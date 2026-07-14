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Cele mai sănătoase băuturi alcoolice: 15 opțiuni pe care le poți alege dacă bei ocazional

Dacă obișnuiești să bei ocazional un pahar de băutură la o cină, la o petrecere sau într-o zi specială, merită să știi care sunt cele mai sănătoase băuturi alcoolice sau că unele băuturi alcoolice sunt opțiuni mai echilibrate decât altele.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Iulie 2026, 08:22 | Actualizat Marti, 14 Iulie 2026, 08:29
Modul în care consumi alcool este la fel de important ca alegerea băuturii | Shutterstock
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Atunci când vine vorba despre alcool, nu există o băutură care să poată fi considerată cu adevărat sănătoasă. Specialiștii atrag atenția că orice cantitate de alcool poate avea efecte asupra organismului, iar cea mai bună alegere pentru sănătate rămâne limitarea consumului.

Diferențele apar în funcție de conținutul de zahăr, numărul de calorii, concentrația de alcool și ingredientele folosite la preparare. De exemplu, un pahar de vin sec sau un cocktail simplu poate avea un impact mai redus asupra aportului caloric decât un cocktail bogat în siropuri, frișcă și lichioruri dulci.

De asemenea, modul în care consumi alcool este la fel de important ca alegerea băuturii. Hidratarea, consumul alături de alimente și respectarea porțiilor recomandate contribuie la reducerea efectelor nedorite.

Iată care sunt cele mai sănătoase băuturi alcoolice:

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15 dintre băuturile alcoolice sunt considerate alegeri mai bune atunci când sunt consumate cu moderație.

1. Vinul roșu

Vinul roșu este adesea primul nume menționat în discuțiile despre băuturile alcoolice cu un profil nutrițional mai favorabil. Acesta conține polifenoli și resveratrol, compuși antioxidanți proveniți din coaja strugurilor. Totuși, aceste substanțe nu elimină riscurile asociate consumului de alcool. Dacă alegi vin roșu, preferă variantele seci și evită porțiile foarte mari.

2. Vinul fiert

Preparat din vin roșu și condimente precum scorțișoară, cuișoare și anason, vinul fiert poate aduce un plus de aromă în sezonul rece. Pentru o variantă mai echilibrată, redu cantitatea de zahăr adăugată și evită porțiile generoase.

3. Vinul alb sec

Vinul alb sec are, în general, mai puțin zahăr decât variantele demidulci sau dulci. Este o alegere potrivită pentru cei care preferă băuturile mai ușoare și doresc să limiteze aportul de zahăr.

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4. Șprițul de vin

Amestecarea vinului cu apă minerală reduce concentrația de alcool și numărul total de calorii din pahar. În plus, băutura este mai răcoritoare și poate contribui la un consum mai lent.

5. Șampania

Șampania brut sau extra brut conține mai puțin zahăr decât sortimentele dulci. O cupă este suficientă pentru a marca un moment festiv fără un aport caloric foarte ridicat.

6. Buck's Fizz

Acest cocktail clasic combină șampania cu suc de portocale. Pentru o variantă mai echilibrată, prepară-l cu suc proaspăt stors și păstrează un raport mai mare de șampanie decât de suc, evitând adaosul de zahăr.

7. Cidrul artizanal

Un cidru obținut prin fermentarea naturală a merelor poate avea o listă mai scurtă de ingrediente și mai puțini aditivi decât unele variante comerciale. Totuși, verifică eticheta, deoarece conținutul de zahăr diferă considerabil de la un produs la altul.

8. Berea artizanală

Berile artizanale pot oferi arome complexe datorită ingredientelor naturale și proceselor tradiționale de fabricație. În schimb, multe au un conținut mai ridicat de alcool și calorii decât berea obișnuită, astfel că moderația rămâne esențială.

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9. Berea stout

Sortimentele stout sunt bogate în aromă și, în unele cazuri, pot avea un conținut caloric comparabil sau chiar mai redus decât alte tipuri de bere. Cantitatea consumată este însă cea care face diferența.

10. Kombucha cu alcool

Kombucha alcoolică este obținută prin fermentare și poate conține culturi de microorganisme, însă acestea nu transformă băutura într-un aliment sănătos. Alcoolul rămâne principalul factor care influențează efectele asupra organismului.

11. Hard seltzer

Hard seltzer-ul a devenit popular deoarece conține, de regulă, mai puține calorii și carbohidrați decât multe cocktailuri sau beri. Alege variante cu ingrediente simple și fără cantități mari de zahăr adăugat.

12. Bloody Mary

Preparat din suc de roșii, vodcă și condimente, Bloody Mary oferă un aport mai mare de vitamine și licopen comparativ cu multe alte cocktailuri. Totuși, poate avea un conținut ridicat de sodiu, mai ales dacă este preparat cu sosuri condimentate în cantități mari.

13. Martini uscat

Martini-ul uscat este unul dintre cocktailurile clasice cu puține ingrediente și fără siropuri dulci. Din acest motiv, conține mai puțin zahăr decât majoritatea cocktailurilor moderne, însă concentrația de alcool este ridicată.

14. Tequila

Tequila simplă, servită fără băuturi răcoritoare îndulcite sau siropuri, nu conține zahăr adăugat. Cele mai multe calorii provin exclusiv din alcool, iar combinațiile cu sucuri dulci cresc rapid valoarea energetică.

15. Gin

Ginul este o altă băutură spirtoasă care poate reprezenta o alegere mai inspirată atunci când este consumat simplu sau cu apă tonică fără zahăr. Aromele botanice îi oferă un gust complex fără a fi nevoie de ingrediente dulci suplimentare.

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Cum poți reduce impactul consumului de alcool

Indiferent de băutura aleasă, câteva obiceiuri simple pot face diferența:

  • alternează fiecare pahar de alcool cu un pahar cu apă;
  • consumă alcool doar după ce ai mâncat;
  • evită cocktailurile foarte dulci;
  • respectă porțiile standard;
  • limitează consumul la ocazii speciale.

Concluzie despre cele mai sănătoase băuturi alcoolice

Nu există o băutură alcoolică fără riscuri, însă unele variante sunt mai potrivite decât altele atunci când sunt consumate responsabil. Vinurile seci, șampania brut, șprițul de vin, hard seltzer-ul, martini-ul uscat sau băuturile spirtoase servite fără mixere bogate în zahăr sunt, în general, opțiuni mai echilibrate decât cocktailurile foarte dulci sau băuturile cu multe ingrediente.

Cel mai important aspect rămâne însă cantitatea consumată. Alegerea unei băuturi cu mai puține calorii și mai puțin zahăr poate fi utilă, dar moderația este cea care are cel mai mare impact asupra sănătății.

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