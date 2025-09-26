Pericole din casă pentru copil. Cum prevenim accidentele casnice ale copiilor?

Siguranța copiilor este o prioritate pentru toți părinții, însă, uneori, anumite pericole pot trece neobservate. Curiozitatea naturală a copiilor îi determină să exploreze orice colț al casei, de la bucătărie până la baie, iar în aceste locuri se pot ascunde pericole care le pot pune sănătatea în pericol. Iată, așadar, care sunt cele mai frecvente pericole din casă pentru copil și cum pot fi ele evitate.

Pericole din casă pentru copii. Nu lăsa la îndemâna copiilor obiecte ce pot fi periculoase. | Shutterstock

Datele oferite de Organizația Mondială a Sănătății arată că aproximativ 1 din 4 copii ajunge la camera de urgență în fiecare an din cauza unor accidente casnice. Obiectele mici și accesibile, cum ar fi medicamentele, produsele de curățenie sau jucăriile periculoase, pot provoca intoxicații grave sau sufocări. Aceste incidente subliniază necesitatea ca părinții să fie extrem de vigilenți și să ia toate măsurile de siguranță posibile.

Cele mai frecvente pericole din casă pentru copil

Copiii mici, în special cei care încep să meargă și să exploreze lumea din jurul lor, nu sunt conștienți de pericole. De aceea, obiectele obișnuite din casă pot deveni rapid o amenințare pentru ei. Printre cele mai frecvente riscuri dintr-o locuință se numără produsele de make-up și de igienă personală, produsele de spălat, medicamentele, suplimentele alimentare și vitaminele, diverse obiecte mici sau pesticidele și plantele toxice.

Produsele de make-up și de igienă personală

Produsele cosmetice și cele de igienă personală, cum ar fi rujurile, parfumurile, ojele sau cremele, pot atrage atenția copilului din cauza ambalajelor colorate sau a mirosului plăcut. Totuși, multe dintre acestea conțin substanțe chimice dăunătoare, care pot provoca iritații, intoxicații sau reacții alergice.

Depozitează produsele cosmetice și de igienă personală în locuri înalte sau în dulapuri închise cu sisteme de siguranță. Totodată verifică ingredientele și optează pentru produse cu formulări mai blânde, atunci când este posibil. Și nu lăsa produsele de make-up nesupravegheate în preajma copilului, mai ales pe măsuțele de machiaj sau în baie.

Produsele de spălat

Detergenții de rufe, soluțiile pentru curățat geamuri, înălbitorii sau capsulele pentru mașina de spălat vase sunt extrem de periculoase pentru copii. Aceste produse conțin chimicale puternice care pot cauza arsuri chimice, iritații ale pielii și ochilor, sau chiar intoxicații grave dacă sunt ingerate.

Păstrează toate produsele de curățat într-un dulap închis cu încuietoare de siguranță pentru copil. Alege recipiente cu sigilii speciale, care sunt mai greu de deschis de către cei mici. Iar după utilizarea produselor de spălat, asigură-te că le pui imediat la locul lor, astfel încât copilul să nu ajungă la ele.

Pericole din casă pentru copil: medicamentele

Medicamentele sunt unul dintre cele mai periculoase obiecte din casă, mai ales pentru copiii care pot confunda pastilele cu bomboane. Fie că este vorba de medicamente eliberate pe bază de rețetă, fie de cele fără rețetă, riscul de intoxicație este mare dacă acestea sunt ingerate în mod accidental.

Păstrează medicamentele într-un dulap blocat, preferabil într-un loc înalt și inaccesibil. Nu lăsa pastilele pe mese sau în genți, nici măcar pentru perioade scurte de timp. Și, folosește cutii de medicamente care au sisteme de închidere sigure, greu de deschis.

Suplimentele alimentare și vitaminele

Mulți părinți oferă suplimente alimentare sau vitamine copiilor pentru a le susține dezvoltarea. Însă acestea pot deveni periculoase dacă sunt administrate în doze mari sau dacă sunt lăsate la îndemâna lor. În mod deosebit, suplimentele care conțin fier sau vitaminele solubile în grăsimi pot provoca intoxicații grave.

Depozitează suplimentele alimentare și vitaminele în același mod ca medicamentele, adică într-un loc sigur și închis. Nu-i prezenta copilului vitaminele ca fiind dulciuri sau recompense, pentru a nu-l induce în eroare. În cazul în care copilul a ingerat accidental un supliment, contactează imediat medicul.

Pericole din casă pentru copil: diverse obiecte mici

Obiectele mici din casă, precum monedele, bateriile, mărgelele sau jucăriile de mici dimensiuni, pot fi periculoase. Iar asta deoarece există riscul de înec sau de sufocare. Copiii tind să exploreze lumea prin intermediul simțurilor, în special gustul, așa că multe dintre aceste obiecte ajung în gura lor.

Verifică regulat jucăriile copilului pentru a te asigura că nu conțin părți mici care se pot desprinde. Păstrează obiectele periculoase într-un loc inaccesibil pentru copil și supraveghează-l atent în prezența unor astfel de obiecte. Nu lăsa bateriile de tip buton sau alte obiecte mici pe jos sau pe suprafețe accesibile.

Inclusiv bucățile mici de mâncare (gen alune, bomboane) lăsate prin bucătărie sau dispuse într-un castron pentru servire pot fi un pericol de înec pentru copiii mici.

Pericole din casă pentru copil: pesticidele și plantele

Pesticidele, inclusiv spray-urile pentru insecte sau soluțiile pentru protecția plantelor, sunt extrem de toxice pentru copii. De asemenea, anumite plante decorative din casă pot fi toxice dacă sunt ingerate.

Așa că, folosește pesticide doar în zonele inaccesibile copiilor și păstrează-le într-un loc închis ermetic. Informează-te despre plantele din casă și verifică dacă sunt sigure în preajma copiilor. Dacă ai îndoieli cu privire la siguranța unei plante, consultă un specialist sau mută planta într-o zonă unde copilul nu poate ajunge.

Electrocasnicele și uneltele

Aragazul sau plita implică potențialul ca un copil să se ardă sau să verse conținutul fierbinte al unei oale. Prăjitorul de păine sau sendviș makerul, și alte aparate care se încing când sunt folosite, dacă sunt "în raza de acțiune" al copilului acesta se poate arde dacă le atinge din curiozitate.

Diversele unelte utile într-o gospodărie (ciocan, clește, șurubelniță, foarfece) trebuie să fie securizate într-un loc inaccesibil copiilor mici. Chiar și cuțitele și furculițele din bucătărie nu trebuie să fie la îndemâna copiilor foarte mici. Pentru aceștia e recomandat să se folosească tacâmuri specifice vârstei pentru ca să nu se poată rănii singuri accidental.

Pericole din casă pentru copil: riscul de cădere, lovire sau electrocutare

Căderile sunt un accident comun la copiii mici. Când încep să exploreze copii încep și să sară sau se cațere. Ferestrele nu trebuie lăsate deschise complet, iar mobilierul din fața lor, care poate fi folosit ca scară, trebuie îndepărtat. Chiar și o cădere de pe un pat sau o canapea înaltă poate provoca o rănire serioasă în cazul copiilor foarte mici sau a bebelușilor. Deci ori te asiguri că el nu le folosește nesupravegheat îndeaproape, ori le înconjori cu perne suficiente pentru a nu se răni dacă ajunge pe ele.

Mobilierul din casă trebuie verificat și la nevoie ancorat pentru a nu exista riscul de a se răsturna dacă copilul se cațără pe el.

Gândește-te inclusiv la blocarea sertarelor și posibilitatea de blocare a ușilor pentru ca să nu-și prindă degetele.

Prizele și prelungitoarele electrice trebuie securizate cu protecții speciale, iar cablurile trebuie ascunse pentru a preveni electrocutarea sau deteriorarea aparatelor.

