 săptămâni, erorile devin excepții”, spune dr. Andreas Vythoulkas.

Testul non-invaziv care arată sexul bebelușului la 10 săptămâni de sarcină

În ultimii ani, testele genetice non-invazive, așa cum este NIPT, făcute din sângele mamei, permit aflarea sexului chiar de la 10 săptămâni de sarcină. Testul NIPT are o acuratețe de peste 99% și analizează ADN-ul fetal liber circulant în sângele mamei.

„Acest test este indicat în primul rând pentru evaluarea riscurilor cromozomiale, nu doar pentru curiozitatea părinților. Așadar, pentru majoritatea viitoarelor mame, ecografia din trimestrul doi rămâne momentul cel mai sigur și mai accesibil, dacă nu există indicații medicale pentru efectuarea testelor genetice”, continuă medicul.

CITEȘTE ȘI: Poți „alege” sexul copilului tău?

Mituri și superstiții: poftele sau forma burții pot indica sexul bebelușului?

E normal ca viitoarele mame să caute indicii, asta face parte din magia sarcinii, însă adevărul medical vine de la ecografie sau de la teste genetice.

„Sunt mituri transmise din generație în generație, dar nu au nicio bază științifică. Spre exemplu, se spune că forma ascuțită a burții ar fi semnul că se va naște un băiețel. Ori că pofta de dulce a gravidei ori bătăile rapide ale inimii fătului ar fi indicii că va da naștere unei fetițe. De fapt, forma abdomenului depinde de tonusul muscular și de poziția fătului, poftele variază în funcție de schimbările hormonale, iar frecvența cardiacă fetală se modifică în raport cu nivelul de activitate, nu în funcție de sexul bebelușului. Cu alte cuvinte, singurele răspunsuri corecte vin din investigațiile medicale”, completează doctorul Vythoulkas.

Indiferent că e dezvăluit în timpul unei ecografii obișnuite sau printr-un test genetic, momentul aflării sexului bebelușului este întotdeauna special. „Este o bucurie pe care o simți instantaneu. Aflarea sexului aduce o apropiere mai mare între părinți și copilul lor încă nenăscut”, povestește dr. Vythoulkas.

În final, specialistul în infertilitate îi încurajează pe viitorii părinți să se bucure de fiecare etapă a sarcinii, fără grabă și fără presiune: „Sexul bebelușului este o informație importantă, dar sănătatea lui este ceea ce contează cu adevărat. Totul vine la timpul potrivit.”

CITEȘTE ȘI: 7 sfaturi pentru a concepe un băiat

CITEȘTE ȘI: 6 sfaturi pentru a concepe o fată

Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul! Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul!
Observatornews.ro Marian a renunţat la ingineria auto pentru a da timp timpului. Afacerea care i-a adus succes: "Ceva deosebit" Marian a renunţat la ingineria auto pentru a da timp timpului. Afacerea care i-a adus succes: "Ceva deosebit"
Antena 3 Primul val de ninsori din această iarnă începe de miercuri. ANM anunță unde va ninge abundent de Crăciun Primul val de ninsori din această iarnă începe de miercuri. ANM anunță unde va ninge abundent de Crăciun
SpyNews Cine este cea mai frumoasă femeie a anului 2025. Cum a reușit să se impună în fața tuturor Cine este cea mai frumoasă femeie a anului 2025. Cum a reușit să se impună în fața tuturor

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Există sau nu Moș Crăciun? Este bine sau nu să-ți minți copilul? Echilibrul dintre magie și adevăr
Există sau nu Moș Crăciun? Este bine sau nu să-ți minți copilul? Echilibrul dintre magie și adevăr
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat... Catine.ro
De ce mușcă copiii și cum îi ajutăm să se oprească
De ce mușcă copiii și cum îi ajutăm să se oprească
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Jennifer Lopez, surprinsă alături de un bărbat misterios la un restaurant din Dubai. Cum a apărut artista împreună cu el
Jennifer Lopez, surprinsă alături de un bărbat misterios la un restaurant din Dubai. Cum a apărut artista... Elle
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu HelloTaste.ro
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au... Antena3.ro
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului useit
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu Jurnalul
7 Mantre pentru fiecare zi din această săptămână (22–28 decembrie)
7 Mantre pentru fiecare zi din această săptămână (22–28 decembrie) Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Marian a renunţat la ingineria auto pentru a da timp timpului. Afacerea care i-a adus succes: 
Marian a renunţat la ingineria auto pentru a da timp timpului. Afacerea care i-a adus succes: "Ceva deosebit" Observator
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează MediCOOL
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el UseIT
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x