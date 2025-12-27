După câte zile se aruncă salata boeuf. Cât ar trebui să stea la frigider

Antena Căutare
Salata boeuf este un preparat pe care mulți români îl iubesc, motiv pentru care gospodinele îl prepară în cantități uriașe. Iată ce termen de valabilitate are în funcție de maioneza aleasă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 27 Decembrie 2025, 10:39 | Actualizat Sambata, 27 Decembrie 2025, 12:00
După câte zile se aruncă salata boeuf | Shutterstock.com

Salata boeuf, una dintre preparatele-vedetă ale sărbătorilor de iarnă, este nelipsită de pe mesele românilor, mai ales în ziua de Crăciun atunci când toată lumea petrece alături de familie.

Gospodinele își doresc să își încânte oaspeții cu cele mai bune preparate, iar pentru că nimeni nu poate refuza o porție de salată boeuf, aceasta trebuie să fie una cu adevărat reușită.

În funcție de preferințe, rețeta pentru acest deliciu se modifică, însă, în cele din urmă, după gust, cel mai important aspect este valabilitatea ei.

Descoperă în rândurile de mai jos cât ar trebui să păstrezi salata boeuf în frigider pentru a te asigura că nu începe să se altereze fără să îți dai seama.

Salata boeuf este un preparat pe care mulți români îl iubesc, motiv pentru care gospodinele îl prepară în cantități uriașe. De cele mai multe ori, aceasta este consumată de toți cei prezenți la masă, dar nici într-un astfel de context deliciul nu se termină, deoarece există și alte preparate care atrag atenția și merită încercate.

Din acest motiv, o mare parte dintre gospodinele din țara noastră o păstrează la frigider timp de mai multe zile pentru a fi consumată până când se termină. Totuși, experții trag un semnal de alarmă și explică de ce aceasta ar trebui aruncată la scurt timp de la preparare, mai ales dacă maioneza a fost făcută în casă.

Salata boeuf își scurtează valabilitatea cu rapiditate, deoarece atunci când stă pe masă este expusă la căldură, iar bacteriile încep să se multiplice considerabil. Faptul că ulterior este din nou pusă la frigider nu ajută deloc, spun experții, iar ea nu ar trebui să mai fie consumată după 24-36 de ore de la momentul preparării.

Totuși, dacă aceasta a fost preparată cu maioneză de casă, timpul este și mai scurt, deorece maioneza fără conservanți este și mai sensibilă la schimbările de temperatură, fapt care duce la scurtarea valabilității. Mai exact, salata boeuf făcută cu maioneză de casă ar trebui consumată în primele 24 de ore de când a fost făcută.

Deși acest aspect este cunoscut de o mare parte dintre români, mulți trec peste recomandările specialiștilor și preferă să o mai țină la frigider și în următoarele zile, unii păstrând-o chiar și pentru masa de revelion.

Pentru că maioneza este un aliment cu risc mare, după 24 de ore de la preparare aceasta nu mai este considerată sigură chiar dacă a fost depozitată la temperaturii joase, deoarece riscul aparției de Salmonella și alte bacterii crește considerabil.

Chiar dacă miroase bine și arată normal, bacteriile sunt prezente, iar simptomele de greață, vărsături, diaree, febră și crampe abdominale pot apărea oricând. În cazul în care acestea persistă sau se agravează este recomandat să luați legătura cu un medic.

Salată boeuf decorată pentru Crăciun
