Rețeta simplă și delicioasă de piftie. Care e secretul unui piftii perfecte pentru sărbători

Mai sunt doar 4 zile până la Crăciun, iar bucătăresele au început deja să pregătească preparatele specifice pentru masa de sărbătoare în familie.

De Crăciun, după ce se taie porcul, multe gospodine aleg carnea și păstrează urechile și buturii de porc pentru a putea pregăti răcitura sau piftia, un preparat specific perioadei sărbătorilor de iarnă.

Mulți români preferă acest preparat fie cu mai multă gelatină, fie cu mai multă carne sau chiar cu mai mult usturoi, în funcție de gusturi și zona geografică a țării de unde provin.

În Banat și Ardeal, piftia e preparată cu boia dulce sau iute, fiind apoi servită după închegare cu sos de hrean cu smântână.

În zona Moldovei, piftia este servită cu mămăligă și ardei iute murat

Articolul continuă după reclamă

În unele zone, gospodinele pun și legume în piftie, cum ar fi morcovi, pentru un plus de savoare preparatului care poate deveni greu pentru bilă dacă la masa de Crăciun s-au consumat și alte preparate grase pe bază de carne.

Citește și: Rețeta de ruladă cu mere a lui Chef Roxana Blenche, perfectă pentru Moș Nicolae. Cum se prepară desertul inedit

Piftia este nelipsită din casele românilor de pe masa de Crăciun și cea de Revelion, fiind un preparat specific pentru noaptea dintre ani. Acest preparat nu e unul tradițional românesc, ci se regăsește în cultura gastronomică a mai multor popoare, sub diferite forme de aspic. Unele piftii din alte țări pot conține chiar și ouă, pește și diferite legume.

Secretul unui piftii perfecte și extrem de plină de savoarea este folosirea păriților de la porc ce conțin mult colagen pentru a ajuta la închegarea răciturii, fără a mai fi nevoie de adăugarea gelatinei. Gospodinele folosesc ciolan, urechi, șorici, picioarele și căpățâna.

Rețeta delicioasă de piftie de porc

Ingrediente - Rețeta delicioasă de piftie

pulpă sau spată de porc, picioare de porc, șorici, urechi de porc (în funcție de numărul de porții dorite)

usturoi

sare

piper

foi de dafin

boia dulce sau iute

Mod de preparare - Rețeta delicioasă de piftie

Citește și: Rețeta inedită de tiramisu cu portocale perfect pentru Crăciun. Cât de ușor se prepară și de ce ingrediente ai nevoie

Începem prin a pârli părțile de porc alese pentru piftie, după care le curățăm și spălăm, după care le punem la fiert. Pe lângă acestea, trebuie fiartă și carnea macră, adică fie pulpa sau spata de porc. Se pun toate la fiert într-o oală mare cu apă rece cu sare.

Acestea se fierb pentru aproximativ 4-5 ore, la foc mediu, până ce carnea se desprinde de pe oase. După ce a fiert carnea, la final în oală trebuie să rămână la jumătate cantitatea de lichid. Carne se scoate separat și se lasă la răcit, la fel și zeama. Carnea și celelalte părți din porc se scot de pe oase, se taie și se așează în boluri.

Zeama se pune din nou pe foc și se adaugă usturoi zdrobit, piperul, boia și foile de dafin și se lasă la fiert. Când ajunge la punctul de fierbere, se oprește focul și se acoperă oala pentru 10 minute.

Zeama se strecoară cu o sită foarte deasă și se toarnă în boluri peste carne. Bolurile se lasă la răcit și apoi se mută în frigider pentru a se închega complet. Apoi piftia este gata de servire.

Citește și: Prăjitura Bușteanul de Crăciun (Buturuga de Crăciun) sau Bușteanul de Yule