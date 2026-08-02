Antena Căutare
Home Lifestyle Food Mojito înghețat cu afine. Rețeta unei băuturi perfecte pentru zilele toride de vară

Mojito înghețat cu afine. Rețeta unei băuturi perfecte pentru zilele toride de vară

Mojito înghețat cu afine este băutura perfectă pentru zilele toride de vară, combinând prospețimea mentei și a lime-ului cu dulceața afinelor și textura fină a unui frappe. Rețeta este inspirată de celebrul cocktail cubanez și de varianta frozen devenită tot mai populară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 02 August 2026, 18:33 | Actualizat Luni, 03 August 2026, 07:40
Această băutură oferă un echilibru plăcut între aromele fructate și cele citrice | Shutterstock/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Această băutură oferă un echilibru plăcut între aromele fructate și cele citrice, rezultând o băutură răcoritoare, elegantă și ușor de preparat. Afinele congelate înlocuiesc o mare parte din gheață, astfel încât băutura capătă o consistență cremoasă și o culoare spectaculoasă, fără să fie diluată.

Poți pregăti această rețetă atât pentru petreceri în aer liber, cât și pentru o după-amiază relaxantă pe terasă. Dacă preferi varianta clasică, adaugă rom alb de calitate, iar dacă dorești o băutură fără alcool, înlocuiește romul cu apă minerală sau apă tonică și vei obține un mocktail la fel de răcoritor. Prospețimea mentei este esențială, de aceea este recomandat să folosești frunze proaspete și parfumate.

Afinele congelate oferă nu doar culoare și aromă, ci și o textură asemănătoare unui smoothie. Sucul proaspăt de lime aduce aciditatea caracteristică unui mojito autentic, iar siropul simplu echilibrează gustul fără să îl facă excesiv de dulce. Toate ingredientele se mixează împreună doar câteva secunde, până când băutura devine fină și omogenă.

Citește și: Limonadă cu ghimbir și mentă. Cum dai gust și aromă băuturii tale

Articolul continuă după reclamă

Această băutură este ideală pentru brunch-uri, grătare, petreceri în grădină sau seri de vară. Gustul echilibrat dintre fructe, mentă și citrice o transformă într-o alegere rafinată. Iar aspectul viu colorat o face să atragă toate privirile. În plus, se prepară în mai puțin de 10 minute și nu necesită ingrediente greu de găsit.

Mojito înghețat cu afine - Ingrediente (2 porții)

  • 250 g afine congelate
  • 200 g cuburi de gheață
  • 80 ml rom alb
  • 60 ml suc proaspăt de lime
  • 40 ml sirop de zahăr
  • 15-20 frunze proaspete de mentă
  • 50 ml apă minerală carbogazoasă (opțional)
  • Pentru decor:
  • Câteva afine proaspete
  • 2 felii de lime
  • 2 crenguțe de mentă

Mojito înghețat cu afine - Mod de preparare

Pune în vasul unui blender afinele congelate, cuburile de gheață, romul alb, sucul proaspăt de lime, siropul de zahăr și frunzele de mentă.

Mixează ingredientele timp de 20-30 de secunde, până când obții o compoziție fină, densă și omogenă. Dacă băutura este prea groasă, adaugă 1-2 linguri de apă rece și mixează din nou.

Gustă și ajustează aromele. Dacă preferi un mojito mai acrișor, adaugă puțin suc de lime. Pentru o băutură mai dulce, completează cu încă puțin sirop de zahăr.

Toarnă compoziția în două pahare bine răcite. Dacă dorești o textură mai ușoară și un plus de prospețime, completează fiecare pahar cu puțină apă minerală carbogazoasă și amestecă delicat.

Decorează cu afine proaspete, felii subțiri de lime și câte o crenguță de mentă.

Pentru un plus de prospețime, servește mojito înghețat cu afine imediat după preparare, în pahare bine răcite, decorate cu felii de lime, afine proaspete și frunze de mentă. Dacă îți place o băutură mai efervescentă, completează fiecare pahar cu puțină apă minerală carbogazoasă chiar înainte de servire.

Citește și: Cum faci cea mai gustoasă limonadă cu pepene roșu

Sfaturi pentru un mojito înghețat reușit

Folosește afine congelate pentru o consistență cremoasă și un gust intens.

Menta trebuie adăugată în cantitate moderată, pentru a nu acoperi aroma fructelor.

Alege lime proaspăt stors, deoarece sucul îmbuteliat nu oferă aceeași prospețime.

Pentru varianta fără alcool, înlocuiește romul cu apă minerală rece sau apă tonică.

Dacă pregătești băutura pentru mai multe persoane, dublează cantitățile și mixează totul în blender chiar înainte de servire, pentru a păstra textura înghețată.

Citește și: Ce beneficii are ayranul, cea mai cunoscută băutură turcească

Găluște pufoase cu ricotta și sos catifelat de ardei copți - rețetă pentru prânz sau o cină elegantă...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul” Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul”
Observatornews.ro Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
Antena 3 De ce seacă Dunărea, după atâtea ploi în România? Ce spune Meteoplus și ce se întâmplă în Germania și Austria De ce seacă Dunărea, după atâtea ploi în România? Ce spune Meteoplus și ce se întâmplă în Germania și Austria
SpyNews Un tată este acuzat de crimă după moartea fiului său de doar șase luni. Gestul făcut pentru „amuzament” i-a șocat pe anchetatori Un tată este acuzat de crimă după moartea fiului său de doar șase luni. Gestul făcut pentru „amuzament” i-a șocat pe anchetatori
Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
Citește și
Găluște pufoase cu ricotta și sos catifelat de ardei copți - rețetă pentru prânz sau o cină elegantă
Găluște pufoase cu ricotta și sos catifelat de ardei copți - rețetă pentru prânz sau o cină elegantă
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ardei cu carne tocată și orez la tigaie, sub crustă de brânză
Ardei cu carne tocată și orez la tigaie, sub crustă de brânză
Cine este actorul principal al serialului turcesc
Cine este actorul principal al serialului turcesc "Între iad și rai". Detalii despre Emin Günenç Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Olga Verbițchi a fost criticată din cauza diferenței de vârstă dintre ea și soțul ei. Cu câți ani este el mai tânăr
Olga Verbițchi a fost criticată din cauza diferenței de vârstă dintre ea și soțul ei. Cu câți ani este el... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Negocierile subterane între Ilie Bolojan și George Simion, devoalate public. Acestea și-au produs efectele: Guvernul demis acum 87 de zile se află încă la putere
Negocierile subterane între Ilie Bolojan și George Simion, devoalate public. Acestea și-au produs efectele:... Jurnalul
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români: Minunea mea
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români:... Kudika
Ce este LEPTOSPIROZA, bacteria pe care a contactat-o Miruna. De unde se ia
Ce este LEPTOSPIROZA, bacteria pe care a contactat-o Miruna. De unde se ia Redactia.ro
Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră
Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x