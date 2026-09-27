Frigiderul ne ajută să păstrăm numeroase alimente în siguranță pentru mai mult timp, însă temperaturile scăzute nu reprezintă cea mai bună soluție pentru orice produs din bucătărie. În cazul anumitor fructe, legume sau produse uscate, frigul poate modifica textura, gustul și aroma.

10 alimente pe care nu ar trebui să le ții în frigider. Greșeala pe care mulți o fac fără să știe | Shutterstock

Modul în care păstrăm alimentele este important atât pentru calitatea acestora, cât și pentru reducerea risipei alimentare.

10 alimente pe care nu ar trebui să le ții în frigider

National Center for Home Food Preservation, centru care publică recomandări bazate pe cercetare în domeniul conservării alimentelor, arată că temperatura, umiditatea și ambalarea sunt factori importanți în păstrarea produselor alimentare, potrivit www.nchfp.uga.edu.

Iată câteva alimente pentru care frigiderul nu este, în general, prima alegere, mai ales înainte de tăiere sau de coacerea completă.

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1. Cartofii

Cartofii cruzi se păstrează mai bine într-un loc răcoros, întunecat, uscat și bine aerisit decât în frigider. Temperaturile foarte scăzute pot afecta calitatea cartofilor.

National Center for Home Food Preservation arată că păstrarea cartofilor albi în frigider le poate diminua calitatea și recomandă pentru depozitarea lor un spațiu răcoros. Potrivit www.nchfp.uga.edu, cartofii proaspeți pot fi păstrați timp de până la aproximativ două luni într-un loc cu temperaturi adecvate. Este indicat și ca aceștia să fie feriți de lumină.

2. Ceapa întreagă

Ceapa uscată, întreagă și nedecojită preferă un loc răcoros, uscat și bine ventilat. Umiditatea ridicată nu îi este favorabilă. Situația se schimbă după ce ceapa a fost tăiată.

În acest caz, trebuie păstrată la frigider, într-un recipient sau ambalaj adecvat. Un alt truc important este să nu depozitezi cartofii și ceapa împreună pentru perioade lungi, deoarece condițiile optime de păstrare nu sunt identice.

3. Bananele

Bananele care nu s-au copt încă sunt mai bine păstrate la temperatura camerei. Temperaturile scăzute încetinesc procesul de coacere, iar coaja poate căpăta rapid o culoare închisă.

După ce bananele au ajuns la nivelul de coacere dorit, frigiderul poate fi însă folosit pentru a încetini coacerea suplimentară.

Chiar dacă exteriorul se înnegrește, fructul din interior poate rămâne bun pentru consum. Prin urmare, regula „bananele nu se pun niciodată în frigider” este prea categorică.

4. Avocado necopt

Un avocado tare, care trebuie să se mai coacă, ar trebui lăsat la temperatura camerei. Frigul încetinește procesul de coacere.

După ce avocado s-a copt însă, poate fi mutat în frigider dacă nu urmează să fie consumat imediat. Așadar, în cazul acestui fruct, momentul în care este introdus în frigider este mai important decât o interdicție absolută.

5. Roșiile necoapte

Roșiile care mai au nevoie de timp pentru a ajunge la maturitate sunt recomandate a fi păstrate la temperatura camerei.

Frigul poate afecta textura și experiența gustativă, motiv pentru care roșiile care trebuie să se mai coacă nu ar trebui introduse imediat în frigider. În cazul roșiilor foarte coapte, situația este diferită: refrigerarea poate fi utilă dacă vrem să le păstrăm mai mult timp.

Este recomandat ca acestea să fie lăsate să revină spre temperatura camerei înainte de consum, pentru o aromă mai bună.

6. Usturoiul întreg

Căpățânile de usturoi se păstrează cel mai bine într-un spațiu uscat, răcoros, întunecat și bine ventilat. Umiditatea poate favoriza deteriorarea, iar depozitarea necorespunzătoare poate duce la încolțire.

După curățare sau tăiere, regulile se schimbă, iar usturoiul trebuie păstrat corespunzător la rece și consumat într-un interval mai scurt.

7. Pâinea

Frigiderul nu face pâinea periculoasă pentru consum, însă îi poate afecta textura și o poate face să pară învechită mai repede.

Dacă pâinea urmează să fie consumată într-un timp scurt, poate fi păstrată bine ambalată la temperatura camerei. Pentru perioade mai lungi, congelarea este adesea o soluție mai bună decât refrigerarea.

8. Cafeaua

Cafeaua trebuie protejată în primul rând de aer, umiditate, căldură și lumină. Pentru consumul obișnuit, cafeaua poate fi ținută într-un recipient etanș, într-un loc răcoros și întunecat. Introducerea și scoaterea repetată din frigider poate favoriza apariția condensului și poate afecta calitatea produsului.

National Coffee Association pune la dispoziția consumatorilor recomandări privind depozitarea corectă și păstrarea calității cafelei, potrivit www.ncausa.org.

9. Mierea

Mierea nu are nevoie, în mod normal, de refrigerare. La temperaturi scăzute, aceasta poate cristaliza mai repede și devine mai greu de folosit. Cristalizarea nu înseamnă însă că mierea s-a stricat. Un borcan de miere bine închis poate fi păstrat într-un loc uscat, la temperatura camerei, ferit de surse puternice de căldură.

10. Fructele care trebuie să se mai coacă

Piersicile și alte fructe care sunt încă tari pot fi lăsate la temperatura camerei până când ajung la gradul dorit de coacere. După coacere, refrigerarea poate încetini deteriorarea și le poate prelungi perioada în care pot fi consumate.

Este aceeași diferență importantă ca în cazul avocado: un fruct necopt și unul deja copt nu trebuie neapărat depozitate în același mod.

Nu toate alimentele din lista virală trebuie ținute obligatoriu în afara frigiderului

Numeroase recomandări despre alimentele care „nu trebuie puse niciodată în frigider” circulă pe rețelele sociale, însă regula nu este atât de simplă.

Refrigerarea încetinește dezvoltarea multor microorganisme și reacțiile care duc la alterarea alimentelor. În același timp, temperaturile scăzute pot produce modificări de aromă sau textură în anumite fructe și legume. Potrivit www.nchfp.uga.edu, temperatura și condițiile de depozitare influențează atât siguranța, cât și calitatea și durata de păstrare a alimentelor.

De aceea, trebuie făcută diferența între alimentele care nu au nevoie de frigider, cele care nu trebuie refrigerate înainte să se coacă și cele care, odată tăiate sau foarte coapte, trebuie sau pot fi păstrate la rece.