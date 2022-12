Cât costă un curcan pregătit de chef Cătălin Scărlătescu. Acesta a anunțat oferta pe care a pregătit-o pentru masa de sărbători

Crăciunul se apropie, iar gospodinele sunt în toiul pregătirilor cu cele mai gustoase preparate cu care să îi servească pe invitați. Deși majoritatea românilor și-au făcut un meniu pentru masa de sărbătoare, există și varianta curcanului, propusă chiar de chef Cătălin Scărlătescu. Cât costă un astfel de preparat în restaurantul său. Se pare că prețul nu este unul accesibil pentru toate buzunarele.

Câți bani trebuie să scoată din buzunare cei care își doresc un preparat din curcan pregătit în restaurantul lui chef Cătălin Scărlătescu

Românii sunt renumiți pentru preparatele complexe și mesele bogate de sărbători. Majoritatea oamenilor au vizitat deja marile magazine și restaurante, cu speranța de a găsi cele mai gustoase alimente. Cu toții vor ca masa de Crăciun să fie perfectă, motiv pentru care chef Cătălin Scărlătescu vine cu „cireașa de pe tort”. Renumitul bucătar a pregătit un curcan de 20 de kg pe care l-a pus la vânzare pentru pofticioși, potrivit Spynews.

Însă, dacă vrei să optezi pentru carnea de curcan, trebuie să știi că prețul este pe măsură. Atât complexitatea aromelor, cât și prepararea complicată poate ridica bugetul. Astfel, pentru a-l achiziționa, românii trebuie să scoată din buzunare 2.763 de lei, potrivit aceleași surse citate mai sus. Prețul unui kilogram este de 138 de lei.

Chef Cătălin Scărlătescu susține că a intrat în contact cu lumea bucătăriei încă de la naștere

Cătălin Scărlătescu susține că a intrat în contact cu bucătăria încă de la naștere, iar la vârsta de șapte ani, actualul chef de renume a pregătit, la telefon, prima lui tocană de cartofi, împreună cu bunica sa:

„Există niște mese de inox, care undeva jos au o poliță. Eu, în momentul în care am fost adus de la maternitate, într-un coșuleț din-ăla, m-au vârât acolo, că aveau treabă. (...) Eu am învățat să merg în restaurant, ținându-mă de fețele de masă. Părinții mei, neamurile mele au fost cârciumari. Străbunicul meu era din Cotu Văii, Gheorghe Ene îl chema și avea o căruță cu care căra mâncare la lingurari, adică la oamenii care munceau pe câmp. Aveam 3 ani și mă lua în căruță. Mă duceam și puneam mâncare la lingurari. La 7 ani am făcut, la telefon, prima mea tocană de cartofi cu bunică-mea. Și uite așa am început să gătesc în bucătărie. (...) Nu știu să fac altceva.”, a povestit Cătălin Scărlătescu în cadrul unui podcast, citat de aceeași sursă.

