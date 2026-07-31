Găluște pufoase cu ricotta și sos catifelat de ardei copți - rețetă pentru prânz sau o cină elegantă

Dacă ești în căutarea unei rețete culinare potrivită atât pentru un prânz de weekend, cât și pentru o cină elegantă, încearcă rețeta de găluște pufoase cu ricotta și sos catifelat de ardei copți. Este rețeta unui preparat inspirat din bucătăria italiană.

Spre deosebire de gnocchi clasici din cartofi, găluștele cu ricotta sunt mai ușoare, mai fragede și se pregătesc mult mai rapid | Shutterstock

Acestă rețetă se prepară din ingrediente simple, dar oferă un rezultat spectaculos. Spre deosebire de gnocchi clasici din cartofi, găluștele cu ricotta sunt mai ușoare, mai fragede și se pregătesc mult mai rapid, fără a fi nevoie să fierbi cartofii sau să frămânți un aluat complicat.

Secretul reușitei constă în alegerea unei ricotta bine scurse, care permite obținerea unui aluat suficient de ferm pentru a-și păstra forma la fierbere, dar suficient de delicat pentru a rămâne pufos după gătire. Sosul de ardei copți completează perfect preparatul, aducând o notă dulce și aromată, echilibrată de usturoi, puțină smântână pentru gătit și parmezan ras. Rezultatul este un sos fin, cremos și intens colorat, care îmbracă fiecare gălușcă într-un strat catifelat.

Această rețetă poate fi pregătită în orice sezon. Vara poți folosi ardei copți pe grătar, iar în restul anului poți coace ardeii în cuptor sau îi poți pregăti din timp și păstra la congelator. Preparatul este suficient de consistent pentru a fi servit ca fel principal, dar poate fi inclus și într-un meniu festiv alături de o salată verde simplă.

Găluștele se fierb doar câteva minute, iar sosul poate fi pregătit în timp ce apa ajunge la punctul de fierbere, ceea ce transformă această rețetă într-o alegere excelentă atunci când dorești un preparat rafinat, fără să petreci mult timp în bucătărie.

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Găluște pufoase cu ricotta și sos catifelat de ardei copți - Ingrediente

Pentru găluște:

500 g ricotta bine scursă

2 ouă mari

80 g parmezan ras

120 g făină

2 linguri ceapă verde tocată fin

1 linguriță sare

½ linguriță piper proaspăt măcinat

Pentru sos:

2 ardei capia copți și curățați

2 roșii bine coapte, decojite

2 căței usturoi

150 ml smântână pentru gătit

30 g unt

2 linguri ulei de măsline

50 ml apă sau supă de legume

50 g parmezan ras pentru servire

frunze de busuioc proaspăt pentru decor

Găluște pufoase cu ricotta și sos catifelat de ardei copți - Mod de preparare

Pentru prepararea găluștelor scurge foarte bine ricotta într-o sită timp de cel puțin o oră. Pune-o într-un bol încăpător și adaugă ouăle, parmezanul ras, ceapa verde, sarea și piperul. Amestecă ușor până obții o compoziție omogenă.

Încorporează făina în două tranșe, fără să amesteci excesiv. Aluatul trebuie să rămână moale, dar suficient de legat pentru a putea forma găluște cu ajutorul a două linguri.

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Între timp, pregătește sosul. Taie ardeii copți și roșiile în bucăți. Pune-le într-o cratiță împreună cu usturoiul și apa sau supa de legume. Fierbe aproximativ 10 minute, până când legumele se înmoaie complet.

Mixează totul cu un blender vertical până obții un sos fin. Adaugă untul, uleiul de măsline și smântâna pentru gătit. Fierbe încă 3-4 minute la foc mic, apoi potrivește gustul cu sare și piper.

Pune o oală mare cu apă și puțină sare la fiert. Când apa clocotește ușor, formează găluștele cu două linguri și lasă-le să alunece direct în apă. Fierbe-le în tranșe, fără să aglomerezi vasul. După ce se ridică la suprafață, mai lasă-le aproximativ 2-3 minute, apoi scoate-le cu o spumieră.

Toarnă o parte din sos într-o tigaie încăpătoare și adaugă găluștele fierte. Amestecă foarte delicat pentru ca fiecare gălușcă să fie acoperită uniform cu sos.

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Împarte preparatul în farfurii încălzite. Presară deasupra parmezan ras din belșug și decorează cu frunze de busuioc proaspăt. Dacă dorești, stropește cu puțin ulei de măsline extravirgin înainte de servire.

Servește găluștele imediat, cât sunt fierbinți și foarte fragede. Alături se potrivește o salată verde simplă sau câteva felii de pâine rustică prăjită, perfecte pentru a savura până la ultima lingură din sosul cremos de ardei copți.