Mojito înghețat cu afine. Rețeta unei băuturi perfecte pentru zilele toride de vară

Mojito înghețat cu afine este băutura perfectă pentru zilele toride de vară, combinând prospețimea mentei și a lime-ului cu dulceața afinelor și textura fină a unui frappe. Rețeta este inspirată de celebrul cocktail cubanez și de varianta frozen devenită tot mai populară.

Această băutură oferă un echilibru plăcut între aromele fructate și cele citrice | Shutterstock/AI

Această băutură oferă un echilibru plăcut între aromele fructate și cele citrice, rezultând o băutură răcoritoare, elegantă și ușor de preparat. Afinele congelate înlocuiesc o mare parte din gheață, astfel încât băutura capătă o consistență cremoasă și o culoare spectaculoasă, fără să fie diluată.

Poți pregăti această rețetă atât pentru petreceri în aer liber, cât și pentru o după-amiază relaxantă pe terasă. Dacă preferi varianta clasică, adaugă rom alb de calitate, iar dacă dorești o băutură fără alcool, înlocuiește romul cu apă minerală sau apă tonică și vei obține un mocktail la fel de răcoritor. Prospețimea mentei este esențială, de aceea este recomandat să folosești frunze proaspete și parfumate.

Afinele congelate oferă nu doar culoare și aromă, ci și o textură asemănătoare unui smoothie. Sucul proaspăt de lime aduce aciditatea caracteristică unui mojito autentic, iar siropul simplu echilibrează gustul fără să îl facă excesiv de dulce. Toate ingredientele se mixează împreună doar câteva secunde, până când băutura devine fină și omogenă.

Citește și: Limonadă cu ghimbir și mentă. Cum dai gust și aromă băuturii tale

Articolul continuă după reclamă

Această băutură este ideală pentru brunch-uri, grătare, petreceri în grădină sau seri de vară. Gustul echilibrat dintre fructe, mentă și citrice o transformă într-o alegere rafinată. Iar aspectul viu colorat o face să atragă toate privirile. În plus, se prepară în mai puțin de 10 minute și nu necesită ingrediente greu de găsit.

Mojito înghețat cu afine - Ingrediente (2 porții)

250 g afine congelate

200 g cuburi de gheață

80 ml rom alb

60 ml suc proaspăt de lime

40 ml sirop de zahăr

15-20 frunze proaspete de mentă

50 ml apă minerală carbogazoasă (opțional)

Pentru decor:

Câteva afine proaspete

2 felii de lime

2 crenguțe de mentă

Mojito înghețat cu afine - Mod de preparare

Pune în vasul unui blender afinele congelate, cuburile de gheață, romul alb, sucul proaspăt de lime, siropul de zahăr și frunzele de mentă.

Mixează ingredientele timp de 20-30 de secunde, până când obții o compoziție fină, densă și omogenă. Dacă băutura este prea groasă, adaugă 1-2 linguri de apă rece și mixează din nou.

Gustă și ajustează aromele. Dacă preferi un mojito mai acrișor, adaugă puțin suc de lime. Pentru o băutură mai dulce, completează cu încă puțin sirop de zahăr.

Toarnă compoziția în două pahare bine răcite. Dacă dorești o textură mai ușoară și un plus de prospețime, completează fiecare pahar cu puțină apă minerală carbogazoasă și amestecă delicat.

Decorează cu afine proaspete, felii subțiri de lime și câte o crenguță de mentă.

Pentru un plus de prospețime, servește mojito înghețat cu afine imediat după preparare, în pahare bine răcite, decorate cu felii de lime, afine proaspete și frunze de mentă. Dacă îți place o băutură mai efervescentă, completează fiecare pahar cu puțină apă minerală carbogazoasă chiar înainte de servire.

Citește și: Cum faci cea mai gustoasă limonadă cu pepene roșu

Sfaturi pentru un mojito înghețat reușit

Folosește afine congelate pentru o consistență cremoasă și un gust intens.

Menta trebuie adăugată în cantitate moderată, pentru a nu acoperi aroma fructelor.

Alege lime proaspăt stors, deoarece sucul îmbuteliat nu oferă aceeași prospețime.

Pentru varianta fără alcool, înlocuiește romul cu apă minerală rece sau apă tonică.

Dacă pregătești băutura pentru mai multe persoane, dublează cantitățile și mixează totul în blender chiar înainte de servire, pentru a păstra textura înghețată.

Citește și: Ce beneficii are ayranul, cea mai cunoscută băutură turcească