Cocktail cu căpșuni, bourbon și busuioc. Rețeta unei băuturi răcoritoare cu note aromate

Acest cocktail cu căpșuni și bourbon este o băutură rafinată, în care dulceața fructelor proaspete se întâlnește cu aroma complexă a bourbonului, iar prospețimea busuiocului și aciditatea lămâii creează un echilibru plăcut.

Acest cocktail este foarte ușor de pregătit și nu necesită echipamente speciale, în afară de un shaker | Shutterstock

Inspirată din combinațiile clasice întâlnite în barurile americane, această rețetă pune accent pe ingrediente simple, de calitate, care își păstrează personalitatea în pahar. Rezultatul este un cocktail potrivit atât pentru o după-amiază călduroasă de vară, cât și pentru o cină festivă sau o întâlnire cu prietenii.

Căpșunile proaspete sunt ingredientul care oferă culoare, parfum și o dulceață naturală, reducând nevoia unei cantități mari de zahăr. Pentru un rezultat cât mai gustos, este recomandat să alegi fructe bine coapte, ferme și parfumate. Acestea se zdrobesc ușor înainte de preparare pentru a elibera sucul și aromele naturale, care se combină perfect cu notele de vanilie, caramel și stejar ale bourbonului.

Busuiocul proaspăt adaugă o notă vegetală discretă și transformă băutura într-una mai complexă. Nu este nevoie de o cantitate mare, deoarece câteva frunze sunt suficiente pentru a parfuma cocktailul fără să acopere aroma fructelor. La rândul său, sucul proaspăt de lămâie echilibrează dulceața și oferă prospețime fiecărei înghițituri.

Citește și: Mojito înghețat cu afine. Rețeta unei băuturi perfecte pentru zilele toride de vară

Articolul continuă după reclamă

Acest cocktail este foarte ușor de pregătit și nu necesită echipamente speciale, în afară de un shaker. Dacă nu ai un muddler pentru zdrobirea fructelor, poți folosi capătul unei linguri de lemn. Secretul constă în zdrobirea delicată a căpșunilor și a busuiocului, fără a rupe excesiv frunzele, deoarece acestea pot deveni ușor amare.

Cocktail cu căpșuni, bourbon și busuioc - Ingrediente (2 porții)

200 g căpșuni proaspete, curățate

120 ml bourbon

40 ml suc proaspăt de lămâie

30 ml sirop simplu de zahăr

10-12 frunze proaspete de busuioc

¼ linguriță piper negru proaspăt măcinat

10-12 cuburi de gheață

Pentru decor:

2 căpșuni întregi

4-6 frunze de busuioc

2 felii subțiri de lămâie

Cocktail cu căpșuni, bourbon și busuioc - Mod de preparare

Spală foarte bine căpșunile și îndepărtează codițele. Taie fructele în sferturi și pune-le într-un shaker încăpător.

Adaugă frunzele de busuioc și siropul de zahăr. Zdrobește ingredientele ușor cu un muddler sau cu o lingură de lemn. Nu insista foarte mult asupra busuiocului, deoarece acesta trebuie doar să își elibereze uleiurile aromatice, fără să devină amar.

Toarnă peste fructe bourbonul și sucul proaspăt de lămâie. Presară piperul negru măcinat foarte fin. Chiar dacă pare un ingredient neobișnuit, acesta intensifică aroma căpșunilor și completează foarte bine notele lemnoase ale bourbonului.

Adaugă cuburile de gheață în shaker până aproape de margine. Închide bine capacul și agită energic timp de 15-20 de secunde. În acest timp băutura se răcește, iar aromele se combină uniform.

Bourbonul este ingredientul principal și merită ales unul de calitate medie sau bună. Nu este necesară o variantă foarte scumpă, deoarece aromele fructelor și ale ierburilor completează foarte bine băutura. Dacă preferi un cocktail mai ușor, poți adăuga la final puțină apă minerală carbogazoasă sau câteva cuburi suplimentare de gheață.

Citește și: Cele mai sănătoase băuturi alcoolice: 15 opțiuni pe care le poți alege dacă bei ocazional

Cum se servește cocktailul

Pregătește două pahare lowball sau old fashioned și umple-le cu cuburi mari de gheață. Cuburile mari se topesc mai lent și păstrează cocktailul rece fără să îl dilueze prea repede.

Strecoară băutura printr-o sită fină direct în pahare dacă preferi o textură fină. Dacă îți place un cocktail cu pulpă de fruct, folosește doar strecurătoarea shakerului și lasă să ajungă în pahar și câteva bucăți mici de căpșuni.

Decorează fiecare pahar cu o căpșună proaspătă, o felie subțire de lămâie și câteva frunze de busuioc. Pentru un plus de aromă, freacă ușor frunzele între palme înainte de a le pune în pahar.

Servește deliciosul cocktail cu căpșuni, bourbon și busuioc imediat, cât este foarte rece. Dacă preferi o băutură mai puțin alcoolizată, completează fiecare pahar cu 30-50 ml de apă minerală carbogazoasă și amestecă ușor. Pentru un gust mai intens de fructe, poți adăuga și câteva felii foarte subțiri de căpșuni direct în pahar.

Citește și: Cocktail aperol spritz

Pentru petreceri, pregătește din timp piureul de căpșuni cu busuioc și păstrează-l la frigider până la câteva ore. Adaugă bourbonul, sucul de lămâie și gheața doar înainte de servire, astfel încât cocktailul să rămână proaspăt și bine răcit. Dacă dorești o variantă mai dulce, mărește ușor cantitatea de sirop de zahăr, iar dacă preferi un gust mai acrișor, adaugă câțiva mililitri în plus de suc de lămâie. Astfel vei obține un cocktail echilibrat, parfumat și elegant, potrivit pentru orice ocazie.